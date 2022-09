Branky: 63. (pen.) a 84. Krejčí, 52. Rozhoň – 14. Fischer, 90 +1. Jak. Rauscher. ŽK: 3:6 (Děd, Bílý, Rybák – Trnka, T. Pravda, J. Pravda, Jak. Rauscher, Luňáček, Škopek). ČK: 0:2 (15. Kasík, 90 +2. Trnka). Diváci: 100 diváků. Rozhodčí: Nedvěd – Kollmann, Herzog.

Strakonice: Lízal – Prajzler, Rozhoň, Rybák, Zahrádka – Děd (28. Tipanic), Boukalík - Máška, Míčka (46.), Bílý (87. Šimák) – Krejčí.

Prachatice: Trnka - Jar. Rauscher, Škopek (74. Škopek), J. Pravda, Luňáček - Kasík, T. Pravda, Jakub Rauscher, Kovář, Fürbach (79. Wagner) - Fischer.

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Pro oba týmy velmi důležité utkání. Bylo to od první minuty značně nervozní. Důležitým aspektem bylo, že jsme se více věnovali hře než rozhodčím. Dostali jsme první gól, kdy jsme v rohu hřiště neuhlídali Jakuba Rauschera, který to naservíroval před bránu Fischerovi a soupeř vedl. Utkání pak ovlivnilo v 15. minutě vyloučení Kasíka. My pak přeskupili řady, stáhli defenzivního záložníka Děda a nasadili osmnáctiletého ofenzivního Tipanice, který hru oživil. Ve druhé půli jsme otočili výsledek na 3:1, kdy byl směrem dopředu aktivní především Bílý. Trochu mě mrzí, že jsme v samotném závěru dovolili po zbytečné chybě Rauscherovi snížit na rozdíl jednoho gólu. Nicméně jsme si pak již důležitou výhru uhráli. Mladí kluci si sáhli na to, že mohou vyhrávat a není se čeho bát. Nejvíce bych z našeho týmu pochválil dvojici Tipanic – Bílý."

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Nemám k utkání co říci, hodnocení, ať si udělá sám pan rozhodčí. Nečekal jsem, že bychom se v současné době mohli ještě vrátit někam do devadesátých let."

AL-KO Semice – Olympie Týn nad Vltavou 2:4 (1:3)

Branky: 4. J. Keclík, 47. J. Hrala – 6. D. Dumbrovský, 10. M. Císařovský vlastní, 34. V. Dobal, 64. P. Vařil. ŽK: 2:1 (Zborník, Řezáč – Mezera). Diváci: 100. Rozhodčí: Cigáň – Vican, Boček.

Semice: Dvořáček – Pšenička, Sádlo (28. Řezáč), Listopad, Císařovský – Hrala, Zborník, J. Keclík, Blažek (84. Forman), Šourek (65. P. Keclík) – Veleman (46. Valach).

Marcel Nousek, trenér Semic: "Nechali jsme až moc prostoru Dobalovi, který tvoří soupeřovu hru. Pozdě jsme dostupovali hráče. Sice to klukům vtloukáme pořád do hlavy, ale tentokrát to neplnili. Dobal to rozehrával do stran na rychlé spoluhráče, kteří to dávali pod sebe. Z takových situací padly prakticky všechny jejich góly. Špatně je, že po vedoucí brance, místo abychom podrželi balon, tak necháme soupeře srovnat. Dostaneme další gól a najednou nevíme, co s tím. Když si o poločase řekneme, že můžeme ještě něco zkusit, tak brzy snížíme, ale dostaneme gól ze standardky, kdy si nepokryjeme hráče. Týn pak hrál, co potřeboval. Nakopávané míče a brejky."

