Jak se jeho branky do sítě Slavie zrodily? „Při první jsem to měl docela jednoduché, po závaru před brankou jsem míč jen doklepl do sítě. Při druhé jsme běželi společně s Martinem Kelblerem, ale vzal jsem to na sebe a zakončoval na přední tyč. No a třetí gól jsem vstřelil z penalty, kterou mi přenechal Roman Nehyba,“ líčí třebětický střelec. A při zmínce, že mu pokutový kop nenechal spoluhráč zahrávat jen tak, ale asi jej to bude něco stát, přikyvuje. „No asi jo, jinak by to neudělal,“ směje se.

Vojtěch Švarc s fotbalem začínal ve Starém Hobzí, poté pokračoval v mládežnických kategoriích v Dačicích a na střídavý start i ve Znojmě. Posledních čtyři a půl roku strávil v divizní Staré Říši, aby se nyní zatím na půlroční hostování vydal do týmu ambiciózního nováčka jihočeské I. A třídy.

Co jej přimělo k odchodu do Třebětic? „Popravdě, trochu jsem hledal motivaci a přemýšlel jsem, jestli si od fotbalu nedám na nějaký čas pauzu. Poté jsme se však kontaktovali s panem trenérem Černochem a výsledkem je, že jsem tady,“ pdotkl technicky i rychlostně dobře vybavený fotbalista, který přesně zapadl do systému, který mužstvo praktikuje.

Určitě nešel do neznámého prostředí a nejen proto, že v zelenožlutém dresu hraje jeho starší bratr Petr. „Skoro všichni jsme tady z okolí, takže se známe. A třeba ve Staré Říši jsem byl společně s Martinem Kelblerem či Romanem a Filipem Nehybovými,“ připomíná.

V obci v nejvýchodnější části Jindřichohradecka našel nejen známé tváře, ale i skvělou partu, která táhne za jeden provaz. „A to je podle mě základ úspěchu. Tým je složený z místních kluků a citlivě doplněný přespolními, vedený kvalitním trenérem. Máme dobré zázemí a celá obec fotbalem žije. To je prostě paráda,“ nešetří chválou a dodává: „Atmosféra při fotbalech je opravdu skvělá, tu by nám leckde záviděli i ve druhé lize,“ tvrdí fotbalista.

V poslední době nastupuje na kraji zálohy jako ostré křídlo, ale především v mládežnických kategoriích hrával na hrotu a střílel poměrně dost gólů. „Postupně jsem tu střeleckou formu nějak ztrácel, takže teď se zase snad začalo blýskat na lepší časy,“ přeje si Vojtěch Švarc, který podle svých slov pětadevadesát procent branek vstřelil pravou nohou.

Třebětice to mají rozjeté náramně a usadily se na první příčce tabulky skupiny B, byť rozdíly jsou zatím nepatrné a pořadí na čele je hodně našlapané. Kdyby se po roce stráveném v I. A třídě ve vyhlášené Moták Aréně opět slavil postup, tentokrát už do krajského přeboru, byla by to prvotřídní senzace.

„To by samozřejmě bylo něco neuvěřitelného a ani si nedokážu představit, co by se tady dělo. Všichni bychom si asi museli vzít týden dovolené. Ale chci zdůraznit, že o postupu se v kabině vůbec nebavíme. Prostě je to zakázané slovo a nechceme se tím nechat rozptylovat. Jdeme klasicky zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit. Už při pohledu na tabulku je jasné, že to bude hodně vyrovnané a jaro nesmírně zajímavé a dramatické,“ konstatuje Vojtěch Švarc.