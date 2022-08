Branky: 36. Ott, 63. Neužil – 3. D. Říský. ŽK: 4:2 (Trantýr, Činčura, Ott, Chotovinský – Němeček, J. Řiský). ČK: 1:0 (87. Činčura). Diváci: 60. Rozhodčí Leiš – Votava, Novotný.

Táborsko B: Mrzena – Chotovinský, Musa, Pánek, Pajer – Praveček (90. Jíra), Činčura, Neužil, Kosek (61. Cais) – Ott (83. Fejt), Trantýr (90. Jelen).

Osek: Uhříček – Němeček, Krejčí, Šrámek, Martin Čapek (77. Kinkor) – Matěj Čapek, J. Říský, Hoch, Sigmund – D. Říský, Hosnedl.

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Do utkání jsme nevstoupili dobře a po dvou špatných odkopech se dostal soupeř ve 3. minutě do vedení. Vzápětí měl šanci Neužil, ale bohužel ji neproměnil. Do třicáté minuty se hrál vyrovnaný fotbal ve vysokém tempu. Vyrovnání přišlo ve 36. Minutě, kdy tvrdou střelu Koska vyrazil gólman před sebe a Ott dorážel do prázdné branky. Ve druhém poločase už jsme začali soupeře přehrávat a odměnou byla krásná trefa naší nové posily Davida Neužila z pětadvaceti metrů. Hosté ve druhé půli hrozili v podstatě jen z brejků, které naše obrana včas likvidovala. Ke konci zápasu postupoval sám na brankáře dorostenec Cais, ale osecký gólman jeho střelu vytěsnil.“

Josef Mráz, trenér Oseka: "Měli jsme pouze jednoho hráče na střídání. Zkrátka se to tak sešlo z důvodu zranění i jiných věcí. Přesto jsme úvod zápasu zachytili dobře a dali branku. Vzali jsme domácím trochu vítr z plachet. Táborsko mělo sice opticky více ze hry, ale do šancí jsme soupeře nepouštěli. Přesto pak domácí vyrovnali po vyražené střele. Druhou půli začali domácí dobře a my spoléhali na brejky. Z mého pohledu to byl remizový zápas, šance se rodily na obou stranách, ale rozhodla střela Neužila z nějaký pětadvaceti metrů, kdy to trefil krásně."

FK Protivín - SK Jankov 7:2 (4:1)

Branky: 1., 29. a 32. Petr, 37. Hrachovec, 79. Říha, 86. Zb. Vorel (11), 90. J. Vorel – 8. Kočer, 65. Voráček. ŽK: 2:3 (Hrachovec, Štěpka – Tůma, Mizera, Bürger). Diváci: 100. Rozhodčí: Cigáň – Petričák, Šťastný.

Protivín: Pícha - Kulík (80. Kvasnička), Vorel Zb., Vojta, Zach – Vojík (60. Kupka), Bečvář Daniel (64.Štěpka), Buko Leroy, Hrachovec (60. Říha Martin), Vorel Jaromír, Petr (74.Nedvěd).

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Již v deváté sekundě se nám podařilo jít do vedení, ale hosté po čtvrt hodince vyrovnali. Do 30. minuty se hra přelévala ze strany na stranu a vedoucí gól mohly vstřelit oba týmy. Naštěstí jsme měli ve svých řadách Adama Petra, který po půlhodině hry dvěma slepenými góly zaznamenal čistý hattrick. Do poločasu jsme ještě zvýšili na 4:1. Druhý poločas jsme se nemohli dostat do tempa a Jankovští byli 30 minut lepší a zaslouženě snížili na 4:2. V poslední desetiminutovce se nám podařilo přidat tři branky. Konečný výsledek byl pro hosty příliš krutý. Za výkon musím pochválit celý tým."

Petr Maxa, vedoucí mužstva SK Jankov: "Vstup do utkání jsme měli katastrofální, když jsme inkasovali gól hned v desáté vteřině. Naštěstí jsme brzy srovnali a hráli s Protivínem poměrně vyrovnanou partii. Bohužel v závěrečné čtvrthodině prvního poločasu se domácí svou kvalitou v ofenzivě třikrát prosadili a bylo v podstatě rozhodnuto. Druhý poločas jsme nehráli špatně, snížili jsme a měli tam další náznaky. Mohli jsme mít docela dobrý pocit ze svého výkonu, ale v poslední desetiminutovce jsme ho pokazili, když jsme nechali domácí vstřelit ještě tři laciné góly a výsledek tak vypadá hodně krutě. Třináct obdržených branek ve dvou zápasech není dobrá vizitka naší defenzivní činnosti."

