Branky: 44., 70., 77. a 81. Toman, 63. Strejček. Rozhodčí: Pečenka – Němec, Dimitrov. ŽK: 3:0. Diváci: 50.

Osek: Vojta – Kuneš, Němeček, Kubiš (79. Zelenka), Martin Čapek – Brabec (57. Suchý), Šrámek, Sigmund, Matěj Čapek (68. Kinkor) – Hosnedl, Carda.

J. Hradec: Hulík – Fical, M. Völfel, Rejthar, Hauser – Janák (79. Fiža), Jaroš (55. Strejček), F. Votava, R. Mischnik, F. Waník – Toman.

Karel Hoch, trenér Oseka: "Do prvního gólu, který jsme dostali do šatny, to bylo poměrně vyrovnané. Oba týmy měly nějakou šanci. My dali tyč. Šatňák to nalomil, druhý gól zlomil a pak se to sypalo. Kluci v první půli bojovali a vypadalo to, že bychom soupeře mohli ohrozit. Dostali jsme pak góly z hraničních ofsajdových situací a pak už jsme byli rádi, že je konec."

Roman Lukáč, trenér Jindřichova Hradce: „Byli jsme lepším týmem a už v prvním poločase jsme si vytvořili dostatek šancí na to, abychom si udělali rozhodující náskok. Bohužel, proměnit se nám je s výjimkou jediné těsně před přestávkou nepovedlo, což je naše největší bolest. Zároveň jsme tím nechali nadechnout soupeře, který po dvou standardkách trefil tyč a měl i jednu nebezpečnou hlavičku, kterou náš brankář naštěstí zneškodnil. I po změně stran jsme ale pokračovali v aktivním pojetí a konečně se nám povedlo některé příležitosti dotáhnout do konce, o což se postaral především Toman, který nakonec vstřelil čtyři góly. Osek předvedl snaživý výkon, ale kvalita byla na naší straně. V neděli nás čeká doma semický nováček, což je v uvozovkách písecké béčko. Určitě to nebude jednoduchý zápas a musíme si to především dobře nastavit v hlavách, abychom tento duel zvládli.“



Jiskra Třeboň – TJ Dražice 1:1 (0:1)

Branky: 64. Tůma – 14. Mareš. Rozhodčí: Lepič – Kaštánek, Němec. ŽK: 3:2 (Zavadil, Bartoš, Tůma – Mareš, Běhoun). Diváci: 180.

Třeboň: Kopecký - Schneider, Bartoš, Zavadil, Týnavský - Kubata, Hromádka, Bicenc ml. (81. Vochozka), Matoušek – Radosta, Tůma.

Dražice: Počinek – Pražma, Veselý, M. Štecher, Turek – Novotný, J. Štecher, Bareš, M. Stuchlík – Mareš, Tůma (75. Běhoun).

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Do zápasu jsme vstoupili špatně. Ve 14. minutě po centru ze strany předskočil Mareš naše stopery a uklidil míč na přední tyč. Jsem zklamaný z přístupu našich hráčů v prvním poločase. Hrálo se nahoru dolů, bylo hodně ztrát v kombinaci a soupeř vždy dokázal získat míč. Pár šancí jsme si sice vytvořili, ale hosté si je zkušeně pohlídali. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že zlepšíme pohyb na hřišti a proměníme příležitosti, které si vytvoříme. V 64. minutě jsme vyrovnali zásluhou Tůmy, v dalším průběhu jsme si vypracovali ještě několik šancí, ale k obratu to nevedlo a utkání tak skončilo dělbou bodů.“

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Remíza je spravedlivým výsledkem zápasu. V prvním poločase jsme měli více ze hry my, vytvořili jsme si tři šance a jednu z nich proměnil hlavou Mareš po centru Tůmy. Ve druhé půli se hra otočila a navrch měl soupeř. Stejně jako my v prvním poločase si vytvořil dvě tutovky, které jsme sice přežili, ale pak jsme po trestném kopu dostali takový 'gól negól' a bylo vyrovnáno. Za stavu 1:1 už se zápas dohrál bez dalších šancí.“

FK Tatran Prachatice – SK Jankov 0:2 (0:0)

Branky: 82. Hanzlík, 87. Jirkovský. ŽK: 2:3 (Jar. Rauscher, Kasík – Kollár, Fajt, Bürger). Diváci: 70. Rozhodčí: Dunovský – Jevčák, Hanzlíková.

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Naše zápasy jsou si podobné jako vejce vejci. Ale bez vstřelené branky se zkrátka vyhrát nedá. Tentokrát jsme měli snad dvacet střel na bránu, ale nedokážeme míč dostat do sítě. Hosté vystřelili poprvé na bránu pět minut před koncem a dali gól. Co k tomu říci. Realita je taková, že góly neumíme dávat. Asi jsme někoho učarovali, ale když nedáme ani tisíciprocentní šance, tak vyhrávat nebudeme. Situace je kritická. Tentokrát nevyhrál lepší tým, ale za to si body nekoupíme. Kluků je mi líto, ale kvalita v zakončení je špatná. Trénujeme to pořád, ale při zápase to lítá buď do gólmana, nebo vedle brány. Hráči nechali na hřišti všechno, ale bez gólu je to k ničemu."

