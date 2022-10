Branky: 73. Krejčí, 78. Zborník vlastní – 23. Blažek, 84. Veleman (11). ŽK: 2:3 (Bílý, Rybák – Hrala, Blažek, Veleman). Diváci: 80. Rozhodčí: Albert – Dimitrov, Hošek.

Strakonice: Lízal – Hozman (46. Prajzler), Rozhoň, Rybák, Smola – Děd (71. Doležal), Míčka (71. Tipanic) – Máška, Bílý, Zahrádka - Krejčí.

Semice: Dvořáček - Řezáč, Zborník, Listopad, Pšenička - Císařovský (71. Forman), Keclík J., Holub, Blažek, Hrala (67. Keclík P.) - Valach (58. Veleman).

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Totálně jsme prospali první poločas. Ve druhé půli jsme začali trochu více kombinovat a zlepšili se. Velké oživení přinesli střídající Tipanic a Doležal. David Doležal byl dokonce podepsaný pod oběma našima brankama. Takovou nezkušeností či nekoncentrovaností jsme za stavu 2:1 vyrobili faul a dostali z penalty gól. Byla to daň za naší nezkušenost. Máme nejmladší tým v soutěži a v těchto zlomových momentech se to ukazuje. Chybí nám tak trochu taktická vyspělost."

Marcel Nousek, trenér Semic: "Bod je málo. V prvním poločase jsme hráli velice dobře, prakticky jsme Strakonice do vůbec ničeho nepustili. Pak jsme však trochu polevili, přestali hrát a ve druhém poločase Strakonice vystrčily růžky. Domácí zjistili, že to půjde, trochu nás přitlačili a dali dva takové náhodné góly. My pak z penalty srovnali. Ve výsledku dobrý bod, ale z průběhu utkání jsme mohli mít tři. Hratelné to na výhru určitě bylo. Mohli jsme soupeři odskočit na sedm bodů, takto jsme stále o čtyři. Navíc se hrálo na umělce, na kterou kluci nejsou vůbec zvyklí."

FK Jindřichův Hradec – Tatran Prachatice 2:0 (1:0)

Branky: 6. (pen.) Janák, 60. R. Mischnik. Rozhodčí: Leiš – Dimitrov, Albert. ŽK: 2:1 (Petr, Fical – Luňáček). Diváci: 123.

J. Hradec: Hulík – M. Völfel, Šmíd, Rejthar, Hauser – Janák (84. Ježek), J. Jaroš (69. Fiža), F. Votava (84. Petr), R. Mischnik, F. Waník (64. Fical) – Toman (64. Strejček).

Prachatice: Osvald – Jar. Rauscher, J. Pravda, Miesbauer, Luňáček – Kasík, Jakub Rauscher, Řezník (59. Wagner), Fischer (53. Linhart), Kovář (67. Gramblička) – Makoš.

Roman Lukáč, trenér Jindřichova Hradce: „V první půli jsme podali mdlý výkon, nebyli jsme dostatečně agresivní a moc jsme neběhali. Přesto jsme šli brzy do vedení, když při souboji ve vápně jeden z hostujících hráčů nakopl našeho a pískala se penalta, kterou proměnil Janák. Ale to nás spíše uspalo. Po trochu hlasitější debatě v kabině jsme po změně stran zlepšili především pohyb i důraz v osobních soubojích a zaslouženě jsme přidali druhý gól, který zaznamenal Mischnik po ataku Waníka. Na druhou stranu jsme dalších minimálně pět čistých pět vyložených šancí promarnili. Špatná produktivita nás trápí, některé příležitosti snad nejde nedat, ani kdybychom nechtěli….“

Josef Raušer, trenér Prachatic: "My hrajeme prakticky s každým vyrovnanou partii, ale doplácíme na zahazování šancí. Tentokrát jsme si plnili dobře defenzivní úkoly. Na druhé straně jsme měli stejně šancí jako soupeř, ale z naší strany bez využití. Velice dobře se ukázal nováček v naší bráně Matyáš Osvald. Chytal dobře, bez nervů. V první půli jsme dostali gól z penalty a pak tam měl Hradec ještě jednu střelu, kterou gólman chytil. My měli dvě či tři, ale nedali. Ve druhé půli měli domácí šanci více, ale i my tam opět dvě měli. Ale když nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Je třeba říci, že domácí byli silnější na balonu, ale my dobře bránili. Klukům nemohu nic vytknout

FK Protivín - Jiskra Třeboň 2:1 (0:0)

Branky: 56. Vorel, 67. Říha – 61. Hromádka. Rozhodčí: Brych – Barva, Talíř. ŽK: 5:4 (Petr, Nedvěd, Štěpka, Vojta, Hrachovec – Matoušek, Hromádka, Kubata, Radosta). ČK: 0:1 (90. Rezek ml.). Diváci: 150.

