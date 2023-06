/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Nové Včelnice slaví triumf a po roce návrat do I. A třídy. V předposledním kole I. B třídy sk. D neponechali nic náhodě a bez větších komplikací zvítězili na hřišti Ševětína 3:0. Druhému Borku tak nepomohla ani vysoká výhra nad Suchdolem a před závěrečným vzájemným soubojem, který se koná v sobotu 17. června na půdě lídra (13.30), má nedostižnou čtyřbodovou ztrátu.

Včelničtí fotbalisté (ve žlutomodrém) po vítězství 3:0 v Ševětíně mohli oslavit prvenství v I. B třídě sk. D. | Foto: archiv klubu

Zajímavý výsledek se zrodil v derby dvou jindřichohradeckých místních části. Závěr sezony zastihl v lepší formě Horní Žďár, který poprvé v této soutěži porazil Buk, navíc na jeho půdě. Výborně si počínala i Kardašova Řečice, jež hladce uspěla pod Javořicí. Nová Bystřice nadělila půltucet sestupujícím Velenicím, Slavonice sice nebodovaly, ale na hřišti třetího Neplachova zanechaly dobrou vizitku. Zraněními zdecimovaná Lomnice doma nestačila na třeboňské béčko, ale záchranu v krajské soutěži už měla jistou.

SK Ševětín – TJ Nová Včelnice 0:3 (0:1)

Luboš Cypra, předseda klubu, N. Včelnice: „Od začátku jsme byli herně lepší, ale v prvním poločase se na nás projevovala nervozita z důležitosti utkání, takže nějaké velké šance jsme si nevypracovali. Klíčová však byla branka v 43. minutě, kterou krátce před pauzou vstřelil Blažek. Do druhé půle už jsme vstoupili klidnější a po pěkné akci v 55. minutě zvýšil Didek na 2:0, takže zbytek duelu jsme mohli celkem v klidu kontrolovat. A když v 90. minutě Didek potvrdil výhru třetím gólem, mohli jsme začít slavit. Chtěl bych podkovat fanouškům, kteří nás projeli podpořit v hojném počtu. Po nepovedeném startu do sezony jsme rozjeli sérii jednadvaceti utkání bez porážky, kterou ukončil až za podivných okolností ze strany sudích Neplachov, ale nenechali jsme se tím rozhodit a výsledkem je naše prvenství.“

Branky: 55. a 90. Didek, 44. Blažek. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Kovařík – Šíma, Šafránek. Diváci: 72.

AC Buk – SK Horní Žďár 1:4 (0:2)

Luboš Jasanský, trenér Buku: „Zápas se Žďárem byl pro nás velké zklamání. První poločas jsme sice byli více na míči, nicméně jsme nedokázali proměnit ani jedinou šanci a po dvou brejcích soupeře se šlo do šaten za stavu 0:2. Druhý poločas byl z naši strany herně nevydařený, kromě ojedinělé střely na branku, kterou jsme snižovali na 1:3. V samotném závěru hosté přidali ještě jednu trefu.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Hrálo se bojovné, ale ne moc urovnané a pohledné utkání. I přesto jsme v prvním poločase dokázali vstřelit dvě branky po dobrých kombinacích po pravé straně. Po přestávce jsme navýšili skóre z penalty po faulu. Domácí snížili na 1:3, což je částečně nabudilo a začali se tlačit víc do útoku, ale žádnou vyloženou šanci si už nevytvořili. V poslední minutě nám vyšel brejk a dali jsme na konečných 4:1. Buk se nám v I. B třídě povedlo porait poprvé a zaslouženě.“

Branky: 75. Kubín – 7. a 38. Jan Beneda, 56. (pen.) Josef Beneda, 90. Rybčák. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Jarolím – Ondra, Devera. Diváci: 220.

Jiskra Nová Bystřice – Lokomotiva České Velenice 6:1 (3:0)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Oba týmy nastoupily v hodně poslepovaných sestavách. My se na hřišti o trochu déle hledali, než nás uklidnil přesnou hlavičkou Roman Schmidt. Trochu jsme přeskupili rozestavení a do přestávky jsme ještě Kubešem a Janatou přidali další dvě branky. Ve druhé půli se hrál takový bezstarostný fotbal, nám se podařilo přidat tři góly a také Velenice se dočkaly čestného úspěchu. Jsme rádi, že je sezona už u konce, marodku máme pořádně širokou.“

Branky: 40. a 52. Janata, 20. Schmidt, 42. Kubeš, 56. Janoušek, 75. Kapias – 62. Madar. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Křížek – Novotný, Bumba. Diváci: 99.