Petr Maxa, vedoucí mužstva SK Jankov: „Pro oba celky šlo o hodně důležité utkání, oba si v týdnu před utkáním říkaly, že teď už to musí zlomit. Výsledkově jsme to zvládli my, ale náš předvedený výkon byl ostudný. Po opatrnějším začátku se postupně více do hry dostal Tatran a začal nás přehrávat. V prvním poločase si vytvořil zhruba tři šance, které mohl proměnit, ale proti byl náš gólman Skála. Ten se i ve druhém poločase blýskl dvěma krásnými zákroky a v tomto duelu nás výrazně podržel. My se trápili. Nešlo to zkušeným hráčům ve středu zálohy a na to doplatila celá naše hra. Nepřísluší mi hodnotit výkon Prachatic, který byl o něco lepší než náš, ale je třeba si přiznat, že se hrál mizerný fotbal na úrovni I.B třídy. Nakonec jsme urvali výhru díky dvěma gólům v posledních deseti minutách. Když se po centru Kupky v 82. minutě parádně prosadil Hanzlík, zbylých osm minut už jsme odehráli v klidu daleko od naší branky a nedali Prachaticím šanci vyrovnat. Naopak jsme ještě jeden gól přidali. Pochvalu za výkon zaslouží gólman Skála a stoperská dvojice Fajtl-Kupka. Ostatní hráči zahráli hluboko pod své možnosti.​ Nicméně za tři body jsme rádi.“

AL-KO Semice - TJ Spartak Trhové Sviny 0:3 (0:2)

Branky: 10. a 83. Šemro, 21. Kodras. ŽK: 1:2 (Zborník – Šafránek, Kodras). ČK 1:0 (43. Císařovský). Diváci: 100. Rozhodčí Kollmann – Cigáň, Mach.

Semice: Dvořáček – Pšenička, Listopad, Trantina (78. Hronek), Šourek (80. Forman) – Císařovský, Zborník, Holub, Blažek, Hrala (73. Veleman) – P. Keclík.

Marcel Nousek, trenér Semic: "Podali jsme špatný výkon. Soupeř hrál lépe a dal nám dva góly po rychlých akcích. Dobře zakombinoval, přišly průnikovky mezi stopery za obranu a rychlostně se dostávali do šancí. Trochu jsme se zvedli, ale bylo tam plno nepřesností. Pak přišlo zranění gólmana soupeře a všechny to sebralo. Gólman byl v bezvědomí a všichni spíš mysleli na to, aby byl v pořádku, než na hru. Byl to takový nezaviněný souboj, ale my šli do deseti a nedalo se s tím nic dělat. Soupeř si to pohlídal a musím uznat, že byl opravdu lepší. Teď jedeme na hřiště aspiranta na postup do Jindřichova Hradce. Snad se dáme alespoň trochu zdravotně do pořádku."

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Do šestatřicáté minuty prvního poločasu jsme byli lepší a po pěkných akcích jsme vedli 2:0. Potom došlo ke střetu našeho brankáře s domácím hráčem v našem pokutovém území. Nebylo to dobré, děkuji touto cestou domácímu hráči Radku Velemanovi, že nám pomohl našeho brankáře stabilizovat. Po uklidněni situace byl domácí hráč za tento zákrok vyloučen. Zbytek zápasu jsme odehráli s myšlenkami někde jinde … Konečný výsledek 0:3."

Silon Táborsko B – ZVVZ Milevsko 4:1 (2:1)

Branky: 30. a 34. Neužil, 55. Liepa, 73. Praveček – 13. Hadáček. ŽK: 1:1 (Neužil – Marvan). Diváci: 60. Rozhodčí: Boček – Krčín, Leiš.

Táborsko B: Chára – Kupka, Trantýr, Chotovinský, Pajer (85. Koblasa) – Šplíchal (78. Marcolla), Kopřiva (61. Praveček), Liepa, Činčura (85. Jíra) – Neužil – Ott (70. Kabeš).

Milevsko: Dvořák – Pich (78. Kálal), Vakoč, Kosobud, Málek – Kortan, Souček (46. Maršík), Marvan (67. Bártík), Stejskal (59. Přibyl) – Hadáček, Petřík (83. Imbr).

