Branky: 11. Iliev, 71. Pravda – 7. Hrachovec, 21. J. Vorel (11), 40. Zb. Vorel. ŽK: 4:2 (Makoš, Hornát, Pravda, Kupka – Bečvář, Dan). Diváci: 100. Rozhodčí: Pečenka – Albert, Izugrafov.

Prachatice: Hopfinger - Jar. Rauscher, Kupka, Pravda, Kovář (23. Linhart) - Hušek (67. Janošťák), Hornát, Jakub Rauscher, Sedláček - Makoš, Iliev.

Protivín: Pícha - Dan, Z. Vorel, Vojta, Zach (61. Kvasnička) – Urban (63. Zeman, 91. Hodinka), Leroy, Bečvář, J. Vorel, Hrachovec – Říha.

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Připomínalo mi to zápas se Strakonicemi. Jednak našim výkonem a jednak výkonem rozhodčího. Chvílemi to opravdu bylo spíše jako pouťák a více než fotbalem se diváci někdy více bavili až humornými věcmi. Lepili jsme sestavu, se zraněním nastoupili Kovář a Hušek, museli jsme stáhnout ještě kluky z céčka. Propadali jsme v defenzivní činnosti. Nahoru to ještě bylo jakž takž, ale dozadu se nikomu nechtělo. Zápas klidně mohl skončit 7:5 pro Protivín, tak to alespoň bylo na šance. Mrzí mě výkony některých hráčů. Pořád je to krajský přebor. Půl roku zde rozdáváme fanouškům fotbalovou radost a pak si to přístupem ve dvou zápasech zkazíme. Ale nemohu to odehrát já, každý z hráčů musí vědět, co tam na hřišti odvedl."

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Samozřejmě mám radost z vítězství, myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Jen mě mrzí, že jsme nedali více branek. Koncovka nás zkrátka trápí, kdybychom šance proměňovali, mohli jsme v Prachaticích dát pět i více branek. Na druhé straně jsem rád, že jsme zvítězili. Myslím si, že jsme byli lepším týmem, především více chtěli hrát. Domácí obraně dělali problémy naši rychlí hráči a z toho pramenily vytvořené šance."

Olympie Týn nad Vltavou - TJ Osek 5:2 (0:1)

Branky: 51. Mezera, 65. Vařil, 70. Štos, 80. Maitak, 88. Stoklasa – 30. Šrámek, 55. Hoch. ŽK: 2:2 (Houska, Mezera – Němeček, Hoch). Diváci: 125. Rozhodčí: Ondřej – Panský, Polák.

Týn:

Osek: Křížek – Rybák (54. Gondek), Němeček, Carda, Hromíř – J. Říský, Šrámek, Hoch, Čapek (78. Hosnedl) – Sigmund, D. Říský.

Václav Mareš, trenér Týna: "Byl jsem hrozně naštvaný z výkonu, kterým jsme se prezentovali minuly týden v Milevsku. Proto jsem rád, že jsme proti Oseku předvedli hru, která nás zdobila po celé jaro. Samozřejmě jsem se zápasu obával, protože jsme postrádali Dobala, Mravce a Dumbrovského, ale s vedoucím týmem tabulky jsme předvedli, že dokážeme v domácím prostředí porazit kohokoli. Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého, a to se potvrdilo. Hosté dobře kombinovali, měli míč ve svém držení, ale my jsme tentokrát měli výborný pohyb, dobře jsme se doplňovali a hosté se jen těžko dostávali do brankových příležitostí. Přesto jsme udělali chybu a hosté nám vstřelili branku. Nějaké náznaky šancí jsme měli, ale do žádné vyložené jsme se nedostali. Do druhé poloviny jsme šli s tím, že nesmíme inkasovat druhou branku a naopak se pokusit o vyrovnání. To se nám také podařilo. Hra se vyrovnala, šance byly na obou stranách. Druhou branku jsme inkasovali z přímého kopu. Nás to nepoložilo, naopak se nám podařilo vyrovnat Vařilem. Hosty to hodně znervóznilo a nás nakoplo. Během dvaceti minut se nám podařilo vstřelit ještě tři branky a o zápase bylo rozhodnuto. Jsem rád, že jsme se s diváky rozloučili třemi body. Nejlepším hráčem byl tentokrát celý tým."

