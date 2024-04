/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Buku remizovali v 20. kole I. B třídy s vedoucím Neplachovem 1:1 a postarali se o to, že ambicióznímu týmu z Českobudějovicka se náskok na čele skupiny D ztenčil na dotírající Novou Bystřici na pouhé dva body.

Fotbalisté Buku (v modrobílém) remizovali v 20. kole I. B třídy s vedoucím Neplachovem 1:1. | Video: Deník/Zdeněk Prager

Favorizovaní hosté se proti srdnatě bojujícímu soupeři, který se snaží vyšplhat ze spodních pater tabulky, prosadili krátce před přestávkou, ale radost jim vydržela jen v kabinách a pak ještě šest minut na prahu druhé půle, kdy se o vyrovnávací trefu postaral kapitán Buku Ondřej Jasanský.

K vidění nebyl pohledný fotbal, ale zápas plný osobních soubojů, faulů, polehávání, sporných zákroků a vzedmutých emocí na obou stranách. Od kopaček se hodně jiskřilo, což se přeneslo do slovních výpadů mezi hráči, lavičkami i příznivci a nutno podotknout, že zásluhu na tom měl i mladý hlavní arbitr Mrosko, který si nedokázal zjednat patřičný respekt a společně se svými asistenty vyprodukoval řadu sporných verdiktů. Pokud by rozhodoval tak, jak má, ani jeden tým by nedohrál kompletní.

Neplachov měl sice mírnou převahu, ale ta byla spíše platonická. Příliš šancí k vidění nebylo. Buk je s bodem spokojený, hosté však nepůsobili jako celek, který aspiruje na postup do vyšší soutěže.

AC Buk – Sokol Neplachov 1:1 (0:1)

Branky: 51. Jasanský – 42. Hindy. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Mrosko - Rous, Devera. Diváci: 120.