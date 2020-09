Ve druhém kole krajské fotbalové I. A třídy mužů si hráči Nová Včelnice i dačického Centropenu na domácí půdě připsaly po bodu za remízu.

TJ Nová Včelnice – Slavia České Budějovice 3:3 (2:1)

Vladimír Bervid, trenér TJ Nová Včelnice: „Nastoupili jsme bez brankáře, protože jednička i dvojka si plnili pracovní povinnosti, takže obětavě zaskočil Radek Vajda. Obstál a patří mu dík. Slavia disponuje kvalitním týme, ale po rozpačité úvodní čtvrthodině jsme ji začali přehrávat a v podstatě jsme ji celý první poločas kromě několika rohů nic nedovolili. Skóre jsme otevřeli v 24. minutě, kdy se prosadil Didek a v 40. minutě zvýšil na 2:0 Petráš. Bohužel, Těsně před přestávkou, přestože hráči měli jasné taktické pokyny, jsme inkasovali branku do šatny. I druhý poločas měl stejný scénář. Drželi jsme soupeře na distanc, hráli jsme výborně, využívali jsme k útočení krajních beků i záložníků, tak, jak to má být, a v 72. minutě jsme zvýšili na dvoubrankový rozdíl, ale náskok jsme neudrželi. S blížícím se závěrem, kdy se to má už hrát úplně jinak, přišly v našem podání taktické chyby, které Slavia v 83. a 86. minutě potrestala a vyrovnala. Mužstvo před početnou diváckou kulisou podalo dobrý výkon, ale individuální chyby nás stály výhru. Mužstvo je velmi kvalitní a dobře sestavené, umí hrát dobrý fotbal, pouze je třeba řešit občasnou taktickou i osobní nekázeň, to však zůstane v kabině.“

Branky: 24. a 71. Didek, 40. Petráš - 44. Slípka, 83. Bohůnek, 86. Bravenec.

Rozhodčí: Crkva - Tůma, Švec. ŽK. 1:1. Diváci: 120.

N. Včelnice: Vajda – Průša, Malý, L. Šlapanský, Horák – Fanta, Pivko – Petráš, Tuček (70. Mareš), Němeček (79. Heřmánek) – Didek.

Centropen Dačice – Meteor Tábor 3:3 (1:3)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice: „Meteor od loňské sezony omladil tým a předvedl se u nás jako běhavý a sympatický soupeř. V úvodu nás zaskočil svou aktivitou a nedal nám prostor kombinaci. Dostal se i do vedení, na což jsme však zareagovali vyrovnáním z penalty, o což se postaral Dědič. Do konce první půle však byli hráči Meteoru opět lepší a přidali další dvě trefy. O přestávce jsme si řekli, že doma musíme být aktivnější my a ztracené utkání zvrátit. To se nám povedlo, třicet minut druhé půle patřilo jasně nám a díky Točíkovi a znovu Dědičovi jsme vyrovnali. Tábor nás však v závěru zatlačil, což bylo ovlivněno vyloučením Točíka, ale z tohoto náporu hosté nastřelili pouze břevno a tak pohledné utkání skončilo zaslouženou remízou.“

Branky: 21. (pen.) a 72. Dědič, 63. Točík - 4. Kollárik, 25. Kolář, 44. Fiala.

Rozhodčí: Dimitrov - Jarolím, Kovařík. ŽK: 3:5. ČK: 1:0 (81. Točík). Diváci: 60.

Dačice: Syrovátka – Máša, Brtník, Chyška, T. Zejda (67. Křivánek) – Šimánek, M. Votava, Točík, Distel – Beneš (86. Vítkovský), Dědič.