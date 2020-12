Přitom před rokem se nejvýchodnější účastník jihočeských fotbalových soutěží po podzimu krčil u samého dna tabulky. Kde nastala proměna?

„Velkou zásluhu na výrazném zlepšení má náš trenér Pavel Klejdus. Má ohromné zkušenosti a jeho příchod znamená velký přínos. Vyšly nám také posily a ustálila se i sestava,“ tvrdí hrající asistent trenéra Vojtěch Novák.

Nový kormidelník, jenž působil například v 1. FC Jemnicko, dříve patřil k oporám třebětického mužstva. V době, kdy se pralo o postup do I. A třídy, jej už vedl v roli hrajícího kouče.

Do Třebětic dorazil i zkušený útočník Milan Novotný, a to ze Šebkovic, které hrají krajský přebor Vysočiny. Z divizní Staré Říše se vrátil středopolař Martin Kelbler, obranné řady zase vyztužil David Mašát, jenž se k fotbalu vrátil po pauze a naposledy nastupoval za Jemnici, ale příznivci si jej pamatují především z jeho účinkování v Dačicích. A přišel rovněž brankář Vít Andraško z Jarošova nad Nežárkou.

Jednu poměrně výraznou posilu však nemusel třebětický klub nikde shánět. Ta mu doslova spadla do klína z vlastních zdrojů…

„Poté, co s aktivní kariérou skončila dlouholetá gólmanská jednička Petr Koupil, se na tento post posunul Pavel Urbánek, který však před tím nechytal a nastupoval normálně v poli. Ale přeorientoval se velmi rychle a stala se z něj jedna z opor. Také díky němu jsme měli výborný start do sezony,“ říká uznale Vojtěch Novák (na snímku). K ose týmu patří i Vojtěch Habr, Vojtěch Bastl či Petr Švarc.

Zdroj: archiv FAČR

Krajská STK už schválila termínovou listinu pro jarní část soutěží, z níž vyplývá, že 9. kolo I. B třídy bude na programu o víkendu 27. a 28. února.

„Myslel jsem, že to bude trochu jinak, že se začne o něco později a sezona se prodlouží do července, ale můžeme být rádi, že se vůbec začne hrát. Tedy aspoň doufám,“ je si vědom možnosti, že další zvýšené šíření koronaviru může všechno ještě znovu zhatit.

Pokud ale vše půjde podle plánu, hned po Novém roce zahájí třebětické mužstvo přípravu na jarní část, v níž by mělo absolvovat 20 mistrovských utkání, což je velká porce. Vzhledem k tomu, že na Dačicku není hřiště s umělým trávníkem, budou muset fotbalisté cestovat za hranice okresu.

„Trénovat budeme v domácích podmínkách i na umělce v nedaleké Telči, kde je to ideální pro přípravu, ale hřiště nemá pro oficiální zápasy potřebné rozměry. Do doby, než budeme moci využívat naše hřiště, bychom proto měli hrát zápasy v Třešti, kde umělka splňuje parametry. A co jsem koukal, měla by tam hrát třeba i Studená,“ podotkl.

V Třeběticích by rádi navázali na dobře rozjetou sezonu a chtěli by se pohybovat v popředí tabulky.

„Musíme kvalitně potrénovat, abychom byli dobře připraveni a chytili začátek. Myslím, že mužstvo má na to, aby se v tabulce pohybovalo nahoře, což kromě poslední nedohrané sezony v minulých letech potvrzovalo. Nikam výš zatím rozhodně nekoukáme, uvidíme, co tahle specifická sezona vůbec nabídne. Kromě toho, abychom zase mohli konečně hrát, si ale taky přejeme, aby se mohli co nejdříve na fotbal vrátit i diváci. Speciálně ti naši chodí v hojném počtu, jezdí s námi i ven a je nám líto, že teď na hřiště nemohou,“ uzavírá hrající třebětický asistent Vojtěch Novák.