Josef Mráz, trenér Oseka: "Vedli jsme sice v půli, ale nebylo to ono. Na začátku druhé půle daly oba týmy po tyčce. Škoda, že nám to tam nepadlo, mohlo být rozhodnuto. Místo toho soupeř vyrovnal. My šli z trestného kopu znovu do vedení, ale pak jsme propadli v defenzivě. Domácí chodili do brejků, z těch jsme dostali tři branky. Vybrali jsme si smůlu v nevhodnou dobu. Hned po zápase zklamání, nyní již je hotovo. Skončíme sice na bedně, to se určitě cení, ale tahle porážka zamrzí."

Junior Strakonice – Slavoj Český Krumlov 0:7 (0:5)

Branky: 17., 19. a 59. Vaněk, 4. Růžička, 10. Svoboda, 27. Vávra, 86. Strapek. ŽK: 1:0. Diváci: 127. Rozhodčí: Němec – Krčín, Mach.

Strakonice: Martínek – Kafka (46. Petráň), Staněk, Rozhoň, Čapek . Zábranský (79. Šimek), Míčka (64. Benedikt), Funda, Prajzler (64. Šimák), Chalupa – Máška (79. Děd).

Č. Krumlov: Š. Beránek – Švec, Kabele, Kuna – Kořínek (76. Poláček), Svoboda (76. Šára), Novák, Strapek, Vávra – Vaněk (64. Ryneš), Růžička.

Luděk Cimrhanzl, trenér Strakonic: "Měli jsme špatný úvod. Postavili jsme několik mladých hráčů, včetně gólmana. Ale Krumlov je podle mě nejkvalitnější tým v soutěži. Domluvili jsme se na tom, aby si to mladí kluci vyzkoušeli, ale tohle byl soupeř, na kterého nemohli mít. Bylo by to hodně problematické i kdybychom měli našlapanou sestavu. Nezachytili jsme úvod, prakticky za čtvrt hodiny to bylo o tři góly. Pak tam byly náznaky šancí, ale nešlo to. Kdybychom snížili, možná by to kluky trochu nakoplo. Ale hráli to, na co měli."

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Popravdě řečeno, před utkáním jsem byl trochu nervózní, protože jsme potřebovali nutně vyhrát. Ale mužstvo jasně ukázalo, že ví, za čím jde. Kluci k tomu přistoupili velice zodpovědně a ve 27. minutě jsme vedli 5:0. Pomohl nám rychlý gól Růžičky už ve 4. minutě, to nás uvolnilo a konečně jsme začali proměňovat šance, když si třeba Vaněk připsal hattrick. Po půlhodině hry už to bylo pouze otázkou výše skóre. My soutěž chceme vyhrát, kluci za tím jdou. Strakonice nám to malinko usnadnily v tom, že jejich trenér dal příležitost několika dorazovým dorostencům. Je před námi poslední krok, hostíme Čimelice, ale nesmí nás zmást pohled do tabulky, protože v krajském přeboru není žádný soupeř lehký a poslední krok bývá zpravidla nejtěžší. Věřím, že mužstvo nastoupí stejně odhodlaně a touhou po vítězství, jako tomu bylo nyní.“

TJ Blatná – SK Jankov 1:3 (0:0)

Branky: 92. Šimůnek – 63. Hanzlík, 74. Schön᠆bauer (11), 87. Klíma. ŽK: 3:3 (Levý, Kůst, Král – Komrska, Fajtl, Popelka). ČK: 0:1 (21. Řehka). Diváci: 130. Rozhodčí: Šimek – Jevčák, Dunovský.

