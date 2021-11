Ani v předposlední podzimní kolo krajské fotbalové I. A třídy mužů týmům z Jindřichohradecka radost nepřineslo. Dačice i Nová Včelnice prohrály a krčí se u dna tabulky skupiny B. Oba týmy už netrpělivě vyhlížejí zimní pauzu, aby se pokusily zmobilizovat síly.

Fotbalisté Nové Včelnice zůstávají i po 12. kole I. A třídy na posledním místě skupiny A. | Foto: Stanislav Hladík

SK Nemanice – Centropen Dačice 3:1 (1:1)

Jan Beneš, trenér Dačic: „Důležitý zápas jsme nezvládli hlavně po psychické stránce. Přestože jsme začali aktivně, domácí se dostali do vedení po standardní situaci gólem hlavou. Na to jsme ještě stačili zareagovat mou brankou, několika dalšími šancemi a tyčí, což bohužel neobrátilo skóre v náš prospěch. Celý druhý poločas domácí trpělivě bránili a čekali na naše chyby. Ty jsme udělali dvě a soupeř obě potrestal. Pak už to byla z naší strany spíše křeč. Nemanice nás v tabulce přeskočily a my se dostali do nebezpečného pásma sestupu. Pokusíme se ještě doma uhrát tři body s Veselím, ale i tak nás přes zimu čeká hodně práce.“