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Z počátku zápasu jsme si sami zkomplikovali situaci, když jsme byli v prvních dvaceti minutách nedůrazní v obraně a pustili soupeře do vedení. Naštěstí se nám podařilo ještě v první půli otočit stav dvěma góly Davida Neužila a ve druhém poločase jsme si brankami Liepy a Pravečka vítězství pojistili. Milevsko se u nás předvedlo jako dobrý tým se spoustou šikovných mladíků a výborně organizovaný Ondrou Kosobudem, proto si vítězství hodně ceníme.“

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Soupeř nasadil tři pendly, kteří byli samozřejmě znát. Další osobností je Neužil, který nám dal dva góly. Prvních pětadvacet minut od nás nebylo vůbec marných. Byli jsme na balonu, soupeř šel sice po každé naší ztrátě do brejku, nicméně jsme dali vedoucí gól a pak i druhý, ale ten nebyl pro ofsajd uznán. Hned nato jsme si dali prakticky dva vlastní góly, když se obrana nedomluvila s gólmanem. Pak se to složilo. Proti béčku Táborska se hraje v tomto jejich složení těžko. Dokáží každou ztrátu soupeře hned využít k rychlému přechodu dopředu. Proti jiným týmům to až tak znát není, ale tentokrát dokázal soupeř vše vytěžit."

SK Rudolfov - Junior Strakonice 2:1 (1:1)

Branky: 30. Šindelář, 60. Sládek – 36. Krejčí. ŽK: 1:3 (Peiger – Prajzler, Máška, Rybák). Diváci: 60. Rozhodčí: Cigáň – Vican. Nedvěd.

Rudolfov:

Strakonice: Lízal – Kafka, Rozhoň, Rybák, Boukalík – Děd (83. Linhart), Zahrádka – Prajzler, Bílý, Máška (69. Míčka) - Krejčí.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "S Juniorem většinou hrajeme hodně vyrovnaná utkání, což nedělní zápas opět potvrdil. Byl to bojovný fotbal, ve kterém se nám podařilo vstřelit o branku víc než soupeři. Doma se nám zatím v této sezóně daří, což mě těší."

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Hráčům toho nemohu moc vytknout. Bojovali, nechali na hřišti všechno. Bohužel jsme v utkání udělali dvě chyby, které nás stály body. Ale musím říci, že s výkonem jsem spokojen. Pokud budeme hrát takto dál, tak body určitě přijdou."

FK Olympie Týn nad Vltavou - FK Potivín 2:2 (1:1)

Branky: 45. Mezera, 63. Dobal – 9. Štěpka, 70. Petr. ŽK: 3:4 (Dumbrovský, Dobal, Liška – Štěpka, Vojík, Petr, Janeš). Diváci: 220. Rozhodčí Dimitrov – Němec, Pečenka.

Týn:

Protivín: Pícha - Kulík, Nedvěd, Vojta, Zach - Urban (68. Hodinka), Štěpka, Leroy Abawata, Vorel Jaromír, Vojík (86. Janeš) - Petr (90. Sháněl).

Václav Mareš, trenér Týna: "Do zápasu jsme nevstoupili dobře a dostali jsme branku už v desáté minutě po fatální chybě. Nás to rozhodilo, hráli jsme bez pohybu a kvality, která nás v minulém zápase zdobila. Přesto se nám podařilo vyrovnat ve 45. minutě po standardce Janem Mezerou. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, vlétli jsme na Protivín a po zásluze jsme se dostali do vedení. Kdybychom proměnili ostatní šance, možná by bylo po zápase, ale bohužel se tak nestalo. Poté jsme se stáhli a hosté se tlačili za vyrovnáním, a to se jim také v závěru zápasu podařilo Adamem Petrem. Myslím si, že se hrál průměrný zápas. V rozpoložením, ve kterém jsme se před zápasem nacházeli, musíme být s bodem spokojeni. Naším nejlepším hráčem byl Jan Mezera."

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Za krásného počasí a na výborném trávníku se hrál pěkný fotbal. Úvod patřil nám a podařilo se nám po chybě domácích jít do vedení Vojtou Štěpkou. Zhruba v polovině poločasu jsme přečkali velkou šanci domácích, kteří nastřelili tyč. Od 30. minuty zvýšili domácí aktivitu a bohužel pro nás se jim gólem do šatny podařilo vyrovnat. Druhý poločas začal tak, jak skončil první, aktivitou domácích. Vytvořili si pár pološancí, které nezakončili gólem, ale přesto šli po zásluze do vedení z trestného kopu. Poté jsme zase převzali aktivitu my a podařilo se nám chytrým gólem Adama Petra vyrovnat. V samém závěru měl Míra Vorel na hlavě vítězný gól, ale trefil pouze dobře postaveného domácího brankáře. Proto skončil zápas spravedlivou remízou. Tentokrát musím za výkon pochválit celý náš tým."

TJ Hluboká - SK Olešník 0:1 (0:1)

Branka: 7. Kalášek. ŽK: 3:2 (Otepka, Blažek, Hájek – Toth, Beko). ČK: 0:1 (94. Hájek). Diváci: 200. Rozhodčí: Němec – Kaštánek, Lepič.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Utkání jsme vůbec nezvládli. Proti nám stál velmi dobře v defenzivě hrající soupeř, který využil našeho zaváhání v úvodu utkání a po rohovém kopu šel do vedení 1:0. To udržel až do konce utkání."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Důležité bylo, že jsme se dostali do vedení. Pak jsme se soustředili na defenzivu. Podali jsme týmový výkon a podařilo se nám díky tomu dotáhnout zápas až do vítězného konce. Musím pochválit celé mužstvo, včetně náhradníků."