Blatná: J. Sedláček – Levý (61. Král), Hlaváč, Bláha, M. Sedláček – Novák (70. Jiřinec), Šimůnek, Maleček, Bulka – Kůst, Míka.

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Sice jsme hráli více než hodinu proti deseti, ale jak již to bývá, bylo to kontraproduktivní. Zvláště pro tým, který nemá tolik zkušeností. Měli jsme výborný úvod utkání. Dvakrát jsme se dostali do brankové šance, ale nedokázali jsme to proměnit. Bylo to celkově vyrovnané, hrálo se nahoru dolu. Bohužel jsme nedokázali využít převahu jednoho hráče, naše pološance jsme nevyužili a bohužel inkasovali. Dostali jsme první gól v 65. minutě a vše rozhdl o deset minut později druhý gól z penalty. V závěru zápasu jsme zahrávali standardku, rychle se to vrátilo zpátky a z brejku jsme inkasovali potřetí. My pak již jen v závěru po tlaku snížili, když míč do sítě dorážel Šimůnek. Hosté byli i v deseti lepší a dokázali využít své šance. Zvítězili zaslouženě."

Petr Maxa, vedoucí týmu Jankova: „Věděli jsme, že se od nás nečeká nic jiného než vítězství. Role favorita jsme se nebáli, ale zároveň jsme byli obezřetní, protože jsme měli na paměti podzimní duel, kde jsme se na výhru 3:2 hodně nadřeli, a také víme, že hrát do plných nám úplně nesedí. Cestu jsme si sami zkomplikovali ve dvacáté minutě, kdy se nechal hloupě vyloučit Řehoř. I v deseti jsme ale byli lepší, a ačkoliv jsme to gólově vyjádřili až v poslední půlhodině, vítězství beru jako zcela zasloužené. Pochvalu zaslouží celý tým, ale jmenovitě musím zmínit Jirku Komrsku, který nás v prvním poločase neskutečně podržel, když za stavu 0:0 chytil samostatný nájezd Kůsta. Dále Aleše Hanzlíka, který snad za celý zápas neztratil míč, dirigoval rozehrávku, dal gól a byla na něho penalta. A třetím do party je Popelka, kterého jsme vpustili na hřiště až v 58. minutě s tím, že na unavenější obranu bude více platit a spoléhali jsme, že zápas rozhodne. To v podstatě udělal. K předsezónnímu cíli, pátému místu, nám stačí uhrát v posledním utkání bod s Juniorem. Když se to povede, budeme sezónu hodnotit úspěšně.“

SIKO Čimelice – FK Olešník 2:6 (1:3)

Branky: 28. Petřík, 53. Šťástka – 14. a 18. Lafata, 16. a 80. Štěch, 57. Beko, 75. Toth. Diváci: 70. Rozhodčí: Nedvěd – Boček, Dimitrov.

Čimelice: Šípek – Klimeš (46. Nosek), Listopad Pšenička, Rambous – Petřík, Nekl, Maršík, Hegenbart – Šťástka, Říha (73. Ulč).

Olešník:

Tomáš Smrčina, trenér Čimelic: "Prvních dvacet minut jsme tam byli jako na kolotoči, prohrávali 0:3 a vypadalo to na ostudu. Pak asi soupeř trochu zvolnil a my trochu přidali. Dali jsme gól na 3:1, ve druhé půli dokonce na 3:2, vypadalo to že bychom to ještě mohli zdramatizovat, ale pak jsme zase dostali zbytečné góly. Děláme hrozné chyby, někteří soupeři to třeba až tolik nedokáží potrestat, ale Olešník, jak se do šancí dostane, tak trestá. Nechci říci, že by byl výsledek krutý, my se sice dostali na dohled, ale nebylo to tak, že bychom měli sílu se zápasem ještě něco udělat."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Zápas jsme měli pod kontrolou a zaslouženě jsme vyhráli. Kromě pasáže mezi pětadvacátou minutou a koncem prvního poločasu, kdy jsme se uspokojili s vedením a přestali běhat, jsem byl s výkonem našeho týmu i výsledkem spokojený."