Protivín: Pícha - Kulík (46. Vojík), Vorel Zbyňa, Vojta, Zach - Hrachovec, Štěpka, Vorel Jaromír, Nedvěd (76. Urban)- Říha Martin (65. Leroy Abawata), Petr.

Třeboň: Kopecký – Rezek ml., Bartoš, Doucha (31. Zavadil), Týnavský (74. Schneider) - Kubata, Hromádka, Bicenc ml., Matoušek - Radosta, Tůma.

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Vyrovnané utkání, které se odehrávalo především mezi šestnáckami bez velkých šancí. Klíčový moment byl samostatný nájezd hostujícího hráče, který zlikvidoval brankář Pícha, proto první poločas branky nepřinesl. Ve druhém jsme nejprve zásluhou kapitána Míry Vorla šli do vedení, hosté za pět minut vyrovnali, ale nám se v 65. minutě podařilo zásluhou Martina Říhy strhnout vedení opět na naši stranu. Poté jsme již soupeře do žádné šance nepustili a vyrovnané utkání dovedli do vítězného konce. Pochválit musím za výkon celý tým."

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „V prvním poločase se hrálo nahoru dolů, bylo však vidět hodně nepřesností a nakopávaných míčů. Přesto jme se dostali do tutové šance, kdy Bicenc poslal průnikovou přihrávku za obranu Tůmovi, ale ten tváří v tvář brankáři neskóroval. Do druhé půle jsme nevstoupili dobře a v 56. minutě jsme inkasovali. O pět minut později jsme však dokázali vyrovnat. Protivín jsme zatlačili před vápno, Kubata přihrál Bicencovi, ten obešel tři hráče až na hranu vápna a přenechal míč Hromádkovi, jenž ho uklidil k tyči. Bohužel, v 67. minutě jsme po chybách dostali druhý gól. Do konce zápasu jsme se snažili vyrovnat, to jsme však nezvládli.“

ZVVZ Milevsko - SK Rudolfov 4:1 (1:0)

Branky: 65. a 66. Petřík, 11. vlastní (Tyrpák), 76. Marvan – 84. Prokeš. ŽK: 1:1 (Kortan – Prokeš). Diváci: 100. Rozhodčí: Nedvěd – Cigáň, Šťastný.

Milevsko: Lalák – Pich, Vakoč, Kosobud, Málek – Kortan (71. Přibyl), Maršík, Marvan (79. Imbr), Stejskal (80. Kálal) – Hadáček (59. Souček), Petřík (79. Bártík).

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Spokojenost, tři body proti těžkému soupeři zůstaly doma. Rudolfov byl hodně nepříjemný. V prvním poločase tam měl soupeř nebezpečné situace ze standardek a rohových kopů. My dali šťastnou branku. Rozhodly pak ve druhém poločase dva góly během minuty. V týmu je pohoda. To se vždy odvíjí od výsledků, jsme na vítězné vlně a chtěli bychom v tom pokračovat dál."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Domácí tým plný mladých hráčů měl velmi slušnou kvalitu a zaslouženě vyhrál. My jsme mu to navíc usnadnili nepřesnostmi a nedůrazem, kvůli čemuž jsme dostali poměrně laciné branky. I takové zápasy se občas odehrají. Musíme se z nich poučit a v dalších utkáních se prezentovat lépe."

TJ Spartak Trhové Sviny - TJ Osek 6:0 (3:0)

Branky: 6., 23. a 29. Macák, 54. a 75. Kodras, 71. Hruška. ŽK: 1:1 (Chromčák – Hoch). Diváci: 50. Rozhodčí: Vican – Kollmann, Boček.

Trhové Sviny:

Osek: Vojta – Zelenka (52. Suchý), Němeček, Kubiš, Martin Čapek – Hosnedl, Hoch, Šrámek, Sigmund – Matěj Čapek, Carda (83. Uhříček).

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Do domácího utkání s Osekem jsme vstupovali v pozici favorita a utkání jsme tak i odehráli. Až na deseti minutový herní výpadek po první naší brance jsme po zbytek utkání byli lepší a po zásluze jsme soupeře přehráli a do tabulky si připisujeme další body za výhru 6:0. Čistým hattrickem se v prvním poločase blýskl Jirka Macák.

Karel Hoch, trenér Oseka: "Na začátku utkání jsme měli šanci, nedali ji a z brejku inkasovali. Pak šel Sigmund sám na gólmana, přehazoval ho, gólman sice uklouzl, ale stačil to ještě vytáhnout z prázdné branky. Z protiútoku jsme dostali druhý gól a bylo po zápase. Pak se to již na nás valilo. domácí hráli jednoduchý, ale účelný fotbal. Běhali, bojovali a my se vůbec nechytali. Bylo to těžké, na nás navíc leží deka a nikdo nezvedne ten prapor, aby nás zase dostal trochu nahoru."

