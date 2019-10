Suchdol – Nová Bystřice 1:2 (1:1)

Rostislav Kuchyňka, trenér Sokola Suchdol (3. místo): „Zápas proti kvalitnímu soupeři jsme z hlediska náročnosti zvládli dobře a divákům se musel líbit, ale co nás momentálně trápí, je neproměňování šancí. Byť jsme si jich v každém poločase připravili poměrně dost, vytěžili jsme z toho jediný gól. Z toho jsme trochu smutní. Bystřici musím poblahopřát, měla výborného gólmana, který zmařil řadu příležitostí včetně penalty, a v sestavě šikovné kluky, kteří nabídnutou šancí nepohrdnou. My se v první půli ujali vedení, byli jsme lepší, ale dali jsme jen jeden gól. Pak jsme při standardce nepohlídali Havla a bylo srovnáno. Ve druhém poločase jsme chtěli vývoj převrátit na naši stranu, snažili jsme se dostat do tlaku, to se nám ale nepovedlo a hosté se ujali vedení krásnou střelou z pětadvaceti metrů. My to poté vzadu stáhli na tři, tlačili se do protivníka, připravili si šance, ale koncovka nás zklamala, protože ji řešíme příliš složitě. I tak by zápasu více slušela remíza a my bychom si ji zasloužili.“

Aleš Benkovský, trenér Jiskry Nová Bystřice (1.): „Na utkání o první místo jsme odjížděli s obavami, jelikož nám chyběli čtyři hráči ze základu. Dvacet minut jsme se rozkoukávali a čelili velkému náporu domácích. Ti nás prakticky nepustili za půlku a z tlaku jsme inkasovali. Naštěstí se nám brzy povedlo vyrovnat krásnou střelou Havla. Druhý poločas už byl z naší strany lepší, dostali jsme se i do kombinace a Frühauf nám utěšenou dělovkou zajistil vedení. Klíčový moment nastal dvacet minut před koncem, kdy po mém zbytečném faulu Suchdol kopal penaltu, kterou však brankář Podolský Černochovi chytil. V tomhle utkání při nás stalo štěstí, ale musím pochválit kluky za bojovnost.“

Slavonice – Třebětice 3:1 (0:0)

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice: „Konečně jsem kluky poznával. Začali produkovat svou hru a bylo to znát. Zkraje jsme měli převahu, kterou jsme nezužitkovali. Třikrát se v šanci ocitl Lukš a Bodlák nastřelil tyč. V posledních pěti minutách úvodní půle jsme se pustili do hurá fotbalu, což bylo špatně. Hosté nám tak zatápěli a dobře začali i druhou půli. Ale vymanili jsme se z toho a během třinácti minut jsme dali tři góly. První vstřelil po pěkné akci Vojta Balík a poté dvakrát skóroval Tomáš Lukš. Třebětičtí se snažili s výsledkem něco udělat, ale pouze snížili Šťastným. Myslím, že jsme byli o něco lepší a výsledek je zasloužený. Hráči nechali na hřišti všechno a jejich výkon mě zahřál u srdce.“

Josef Bastl, manažer Sokola Třebětice: „Byl to spíš boj než fotbal, ale po našem složitém podzimu i tento výkon zapadal do daného scénáře. Kluci se snaží, bojují, v tom jim nelze nic upřít, ale finální fáze je v obrovské křeči. Slavonice byly téměř celý první poločas lepší, nás několikrát podržel brankář Koupil. V závěru jsme paradoxně měli dvě příležitosti i my, ale jak už to u nás bývá pravidlem, nedotáhli jsme je do konce. Po změně stran se hrál otevřenější fotbal. Soupeř byl produktivnější a vstřelil tři branky. U dvou z nich jsme mu koncovku připravili jak na zlatém podnosu. V závěru jsme korigovali, trefili jsme i tyč, ale Slavoničtí zápas zaslouženě dovedli do vítězného konce. Trápíme se, nedaří se nám téměř nic, přestože kluci poctivě bojují a chtějí to zlomit.“

České Velenice – Studená 1:4 (0:2)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (6.): „Z důvodu značné marodky a přístupu některých hráčů šlo do utkání osm statečných, kteří nastoupili v sobotu za béčko. Navíc další dva se zranili hned na začátku a brankář měl před utkáním horečku, takže nastoupilo jen torzo áčka. První branku jsme dostali po hrubce našeho stopera a druhou po rohovém kopu, kdy jsme nechali v klidu hlavičkovat studenského Šimánka. Nehráli jsme dobře a z naší strany to bylo opravdu bezzubé. Do druhé půlky jsme pozměnili rozestavení, což bylo to znát. Dali jsme kontaktní branku a najednou nás bylo na hřišti plno. Hosty jsme uzamkli na jejich polovině a chybělo opravdu málo, abychom vývoj otočili. Bohužel, ani jedna z několika šancí za zády Kadlece neskončila. Jak se říká, nedáš dostaneš, a tak jsme při dalším rohovém kopu nechali osamoceného Dvořáka, který definitivně rozhodl. Čtvrtou trefu jsme opět hostům darovali, když jsme naší nesmyslně zahranou standardkou poslali hosty do brejku. Za druhý poločas si kluci i přes veškeré problémy bod zasloužili, ale srazili nás individuální chyby a naše nedůslednost v pokutovém území.“

