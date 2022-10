Branky: 58. Pouzar, 63. a 88. Sládek. ŽK: 1:1 (Hric - T. Pravda). Diváci: 100. Rozhodčí: Lepič - Němec, Kaštánek.

Oproti předchozí sezoně byl tentokrát jasným favoritem Rudolfov. Hosté mu situaci ulehčili ještě tím, že přijeli bez gólmana a mezi tyče šel obránce Jaroslav Rauscher. Na střídání měli hosté jen dva dorostence. Do prvního gólu to bylo vyrovnané, domácí šli po chybě soupeře do vedení a brzy přidali druhý gól, který prakticky vše rozhodl.