FK Olešník - Junior Strakonice 3:1 (2:0)

Branky: 4. Chalupa vlastní, 44. Lafata, 77. Toth – 71. Bílý. ŽK: 1:0 (Szó). Diváci: 150. Rozhodčí: Kollmann – Votava, Kříž.

Olešník:

Junior: Lízal – Rybák, Kafka, Rozhoň, Prajzler (23. Bílý) – Máška (82. Zábranský), Zahrádka, Chalupa (56. Děd), Doležal (66. Vondrák), Smola – Krejčí (66. Míčka).

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Věděli jsme, že nás čeká soupeř, který bude hrát v hlubokém bloku a bude spoléhat na brejky. Důležité bylo, že se nám podařilo dát hned ve čtvrté minutě vedoucí gól. Zápas definitivně rozhodla až naše branka na 3:1 čtvrt hodiny před koncem. Do té doby Strakonice pořád kousaly."

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Olešník je jiný level než ostatní týmy. Ale vše ovlivnila situace z úvodu utkání, kdy jsme si dali po standardce soupeře vlastní gól. Byli jsme pak ustrašení, báli se kombinovat. Zbytečně jsme byli zaskočení a před přestávkou dostali druhý gól, kdy jsme si nepokryli centr a David Lafata se nemýlil. Do druhé půle jsme vstoupili lépe, začali trochu kombinovat. Postupně jsme vyměnili čtyři hráče a musím říci, že ti střídající hru hodně oživili Snížili jsme Tomem Bílým na rozdíl gólu a stejný hráč pak měl ještě jednu velkou šanci. Tu nedal a nakonec jsme inkasovali třetí gól. Prohráli jsme, ale odjížděli z Olešníka se ctí."

SK Rudolfov - AL-KO Semice 2:1 (1:0)

Branky: 23. Peiger, 69. Prokeš – 87. Šou᠆rek. ŽK: 2:2 (Prokeš, Šindelář – Breibisch, Antony). Diváci: 70. Rozhodčí: Dunovský – Lepič, Hanzlíková.

Semice: Dvořáček – Buchtele, Zborník, Listopad, Antony – Šourek, Blažek, Hrala, Čedík, Forman – Valach.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Zápas se odehrál ve zbytečně vypjaté atmosféře. Po úvodní neproměněné šanci hostí jsme byli po celý zápas lepší a zaslouženě vyhráli. Mohou nás pouze mrzet neproměněné šance, včetně penalty, protože skóre mohlo být vyšší a zápas celkově klidnější."

Marcel Nousek, trenér Semic: "Chybělo nám ze širšího kádru hned jedenáct lidí. Zkrátka se to všechno sešlo tak, že jsme sestavu opravdu lepili. Domácí tam mají vysoké hráče a bylo to opravdu hodně soubojové. A navíc se na Rudolfově hraje na menším hřišti. Nám to moc nesvědčilo, ale nechceme se na to vymlouvat. Zkrátka jsme nehráli naši hru a zápas nám celkově nevyšel. Snižovali jsme až pět minut před koncem utkání a již jsme se nedostali do žádného tlaku, ze kterého bychom se mohli pokusit vyrovnat."

Jiskra Třeboň - Tatran Prachatice 5:1 (1:0)

Branky: 3. a 51. Hromádka, 61. Matoušek, 77. Průcha, 89. Ježek – 69. Kasík, ŽK: 0:1 (Jar. Rauscher). Rozhodčí: Kaštánek – Dunovský, Jeřábek. Diváci: 200.

Třeboň: Kopecký - Rezek ml. (64. Tůma), Zavadil, Bartoš, Schneider - Matoušek, Radosta, Hromádka, Bicenc ml. (74. Ježek) - Kubata, Průcha (85. Blažek).

Prachatice: Trnka – Jar. Rauscher (85. Gramblička), J. Pravda (81. Fürbach), Škopek (29. Linhart), Luňáček – Kasík, T. Pravda, Makoš, Jakub Rauscher, Kovář – Fischer.