Václav Mareš, trenér Týna: "Věděli jsme, co nás v Semicích čeká a proto jsme se na tento zápas dobře připravili. Utkání jsme nezačali nejlépe a po ztrátě míče ve středu hřiště se domácím podařilo vstřelit první branku. Nám se ale v zápětí podařilo vyrovnat Dominikem Dumbrovským, což bylo důležité pro další vývoj utkání. V desáté minutě jsme otočili zápas Lukášem Stoklasou. Myslím si, že jsme tímto gólem převzali iniciativu nad zápasem. Po akci Lukáše Stoklasy jsme přidali Vladimírem Dobalem třetí branku. Kdybychom ve 45. minutě dali čtvrtou branku, mohlo být o zápase rozhodnuto dříve, ale Jan Mezera minul odkrytou branku. Druhý poločas jsme si opět zkomplikovali a domácím se po jedné z mála akcí podařilo vstřelit branku. Jsem rád, že nás tato branka nepoložila a přečkali jsme menší tlak od domácích. V 64. minutě jsme po rohovém kopu navýšili skore, kdy se hlavou trefil Pavel Vařil. Od té doby jsme měli míč ve svém držení a dovedli jsme tak zápas do vítězného konce. Nnejlepšími hráči byli Martin Procházka a Lukáš Stoklasa."

FK Protivín – TJ Dražice 3:0 (2:0)

Branky: 33. Petr, 45. Zb. Vorel, 87. Hrachovec. ŽK: 1:4 (Hrachovec – Turek, Mareš, M. Stuchlík, L. Stuchlík). Diváci: 85 diváků. Rozhodčí: Dunovský – Jevčák, Smola.

Protivín: Váverka - Dan (82. Vojta), Vorel Zbyň., Kulík, Vojík (59.Zach) – Říha Martin, Bečvář Daniel (71.Urban), Buko Leroy, Nedvěd (77. Štěpka) - Petr (63.Hrachovec), Vorel Jaromír.

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Na těžkém terénu jsme hostili nepříjemného soupeře z Dražic. Nám v podstatě celé utkání vázla kombinace a součinnost jednotlivých řad. Hosté potvrdili, že hrají silový a důrazný fotbal, který nám nevoněl. První gól jsme dali po rychlém protiútoku dvojice Jaromír Vorel - Adam Petr, druhý z trestného kopu do kabin Zbyňkem Vorlem a třetí v poslední minutě Patrikem Hrachovcem. Celkově jsem rád za tři body a nulu vzadu, samozřejmě bych si dokázal představit lepší výkon, ale takový je už fotbal."

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „V úvodu zápasu jsme byli aktivnější i nebezpečnější, pak jsme ale bohužel dostali naprosto zbytečný gól, kdy jsme si po našem autu u branky soupeře nepohlídali jeho rychlý brejk. Druhou branku jsme inkasovali do šatny z trestného kopu po naprosto vymyšleném faulu našeho hráče. Druhý poločas byl vyrovnaný a nepřinesl žádné výrazné šance. Nám rozhodčí odepřel penaltu a na konci jsme dostali třetí gól, který už nic neřešil. Naše hra je špatná a byli jsme oslabení, top ale nic nemění na tom, že nás v utkání poškodili rozhodčí.“

TJ Osek – TJ Hluboká nad Vltavou 1:1 (0:1)

Branky: 79. Čapek – 11. Škoda. ŽK: 2:1 (Šrámek, Mat. Čapek – Hájek). Diváci: 85. Rozhodčí: Vican – Boček, Cigáň.

Osek: Vojta – Krejčí, Carda, Kubiš, Martin Čapek – Hosnedl (82. Gondek), Šrámek, Němeček, Sigmund – Brabec (66. Kinkor), J. Říský (Matěj Čapek).