FK Olešník - FK Olympie Týn nad Vltavou 3:4 (3:1)

Branky: 21. a 34. Dudek, 8. Vojta – 26. Dumbrovský, 49. Brom, 74. Dobal, 88. Hudeček. ŽK: 3:2 (Toth, Vojta, Nohava – Vařil, Mezera). Diváci: 250. Rozhodčí: Kaštánek – Lepič, Jevčák.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "První poločas jsme sehráli velmi efektivně a zaslouženě jsme vedli. Místo toho, abychom aktivně dohráli i druhou půil, tak jsme zůstali v šatně a zápas po vlastních chybách nesmyslně prohráli."

Václav Mareš, trenér Týna: "Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme nehráli dobře a především v prvních dvacet minut jsme tahali za kratší konec. Domácí hráli agresivně, vyhrávali osobní souboje a nám to dělalo obrovské problémy. Nevím, čím to je, ale začátky prostě nemáme, i když na

to stále hráče upozorňuji. Domácí vedli 2:0, nám se podařilo snížit Dumbrovským, ale vzápětí dostaneme lacinou branku po tečované střele do protipohybu našeho brankáře. V poločase jsme si řekli, že musíme přidat a především zjednodušit hru, což se nám také dařilo. Najednou nás bylo plné hřiště. Podařilo se nám vyrovnat a v závěru vstřelit vítěznou branku. Za druhý poločas musím hráče pochválit, že to ani za nepříznivého stavu nevzdali a bojovali až do vítězného konce. Nejlepšími hráči byli Vladimír Dobal a Dominik Dumbrovský."

SK Jankov - TJ Hluboká nad Vltavou 0:3 (0:2)

Branky: 11. Hrachovec, 33. Kadlec, 85. Křiváček. ŽK: 0:2 (Moudrý, Kadlec). Diváci: 188 diváků. Rozhodčí: Krčín – Dunovský, Hanzlíková.

Petr Maxa, vedoucí mužstva SK Jankov: "Favoritem zápasu byla Hluboká a rozdíl mezi oběma mužstvy v tabulce byl viditelný i na hřišti. Hodně tomu napomohl inkasovaný gól už v jedenácté minutě po našem trestuhodně odfláknutém bránění autového vhazování a také možná útočném faulu zakončujícího Hrachovce. A když z druhé nebezpečné akce soupeř zvýšil po půlhodině na 0:2, bylo jasné, že s naší formou na zvrat mít nebudeme. Hluboká zápas v klidu kontrolovala a v závěru přidala třetí gól. My se trápíme v koncovce, za stavu 0:2 jsme měli velkou příležitost Borovkou a Kollár zase trefil tyč. Teď jsou před námi zápasy pravdy. Rozhodně potřebujeme zlepšit všechny aspekty naší hry a určitě bychom potřebovali i trochu toho pověstného štěstíčka, aby nám tam místo tyček a břeven, které trefujeme, taky něco spadlo."

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Po předcházející domácí výhře s Jindřichovým Hradcem pro nás bylo důležité, abychom získali tři body i ve venkovním utkání v Jankově, abychom se udrželi v popředí tabulky. To se nám podařilo a díky třem brankám jsme vyhráli zcela zaslouženě."

TJ Dražice – FC SILON Táborsko B 1:0 (1:0)

Branka: 43. D. Štecher. Rozhodčí: Němec – Cigáň, Vican. ŽK: 3:3 (Pražma, Novotný, M. Štecher – Praveček, Trantýr, Pánek). ČK: 1:0 (90.+2 D. Štecher). Diváků: 70.

Dražice: Počinek – Turek (90. Tůma), Veselý, M. Štecher, Pražma – Novotný, D. Štecher, J. Štecher, M. Stuchlík – Horka (40. Bareš), Mareš (64. Běhoun).

Táborsko B: Chotovinský – Kupka, Trantýr, Pánek, Pajer – Činčura (78. Kabeš), Liepa, Neužil, Praveček – Ott, Mach.

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Bylo to typické derby plné soubojů, a hlavně v závěru i dost vyhrocené. Soupeř byl fotbalovější, ale faktem je, že jsme ho v podstatě nepustili do žádné vážnější šance s výjimkou jediné, ze které na začátku druhé půle mířil těsně vedle naší branky. Nám se podařilo dát po hezké akci gól hlavou, a ten byl nakonec vítězný. Vítězství nám samozřejmě udělalo radost.“

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Prohráli jsme se soupeřem, který si nedal dvě nahrávky po sobě, ale bojoval a hrál jednoduchý fotbal, na který jsme my nedokázali najít recept. Na začátku obou poločasů jsme si přitom vytvořili jasné gólové příležitosti, které jsme však bohužel nevyužili. Naproti tomu soupeř nás po pěkné akci potrestal gólem do šatny a pak už jen bránil výsledek, zatímco my jsme se nedokázali přes jeho zahuštěnou obranu prosadit.“