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „V prvním domácím utkání jsme jsme podali působivý výkon.Hned ve druhé minutě jsme zásluhou Hromádky vstřelili gól a během úvodního dějství jsme si vypracovali ještě několik velkých příležitostí, které jsme však neproměnili. Soupeř si vytvořil asi dvě šance, ale ty jsme dokázali zneškodnit. Hosté se většinou uchylovali k nepřesným nákopům do brejků, které jsme posbírali. Nástup do druhé půle se nám také povedl a vstřelili a opět Hromádka přidal druhou trefu. Nepolevili jsme a v 61. minutě zvýšil Matoušek na 3:0. Pak hosté korigovali, ale díky střídajícím hráčům jsme oživili hru a přidali další dvě branky, které vstřelili Průcha a Ježek. Musím pochválit celý tým, s výsledkem jsme spokojeni.“

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Opět jsme neproměňovali šance. Domácí byli lepší, ale dostáváme příliš jednoduché góly. Třeboň vyhrála zaslouženě. Hrajeme venku a dostaneme tři góly z brejků. To nejde, naopak my máme hrát venku na brejky. Někteří hráči nastupovali ne zcela zdraví, je nás málo, je to zkrátka složité. Bude to hodně těžká sezona."

FK Olympie Týn na Vltavou - TJ Hluboká nad Vltavou 1:0 (0:0)

Branka: 74. Maitak. ŽK 5:2 (Dobal, Procházka, Meidl, Vařil, Dumbrovský – Hrachovec, Krejčí). Diváci: 225. Rozhodčí: Jevčák – Smola, Talíř.

Václav Mareš, trenér Týna: "Jsem rád, že jsme porazili tak silný tým, jako je Hluboká. Troufám si říct, že naprosto zaslouženě. Hráli jsme přesně tak, jak jsme si před utkáním řekli. Věděli jsme, že Hluboká má kvalitní hráče, a to se také potvrdilo. Ale my jsme podali bojovný a organizovaný výkon, který hostům vůbec nevoněl. Myslím si, že jsme soupeře k ničemu nepustili, naopak my jsme si šance vytvořili, ale bohužel jsme je neproměnili. Rozhodnutí zápasu přišlo po akci Jana Meidla, který svým centrem našel ve vápně Maksyma Maitaka a ten vstřelil rozhodující branku. Hráčům chci poděkovat za nasazení a bojovnost, kterou jsme se prezentovali po celý zápas."

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Naše první utkání v přeboru jsme bohužel nezvládli. Držení míče bylo většinou na naši straně, ovšem bez ohrožení týnské branky. Naopak důraznější hráči Týna dokázali pěknou hlavičkou Maitaka využít jednu ze třech šanci a z tohoto pohledu zaslouženě zvítězili."

FC ZVVZ Milevsko - TJ Trhové Sviny 1:0 (1:0)

Branka: 19. Souček. ŽK 2:2 (Vakoč, Hejl – Hruška, Valut). Diváci: 80. Rozhodčí: Albert – Krčín, Mach.

Milevslo: P. Dvořák – Hejl, Vakoč, Marvan, Málek – Kortan (72. Kálal), Maršík, Souček, Přibyl – Sedláček (79. Pich), Petřík (87. M. Dvořák).

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Podívali jsme se na video s minulým zápasem Trhových Svinů a podle toho jsme se na zápas připravili. Načetli jsme je dobře a až snad na jednu šanci jsme soupeře v utkání k ničemu nepustili. Kontrolovali jsme to, i když výsledek 1:0 je dost hubený. Další spoustu šancí jsme však zahodili. To mě mrzí. Gól jsme dávali po centru, kdy jsme zahrávali dva rohy za sebou. Udělali jsme změnu v signálu a Souček otevřel skóre. Ale již v první půli jsme ještě dvakrát trefili tyč a měli tam další šance. S výkonem spokojenost, byl to první zápas sezony doma a chtěli jsme napravit výkon z minulého týdne. To se povedlo."

Jan Gažák, přededa Trhových Svinů: "Prohráli jsme o jediný gól, ale zaslouženě. Soupeř byl lepší, důraznější a vypracoval si pět brankových příležitostí, kdy nám hned dvakrát pomohla tyč naší branky. Za celý zápas jsme na domácí branku nevystřelily a naši špatnou hru také poznamenalo i dvojí nucené střídání v prvním poločase."