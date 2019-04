Nová Včelnice – Ševětín 2:2 (0:2)

Radek Vajda, trenér TJ Nová Včelnice (7. místo): „Jednalo se o duel dvou zcela rozdílných poločasů. Po nepřesvědčivém vystoupení v Týně nad Vltavou jsme chtěli doma bodovat, ale první půle byla bohužel věrnou kopií našeho předchozího utkání. Naši hru poznamenala nervozita a řada nepřesností, z čehož pramenily chyby. Hosté dvě potrestali a vedli 2:0, sami se jinak do žádných šancí nedostali. O přestávce bylo v kabině trochu rušněji a po změně stran na hřiště vběhlo úplně jiné mužstvo. Přeskupili jsme řady, začali hrát na tři útočníky a vytvořili si skutečně velké množství příležitostí. K naší smůle jsme dokázali využít pouze dvě, když se v 72. minutě prosadil Tuček a o čtyři minuty později si další naší střelu hosté srazili do vlastní sítě. Kdybychom dali šest gólů, nikdo by se nemohl divit. Musím však také přiznat, že jsme vzadu hráli na velké riziko a kdyby nám Ševětín utekl, mohli jsme i prohrát.“

Branky: 72. Tuček, 76. vlastní (Sváta) - 19. Kyrian, 433. Hrubý.

Rozhodčí: Pravda - Mráz, Náprava. ŽK: 1:1. Diváci: 150.

Nová Včelnice:

Koudelka – Mareš (46. J. Matějka), O. Blažek (35. Nebeský), Jaroš, Tuček – Petráš, Didek, L. Šlapanský, Průša – Horák, Zápotoka.

Dačice – Veselí nad Lužnicí 2:2 (2:0)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice (9.): „Domácí zápas, v němž jsme chtěli získat tři body, začal tak, jak jsme si představovali. Soupeře jsme v prvním dějství přehráli, vytvářeli si příležitosti a vstřelili jeden gól, protože hosté si ten druhý dali sami. O pauze jsme si řekli, že nesmíme v aktivitě polevit a budeme se snažit přidat třetí uklidňující gól. Bohužel se nám to z mnoha nadějných možností nepovedlo a Veselí po naší individuální chybě snížilo. Nadále jsme protivníka přehrávali a měli další a další šance, ale třetí trefa nám nebyla souzena. Za to přišel devět minut před koncem zákonitý trest a hosté po rohovém kopu z druhé střely na branku vyrovnali. Tím jsme ztratili jasně vyhraný zápas a Veselí, které dlouho působilo odevzdaným dojmem, si odváží bod.“

Branky: 17. Beneš, 41. vlastní (Nuhlíček) - 58. a 81. Ježek.

Rozhodčí: Jarolím - Tůma, Hnilička. Bez karet. Diváci: 50.

Dačice:

Zejda – Hric, Nováček, Chyška, Máša (66. Křivánek) – Šimánek, Točík, M. Votava, Diviš (76. Benda) – Beneš, Dědič.