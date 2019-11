Meteor Tábor – TJ Nová Včelnice 2:1 (1:0)

Jan Pudil, trenér TJ Nová Včelnice: „Do Tábora jsme odjížděli s cílem pokusit se získat nějaký bodík. Bohužel, naše hra však od začátku nevypadal tak, jak bychom si představovali. První šanci jsme sice měli my, ale Petrášovu střelu ze skluzu zastavil domácí obránce na brankové čáře. Tábor nás zlobil hlavně po své levé straně, odkud posílal centrované míče, které hlavičkami zakončovali vysocí útočníci. Naštěstí ale mířily vedle nebo do brankáře. Těsně před přestávkou se však soupeři přece jen už podařilo balon dopravit do sítě. V kabině jsme si něco vyříkali, ale než jsem na začátku druhé půle došel na střídačku, domácí nás po chybě zmrazili druhým gólem. Poté se Meteor zaměřil více na obranu, která se nám jen těžko zdolávala. Přesto se nám v 61. minutě povedlo díky Němečkovi snížit. V 86. minutě jsme mohli dokonce vyrovnat, ale hlavičku Malého vykopl z brankové čáry domácí zadák. Když to vezmu za celý podzim, tak už je to čtvrtý venkovní zápas, který jsme měli zvládnout a mohli jsme mít v tabulce o několik bodů víc. Mám tím na mysli duely v Ševětíně, Kovářově, Nemanicích a tento s táborským Meteorem.“

N. Včelnice: Koudelka – Vokuš (75. O. Šlapanský), Malý,Jaroš, Průša (46. Tuček) – Petráš, Horák, Pivko (67. Nebeský), L. Šlapanský, Němeček (75. Mareš) – O. Blažek.

Sokol Bernartice – centropen Dačice 1:0 (0:0)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice: „Na nepříliš dobrém terénu, který ke konci podzimu patří, se také nehrál moc kvalitní fotbal. Hlavně domácí vycházeli ze zajištěné obrany a díky dlouhým nákopům si pokoušeli vytvářet brejkové situace. My se i přes špatný terén snažili kombinovat po zemi, ale hra se nám moc nevedla. Bylo jasné, že rozhodne jediná chyba a proměněná šance, což se povedlo domácím. Spíš by však zápasu slušela remíza, protože ani jeden tým nepředvedl výkon za tři body.“

Dačice: V. Zejda – Máša (57. Vacek), Nováček, T. Zejda, Křivánek – Distel (71. Hric), Točík, M. Votava, Šimánek – Beneš (78. Vítkovský), Dědič.

I. A třída sk. B - po podzimu

1. Týn nad Vltavou 13 12 1 0 50:4 37

2. Hluboká nad Vltavou 13 10 1 2 42:20 31

3. Slavia Č. Budějovice 13 8 1 4 31:24 25

4. Chýnov 13 7 2 4 26:20 23

5. Bernartice 13 7 2 4 21:18 23

6. Kovářov 13 7 0 6 31:32 21

7. Nemanice 13 5 3 5 24:28 18

8. Nová Včelnice 13 5 1 7 19:22 16

9. Dačice 13 5 0 8 26:36 15

10. Meteor Tábor 13 2 6 5 22:33 12

11. Lokomotiva Č. Budějovice 13 3 3 7 17:30 12

12. Lišov 13 3 1 9 27:35 10

13. Ševětín 13 3 1 9 26:44 10

14. Veselí nad Lužnicí 13 2 2 9 11:27 8