FK Studená – FK Kardašova Řečice 0:4 (0:2)

Petr Adamec, trenér Studené: „Bohužel se v tomto zápase projevila absence klíčových hráčů. Přesto jsme většinu prvního poločasu byli opticky lepší, ovšem celý zápas se nám nedařila finální přihrávka a kloudné zakončení. Na konci poločasu tak hosté vstřelili dva slepené góly a tím zápas prakticky rozhodli. My v druhé půlce už neměli sílu na nějaký vzdor a hosté vyhráli zaslouženě. Je to první, možná druhý zápas, co jsme na jaře výsledkově vyloženě nezvládli, což se dá tolerovat.“

Václav Virt, předseda klubu, K. Řečice: „Vyhráli jsme naprosto zaslouženě. Celý zápas jsme byli lepší a kdyby oba týmy proměnili všechny šance, mohlo to být tak 9:2. Byl to pohodový zápas, v němž už o noc nešlo, tak jsme si fotbal užili. Náš nejlepší střelec Tajml tentokrát více nahrával a těžil z toho Klokner, který si zapsal hattrick.“

Branky: 38., 41. a 56. Klokner, 73. Tajml. ŽK: 1:0. Rozhodčí: R. Valeš – Saidl, Náprava. Diváci: 100.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – Jiskra Třeboň B 0:3 (0:2)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Vzhledem ke složení naší sestavy to měl soupeř hodně ulehčené. Moc odporu jsme nekladli a od horšího výsledku nás zachránil opět skvělý Ondra Vala v brance. Už vyhlížíme konec sezony, abychom se dali aspoň trochu dohromady.“

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Zvítězili jsme zcela po zásluze. Lomnice lepí sestavu, jak se dá, navíc už věděla, že se zachránila. I proto musím pochválit kluky za přístup. Měli chuť hrát a kromě tří gólů si připravili hodně dalších příležitostí. Domácí brankář však podal famózní výkon a zlikvidoval minimálně sedm tutovek, a to včetně samostatných nájezdů či střel z malého vápna. Jinak duel proběhl v klidu a byl jsem rád, že si mohli zahrát všichni kluci.“

Branky: 14. Rešl, 15. Pancíř, 52. Veselý. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Herzog – Hnilička, Florek. Diváci: 55.

FK Borek – Sokol Suchdol nad Lužnicí 6:0 (3:0)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Na Borek jsme jeli s tím, že už nám o nic nejde a chtěli jsme si zahrát fotbal. Nicméně jsme narazili na velmi silného protivníka, který se dostal v 10. minutě po trestném kopu do vedení. My vstřelili regulérní vyrovnávací gól, ale nebyl nám uznán a do přestávky jsme měli ještě dvě stoprocentní šance, kdy jsme šli sami na branku. Bohužel jsme je nevyužili a soupeř nás za to v první půli ještě dvakrát potrestal. Po změně stran se utkání spíše jen dohrávala. My měli další dvě tutovky, ale branku jsme prostě vstřelit nedokázali. Borek přidal další tři trefy a předvedl, že je právem v popředí tabulky. Mě pouze mrzí, že nedokážeme zužitkovat ani ty nejvyloženější příležitosti.“

Branky: 25. a 29. Frank, 10. Hájek, 47. Čermín, 69. Houška, 84. Vaník. Bez karet. Rozhodčí: Písek – Švec, Novák. Diváci: 70.

Sokol Neplachov – Sokol Slavonice 3:1 (3:1)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Nezatíženi záchranářskými starostmi jsme si přijeli do Neplachova zahrát kvalitní fotbal na nádherném hřišti. Od začátku jsme byli vyrovnaným soupeřem, hrál se kvalitní a rychlý fotbal, na obou stranách se zrodilo i dostatek šancí. Nakonec zvítězil tým, který byl efektivnější v zakončení, což byli domácí. Za výkon musím pochválit všechny hráče. Do utkání jsme šli s cílem předvést kvalitní fotbalový výkon a dát si to s Neplachovem takříkajíc na férovku. A to se nám podařilo. Sice nemám radost z výsledku, ale z výkonu ano.“

Branky: 4. Novotný, 29. Dvořák, 32. Houska – 30. M. Bodlák. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Novotný – Vejčík, P. Šťastný. Diváci: 70.