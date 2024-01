Spokojenost panuje po podzimní části fotbalového krajského přeboru v Třeboni. Tým z lázeňského města figuruje na čtvrtém místě se ziskem 33 bodů bodů a bilancí deseti vítězství, tří remíz a dvou porážek. Přípravu zahájí 23. ledna a odehraje deset přípravných duelů.

Třeboňští fotbalisté zahájí příští týden přípravu na jarní část sezony v krajském přeboru. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

„Oproti podzimu v minulé sezoně, v níž jsme v polovině soutěže byli až na desátém místě, je to markantní rozdíl. Herně jsme se zlepšili, získali větší sebevědomí a pro každého jsme nepříjemným protivníkem. Navíc to na jedničku funguje v kabině, kam zapadli i nově příchozí hráči, což se pozitivně projevuje také na hřišti,“ těší náročného kouč Karla Bicence, který vede mužstvo druhou sezonu a přešel k němu z pozice šéftrenéra mládeže.

Jiskra nebodovala pouze v úvodním kole na hřišti suverénní Hluboké nad Vltavou a pak v tom závěrečném doma s druhým Olešníkem. Oba duely prohrála shodně 2:3, rozhodně však nezklamala. „V obou případech jsme hráli velmi dobře, ale soupeři byli nakonec o něco šťastnější,“ říká kouč

Z vydařených vystoupení, jež jeho mužstvo zvládlo s plným bodovým ziskem, připomíná dvě střetnutí. „Takticky se nám nejvíce povedl domácí zápas Roudným a výsledkově duel s Mirovicemi,“ připomíná výhry 3:1 a 6:1.

Třeboň byla už před sezonou pasována na jednoho z aspirantů na přední příčky, takže většina soupeřů proti ní nastupovala s vyloženě defenzivní taktikou a proti zhuštěné obraně nebylo jednoduché se prosadit. „Hráli jsme často do defenzivního bloku a dobývali obranu, což bylo pro náš mladý tým někdy složitější,“ zmínil trenér.

Celek od Světa zimní přípravu zahájí 23. ledna. Trénovat bude třikrát týdně a v plánu je celkem deset utkání. „Čeká nás jeden pohárový duel s Protivínem a devět přátelských utkání. Kromě dvou všechna ostatní absolvujeme na třeboňské umělce, kde máme výborné zázemí. Chceme být na začátek jara dobře připravení a rozehraní,“ vysvětluje nezvykle velkou porci přípravných zápasů.

Do tréninkového procesu by se mělo zapojit 24 hráčů, z toho pět dorazových dorostenců ročníku 2005. „Podle mých informací by měl kádr zůstat pohromadě, přestože je o naše hráče velký zájem. Naopak, sháníme leváka, který nám v týmu chybí,“ poznamenal Karel Bicenc.

A na co se jeho svěřenci kromě tradičního nabírání kondice v přípravném bloku nejvíce zaměří? „Budeme pracovat hlavně na útočné fázi před vápnem a také v takzvaném boxu. Jde o třetí etapu zdokonalování mužstva. Máme mladý tým, který se bude zlepšovat a bude mít ty nejvyšší ambice,“ prohlásil trenér třeboňských fotbalistů.

Do jarní části vstoupí Jiskra v neděli 17. března, kdy ji čeká derby na půdě třebětického nováčka.

Program přípravných zápasů Třeboně

sobota 27. ledna: Dynamo Č. Budějovice - Jiskra Třeboň (15 hodin, UMT Složiště ČB)

sobota 3. února: Jiskra Třeboň – Spartak Soběslav (10)

neděle 4. února: Jiskra Třeboň – FK Dačice (11)

sobota 10. února: Jiskra Třeboň – FK J. Hradec 1910 (13)

neděle 11. února: Jiskra Třeboň – Meteor Tábor (11)

středa 14. února: Jiskra Třeboň – Žirovnice (18)

sobota 17. února: Jiskra Třeboň – Rapid Plzeň (14, UMT Písek)

neděle 25. února: Jiskra Třeboň – FK Protivín (10:30, Samson Cup)

neděle 3. března: Jiskra Třeboň – Slavia Č. Budějovice (12)

neděle 10. března: Jiskra Třeboň – Loko Veselí nad Lužnicí (12)

(Není-li uvedeno jinak, hrají se zápasy na UMT v Třeboni.)