Karel Hoch, trenér Oseka: "Věděli jsme o Hluboké, že je to kvalitní tým plný dobrých fotbalistů, což také na hřišti potvrdili. Soupeř byl velice silný na míči, dobře kombinoval a pro nás je to dobrý bod. První půli jsme trochu prospali, byli jsme jakoby zaražení. Asi si trochu sedaly změny, které přišly. Nebylo to úplně podle představ a zbytečně jsme po nedůrazu dostali velmi brzy gól. Po změně stran jsme byli lepší a myslím si, že i fyzicky jsme soupeře přehráli, ale vyrovnání přišlo až deset minut před koncem. Ale upřímně řečeno, soupeř měl v samotném závěru dvě nebezpečné střely, kdy mohl výhru strhnout na svou stranu. Asi zasloužená remíza."

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Po velmi dobře odehrané první půli jsme nedokázali dotáhnout utkání do vítězného konce a deset minut před koncem jsme inkasovali vyrovnávací gól po rohovém kopu. V průběhu utkání jsme nastřelili dvakrát tyč a jednou břevno, takže nás ztráta dvou bodů mrzí."

ZVVZ Milevsko – FK Olešník 3:1 (1:1)

Branky: 26. Přibyl, 69. Hadáček, 71. Petřík – 29. Toth. ŽK: 1:0 (Petřík). Diváci: 100. Rozhodčí: Albert – Votava, Jevčák.

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Na Olešník jsme se připravovali jako na každý jiný zápas. Chtěli jsme potvrdit naší herní kvalitu tím, že konečně dáme nějaké góly. Věděli jsme, že má Olešník kvalitní tým. Soustředili jsme se na důslednou hru, abychom neztráceli zbytečně balony a nedostávali soupeře do hry. Naší aktivitou a zodpovědností jsme je prakticky k ničemu nepustili a byli lepším týmem. Mohli jsme v poločase klidně vyhrávat 4:1. Byli jsme o mnoho lepší. Ve druhém poločase jsme dali dva góly po krásných akcích a měli další tři stoprocentní šance. Soupeř tam měl jen Lafatovu hlavičku mimo bránu, jinak jsme je k ničemu nepustili. S výkonem jsem velmi spokojený. Byla tam kvalita, musím pochválit všechny kluky."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Milevsko vyhrálo zaslouženě, k našemu výkonu se nebudu vyjadřovat."

Spartak Trhové Sviny – Jiskra Třeboň 2:0 (0:0)

Branky: 64. Gažák, 84. Kolář. ŽK 1:2 (Šafránek – Kubata, Průcha), ČK 0:1 (82. Kubata). Diváci: 150. Rozhodčí: Albert – Pečenka, Jarolím.

Třeboň: Kopecký – Rezek ml., Bartoš, Tůma, Bartl - Kubata, Ježek (67. Týnavský), Matoušek, Radosta (87. Pitelka) - Hromádka, Průcha (85. Candra).

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Chtěli jsme třetí domácí utkání zvládnout za tři body, a to se nám podařilo. Výhra 2:0 je dle mého názoru zasloužená a odpovídá z pohledu vypracovaných brankových příležitostí. Soupeř měl více držení míče, ale až na jeden samostatný únik na našeho brankáře si jinou možnost skóroval nevypracoval. Nám v prvním poločase chyběl větší pohyb, přesnost v kombinaci a lepší řešení situací v pokutovém území soupeře. O půli jsme si to v kabině vyříkali a zlepšeným výkonem dali dvě branky. Radost máme ze tří bodů i z nuly pro naší obranu."

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Zápas v Trhových Svinech nám nevyšel. V prvním poločase jsme si vytvořili několik dobrých šancí, ale vstřelit branku se nám nepodařilo. Soupeř měl dobře organizovanou obranu a hrozil z brejků. Po změně stran jsme nezačali dobře a domácí nás během prvních minut zatlačil. Z tlaku jsme se dostali a začali předvádět zase svoji hru, ale paradoxně jsme v 64. minutě inkasovali. Změnili jsme rozestavení, hodně jsme to otevřeli a snažili se vyrovnat. Gól měl na kopačce Martin Průcha, který se po prodloužení od Pavla Tůmy dostal přímo před samotného brankáře, avšak střílel nad branku. V 82. minutě dostal druhou žlutou Kubata a šel do sprch. O dvě minuty později jsme dostali druhý gól a bylo hotovo. Sráží nás nekvalita střelby a finální přihrávky do zhuštěné obrany. „

SK Jankov - SK Rudolfov 0:2 (0:2)

Branky: 13. Tyrpák, 24. Sládek. ŽK 1:1 (Kupka – Sládek). Diváci: 118. Rozhodčí: Němec – Lepič, Mráz.