FC MAS Táborsko B – TJ Dražice 3:3 (2:0)

Branky: 25. a 27. Ott, 58. (z pen.) Činčura – 52. a 56 (z pen.) Mareš, 69. L. Stuchlík. ŽK: 1:1 (89. Jansa – 82. L. Stuchlík). Rozhodčí: Votava – Přibyl, Novotný. Diváků: 100.

Táborsko B: Lukeš – Větrovský, Trantýr (78. Pajer), Chotovinský, Koblasa – Kabeš, Jansa, Zeman, Činčura, Ott – Brabec (85. Voneš).

Dražice: Žák – Novotný, Horka, Veselý, Turek – J. Štecher, Šimák, D. Štecher, Jakub Stuchlík (46. Böhm) – L. Stuchlík (90. Machart), Mareš (78. Běhoun).

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně, dařilo se nám držet míč a dobře jsme kombinovali. Z toho vyústily i dva góly Matyáše Otta v rozmezí několika minut. Další vypracované šance jsme nevyužili, což byla pro další vývoj zápasu samozřejmě velká škoda. Druhý poločas jsme bohužel rozehráli hodně vlažně a nechali soupeře srovnat skóre. Činčura sice hned záhy proměnil penaltu, ale Dražice znovu vyrovnaly. Pro nás je remíza pochopitelně ztrátou, hlavně vzhledem k tomu, jak jsme měli utkání rozehrané.“

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „V prvním poločase byl soupeř fotbalovější a hlavně pohyblivější. My jsme vinou toho měli problémy s přebíráním hráčů a tím jsme soupeři umožnili získat dvoubrankový náskok. Do druhé půle jsme zvýšili důraz, byli jsme aktivnější směrem dopředu a dostali díky tomu od soupeře víc prostoru, čehož jsme využili k vyrovnání. Na konci zápasu mohly oba týmy vyhrát i prohrát. Remíza je podle mě spravedlivá. Z našeho pohledu na ní má velkou zásluhu brankář Žák, který pochytal řadu soupeřových šancí.“

Jiskra Třeboň – SK Rudolfov 3:0 (2:0)

Branky: 2. Matoušek, 42. Tůma, 88. Průcha. ŽK: 3:3 (Kubata, Matoušek, Schneider – Hajný, Říha, prokeš). Rozhodčí: Vican – Žemlička, Petričák. Diváci: 111.

Třeboň: Flaška - Schneider, Zavadil, Cimerhanzl, Bartoš – Rezek (88. Týnavský), Kubata, Hromádka, Matoušek (85.. Radosta) – Průcha, Tůma.

Petr Skála, trenér Třeboně: „Čekal nás nepříjemný soupeř, známý svým úporným stylem, i když přijel bez opor Pouzara a Kovačiče. Nám ale náramně vyšel úvod a hned ve druhé minutě nás poslal Matoušek do vedení. Hráli jsme pozorně vzadu a v závěru první půle se nám povedlo navýšit skóre, když se prosadil Tůma. To nás samozřejmě dostalo do ještě větší pohody. I po změně stran kluci hráli v defenzivě velmi zodpovědně, Rudolfov jsme až na jednu výjimku, kdy nás za stavu 2:0 podržel brankář Flaška, nepustili do žádné šance a povedený výkon jsme korunovali krásným třetím gólem v závěru, o který se zasloužil Průcha. Tentokrát můžeme být spokojeni.“

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Derby s Třeboní bývají často vyhecovaná, což se tentokrát moc nepotvrdilo, protože domácí dali rychlý gól, před poločasem přidali ještě druhý a zaslouženě berou tři body."