Petr Adamec, trenér FK Studená (2.): „Úroveň utkání odpovídala ospalému nedělnímu počasí. Veleničtí měli problémy se sestavou, navíc se jim během první půle zranili dva hráči. My jsme začali nastřelenou tyčkou a za deset minut jsme po chybě domácího stopera šli do vedení. Následovaly další šance, které jsme nevyužili. Druhou branku jsme přidali ve 33. minutě po rohu hlavou, když se trefil Dvořák. Do přestávky jsme měli přidat ještě minimálně jednu branku a mohli zápas rozhodnout, což se nestalo. O přestávce jsem kluky upozorňoval, že rozhodně není hotovo. Domácí se zvedli, hned zkraje snížili a následujících, pro nás velmi dlouhých dvacet minut nás zatlačili a měli dvě velké příležitosti na vyrovnání. Z tlaku jsme se dostali až třetím gólem, kdy se prosadil po rohu Josef Šimánek. Ve zbytku zápasu jsme již hru vyrovnali a chodili do otevřené obrany. V 86. minutě uzavřel stav utkání opět Šimánek. Výsledek vypadá jednoznačně, ale domácí mohli klidně v první polovině druhé půle vyrovnat. Zápas jsme měli rozhodnout již první půli, kdy jsme byli lepší.“

Dolní Bukovsko – Lomnice 2:1 (1:0)

Vladimír Vrána, trenér Tatranu Lomnice (11.): „V Bukovsku se hrál fotbal sotva průměrné úrovně, šlo více o boj než nějakou fotbalovou krásu. Nám chybělo z různých důvodů devět hráčů z kádru. Oproti minulému zápasu jsme se zlepšili v mezihře, obrana i přes dvě obdržené branky fungovala slušně. Ale co je nám to platné, když za první půli vůbec nevystřelíme na bránu a v druhé pak zahazujeme šance. Vrcholem pak bylo přečíslení tři na brankáře, které se ani nevešlo mezi tyče. Bohužel jsme z formy. Na druhou stranu kluci na trénincích pracují poctivě a tak doufám, že v dalším kole, kdy hostíme doma Třebětice, uděláme sobě a našim fanouškům po čase radost.“

Třeboň B – Buk 3:3 (2:2)

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (8.): „Buk se prezentoval jako kvalitní a houževnatý soupeř. Hrál agresivně, rychle, tomu jsme se přizpůsobili i my. A tak diváci, jichž přijelo hodně i z tábora soupeře, viděli zajímavý fotbal, který se musel líbit. Skóre se měnilo jako na houpačce, vedli jsme 1:0, prohrávali 1:2, pak zase vedli 3:2 a nakonec hosté dorovnali na 3:3. Měli jsme ze hry i další šance, hosté byli zase nebezpeční ze standardek. Myslím si, že remíza je spravedlivá. My samozřejmě chtěli doma zvítězit, ale vzhledem k vyrovnanosti středu tabulky se každý bod počítá a jsme za něj rádi.“

Libor Vondráček, záložník AC Buk (7.): „Utkání mělo od začátku velký náboj. V prvních minutách sudí navíc nevyhodnotil zachycení míče jako malou domu, a tak duel začal mít náboj i v rovině sudí – diváci. Emoce podporovalo i problematické posuzování ofsajdových situací. Kromě čtyř gólů tak viděli diváci v prvním poločase i mnoho neshod v naší obranné linii a v komunikaci s rozhodčím. Po změně stran jsme začali mít převahu a díky mému druhému gólu jsme se ujali vedení, o které jsme však záhy přišli. Sudí měl poté dvě možnosti zapískat penaltu v náš prospěch, ale na rozdíl od příležitosti udělit kapitánu Jarošovi červenou, tyto nevyužil. A přestože jsme si i v oslabení vypracovali dvě slibně šance, gól už nepadl. Za tento výkon si zasloužíme po delší době pochvalu. Naopak sudí Picka by měl zvážit, zda mu zbylo aspoň trochu lásky k fotbalu. Pokud ano, podobný výkon už by neměl nikdy opakovat.“

Kardašova Řečice – Mladé 3:1 (2:1)

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (4.): „Úvod byl z naší strany hodně nepovedený. Hráli jsme nekoncentrovaně a ztráceli jednoduché míče. Několikrát jsme dokonce nepochopitelně nahrávali soupeři. Vrcholem této části představení byla inkasovaná branka, které předcházela zbytečná ztráta míče a nedůrazné obsazení hráčů v pokutovém území. Do zápasu nás nakonec dostala branka Porochoňského, který se zpoza vápna nádherně trefil do šibenice. O pár minut později Bílek vyslal skvělou přihrávkou do úniku Šergla, který chytře zakončil a překlopil vedení na naší stranu. Výkon v prvním poločase nebyl optimální, ale bylo důležité, že jsme ho dokázali vyhrát. Druhý poločas byl z našeho pohledu mnohem lepší. Hrálo se především na polovině hostů. Svoji převahu jsme nakonec vyjádřili další brankou, když po rohu přesně nacentroval Šergl a Kovář vstřelil uklidňující gól. Závěr jsme si již pohlídali, i když jsme vinou zranění kapitána Madara dohrávali o deseti. Náš dosavadní bodový zisk předčil všechna očekávání a já doufám, že na podzim ještě nějaké přidáme.“