Petr Maxa, vedoucí týmu Jankova: "První půlhodina se nám hrubě nepovedla. Nic nám nefungovalo a soupeř toho využil ke vstřelení dvou gólů. Poté jsme se trochu zvedli, v mých očích to pozvedl příchod Borovky, který svou aktivitou a snahou s tím něco udělat pozvedl i výkon ostatních. Do konce poločasu jsme měli dvě až tři dobré možnosti, ale skórovat se nám nepovedlo. Druhý poločas jsme byli sice v tlaku, ale zcela neplodném. Nevybavuji si jedinou možnost, ze které bychom mohli utkání zdramatizovat. Čekal jsem od nás mnohem více. Až na dvě výjimky zahráli všichni pod své možnosti."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Do Jankova jsme jeli s cílem neprohrát a jsme rádi, že si nakonec odvážíme tři body. Zápas měl spíš průměrnou úroveň, ale jsem rád, že jsme dali góly i udrželi nulu vzadu."

FK Jindřichův Hradec 1910 – Silon Táborsko B 6:0 (2:0)

Branky: 2. a 3. Toman, 73. a 86. Strejček, 68. Votava, 82. vlastní (Trantýr). Rozhodčí: Vican – Boček, Šťastný. ŽK: 3:2 (34. Waník, 48. Rejthar, 79. Fíža – 45. Ott, 90. Pajer. Diváků: 105.

J. Hradec: T. Cettl – Fical (28. Strejček), M. Völfel, Rejthar, Hauser – Janák (83. Ježek), Petr (59. Šmíd), F. Votava, R. Mischnik, F. Waník – Toman (71. Fiža).

Táborsko B: Chára – Kupka, Chotovinský, Pánek, Pajer – Činčura (71. Dufek), Kabeš (68. Koblasa), Neužil, Praveček – Trantýr (83. Dvořák), Ott (77. Jíra).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Vyšel nám výborně úvod a než hosté vytřepali nohy z aut, po trefách Tomana jsme vedli ve třetí minutě už 2:0. Táborsko v první půli hrozilo výhradně ze standardek, které zahrávalo výborně, a dostalo se z nich do dvou velkých šancích, při nichž se však zaskvěl náš brankář Cettl. My se v závěru první půle dostali trochu do útlumu, ale v kabině jsme si řekli, jak to zlepšit, a po přestávce jsme na hřišti opět dominovali. Převahu jsme vyjádřili dalšími góly, které musely oko diváka potěšit. Vzadu nám trochu chyběl stoper Koktavý, ale nakonec jsme to i bez něj uhráli s nulou."

Miroslav Jelen, trenér Táborska B: „Do zápasu jsme vstoupili tragicky. Přestože jsme několikrát speciálně upozorňovali hráče na schopnosti Tomana, inkasovali jsme od něj hned ve druhé a třetí minutě dva góly. Pak jsme se sice probrali a začali si vytvářet brankové příležitost, ale bohužel nás vychytal domácí brankář a jednu naši střelu zastavila tyč. Poločas mohl klidně skončit 3:3. Ve druhé půli jsme otevřeli hru ve snaze se zápasem něco udělat, to se ale nepovedlo a zkušený soupeř nás trestal z brejků. Můžeme být nakonec rádi, že se skóre zastavilo na šesti gólech, protože nás ještě podržel brankář. Doufám, že se z utkání poučíme a v těch dalších si pohlídáme první poločasy.“