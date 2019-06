Meteor Tábor – Nová Včelnice 5:0 (2:0)

Radek Vajda, trenér TJ Nová Včelnice (10. místo): „V pátek před zápasem jsme měli jen sedm potvrzených hráčů. Nakonec musel na dvacet minut, než jsme dopravili Matějku, nastoupit i předseda oddílu Luboš Cypra. I přes poslepovanou sestavu si myslím, že jsme na soupeře měli. Jenže jsme kupili chybu na chybu, po špatných rozehrávkách snadno přicházeli o balon, čehož soupeř využíval a trestal to góly. Meteor k potvrzení záchrany nutně potřeboval vyhrát, což se mu bez většího úsilí povedlo. Co k tomu víc říct? Že jsme rádi, že tahle sezona je u konce, protože byla katastrofální. Nyní si musíme jasně říct, co bude dál a jak k fotbalu ve Včelnici v dalším období přistoupíme.“

TJ Nová Včelnice

Horák – L. Cypra (19. J. Matějka), Holec, L. Šlapanský, Mareš – Petráš, Tuček, Pivko, Průša – Blažek, Novotný.

Dačice – Nemanice 2:3 (1:1)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice (11.): „Soupeř přijel odehrát poslední kolo pouze z povinnosti, před utkáním se ani nerozcvičil a devadesát procent času strávil ve stoje. A to je přesně věc, která nám nesvědčí. My se tak nemohli dostat do tempa a vázla nám kombinace. Nemanice se navíc hned z první šance ujaly vedení, naštěstí jsme rychle dokázali Dědičem vyrovnat. Druhý poločas probíhal ve stejném duchu, přesto jsme se dostali do vedení, když se znovu prosadil Dědič. Uklidňující třetí gól jsme však nepřidali a hosté v závěru po našich chybách duel otočili. V posledním kole se sečetly chyby, které nás provázely celou sezonu, takže místo toho, abychom si vylepšili postavení v tabulce, Nemanice nás dokonce přeskočily. Otázkou zůstává, zda máme na víc, nebo na jedenácté místo patříme.“

Centropen Dačice

Zejda – Brtník, Chyška, Nováček, Máša (55. Šimánek) – Šimánek, M. Votava, Beneš, Diviš (90. M. Distel) – Hric (70. Beníček), Dědič.