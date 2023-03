Jihočeský krajský fotbalový přebor vstoupil úvodním kolem do své jarní části a žádné překvapení se nekonalo. Prvních pět týmů tabulky naplno bodovalo, beznadějně poslední Prachatice inkasovaly sedmičku od béčka Táborska.

David Lafata (vlevo) mohl být spokojený, jeho Olešník v derby deklasoval Jankov 5:0. | Foto: Deník/ Jan Škrle

FK Protivín – FK Jindřichův Hradec 0:3 (0:1)

Branky: 65. a 71. Toman, 31. F. Waník. ŽK: 1:0 (Hrachovec). Rozhodčí: Dimitrov, Albert, Barva. Diváci: 100.

Protivín: Váverka - Kulík, Vojta, Nedvěd (85. Janeš), Zach - Urban (80. Hodinka), Hornát, Petr, Daniel Bečvář (70. David Bečvář), Kozák (65.Kvasnička) - Hrachovec.

J. Hradec: Hulík – Blažek, M. Völfel, Rejthar (46. Koktavý), Hauser – Janák (86. Ježek), Šmíd, Votava (90. Fiža), R. Mischnik, F. Waník (Wölfl) – Toman (74. Strejček).

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Proti hradeckému lídrovi tabulky jsme do 65. minuty hráli důstojnou partii. Právě v této minutě jsme však po rohovém kopu dostali gól na 0:2, který jednoznačně rozhodl o tom, kdo získá body. Úvod patřil hostům, ale nás ve dvou případech podržel brankář Váverka. Po čtvrthodince se hra vyrovnala a hrálo se převážně mezi vápny. Ve 30. minutě hosté výborně vyřešili protiútok a šli do vedení. Druhý poločas probíhal ve stejném duchu, ale když nám Hradec dal zmiňovaný druhý gól, bylo o vítězi, jak už jsem řekl, rozhodnuto."

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Byla to těžká premiéra. Nám dělal největší problém těžký terén, míč nám na něm odskakoval a špatně jsme zpracovávali především dlouhé přihrávky. Jak už jsem zmínil, přechod z umělky na přírodní trávu, to je jako jiný sport, nyní to bylo ještě umocněno tím nasáklým hřištěm. Domácí dobře bránil a snažili se přecházet do rychlých protiútoků, ale kromě několika náznaků šancí jsme jim víc nedovolili. My utkání vůli a zodpovědným výkonem zlomili ve svůj prospěch. Po půlhodině se trefil Waník, jenž zakončil povedou kombinaci. Další dva góly po změně stran vstřelil Toman. Nejprve jej v obrovské šanci vychytal protivínský gólman, ale z následného rohového kopu prostřelil s pomocí teče všechno, co mu stálo v cestě. To nás uklidnilo. O pár minut později pak náš nejlepší střelec potrestal chybu brankáře, který špatně vyběhl, a dával do prázdné branky. S výsledkem panuje samozřejmě spokojenost, ale výkon nebyl kdovíjaký a vázla nám kombinace. Musíme dál poctivě pracovat.“

FC ZVVZ Milevsko – FC AL-KO Semice 0:1 (0:1)

Branka: 45. Keclík. Rozhodčí: Cigáň – Krčín, Vican. ŽK: 2:2 (Vakoč, Petřík – Zborník, Pohnán. Diváci: 100.

Milevsko: Michal Hejl – Kálal, Kosubud, Vakoč, Málek – Kortan (74. Pich), Souček (57. Stejskal), Süsmelich (46. Hadáček), Přibyl – Marvan (79. Martin Hejl), Petřík.

Semice: Dvořáček – P. Valach, Holub, Pohnán – Kačírek (79. Pšenička), Zborník, J. Keclík, Forman (60. Listopad) – Blažek (90. Řezáč) – P. Keclík (86. Linhart), M. Valach (46. Veleman).

Miroslav Strnad, trenér Milevska: „Pro nás je to velké zklamání. Konečný stav asi dění na hřišti neodpovídá, nicméně hosté byli důraznější a dali jeden gól, my žádný. Náš výkon nebyl optimální, nenavázali jsme na výsledky z přípravy, proto jsme zklamaní. Absolutorium zaslouží za svůj výkon Přibyl.“

Marcel Nousek, trenér Semic: „Zápas se nám povedl především výsledkově. Herně to ještě optimální nebylo i díky tomu, že jsme po zimní pauze poprvé hráli na přírodní trávě. Stejně tak Milevsko, takže to bylo pro oba celky složitější a místo fotbalové krásy to byla spíše nakopávaná. Ale šancí se urodilo celkem dost. My jich podle mého měli o něco víc a jsme rádi, že se nám aspoň jednu povedlo na konci prvního poločasu zužitkovat, když se trefil Pavel Keclík. Pro nás je to super výsledek, možná jsme o ten gól byli lepší.“

Silon Táborsko B – Tatran Prachatice 7:0 (4:0)

Branky: 6. a 25. Ede, 7., 13. a 56. Tolno, 83. Činčura, 86. Neužil. ŽK: 1:0 (Mezera). Rozhodčí: Boček – Kollmann, Votava. Diváci: 65.

Sestava Táborska B: Kerl – Kupka (70. Jíra), Mezera, Pánek, Chotovinský (46. Fišer) – Varačka, Jansa (46. Praveček), Neužil, Tolno (57. Činčura) – Aloizio (46. Ott), Oloko.

Sestava Prachatic: Coufal – Kovář (73. Řezník), Král, Legdan, Kováč, Luňáček (83. Gramblička) – Horák, J. Pravda, Fürbach (56. Makoš) – Jakub Rauscher – Kasík.

Miroslav Jelen, trenér Táborska B: „Až na první minutu, kdy šel soupeř v ojedinělé šanci sám na branku, jsme po celé utkání hru ovládali. Dobře jsme kombinovali, vytvářeli jsme si brankové příležitosti a po třinácti minutách jsme vedli už 3:0. I když byl zápas takhle brzy rozhodnutý, musím kluky pochválit za to, jak dobře přistoupili k jeho zbytku. Výsledkově to tak sice nevypadá, ale prachatický tým se tady předvedl v mnohem lepším světle, než v jakém se prezentoval na podzim. Myslím si, že body na jaře určitě sbírat bude, ale u nás to tentokrát nešlo.“

Martin Tomek, Tatran Prachatice: "Domácí hráči z vyšší soutěže byli znát především ve chvílích, kdy jsme udělali chyby. Ty soupeř nekopromisně trestal. Jejich útočná síla byla obrovská. Zvláště na umělce, kde to hráli rychle po stranách. Po čtvrt hodině to bylo o tři branky. Náš gólman si ani nesáhl na míč a třikrát ho lovil ze sítě. Ale faktem je, že hned na začátku propadl míč za domácí obranu, Kasík šel ze strany na bránu, ale místo zakončení řešil situaci nahrávkou, ze které nic nebylo. Škoda, mohl se ten začátek vyvíjet jinak. Ale začátek byl z naší strany zakřiknutý. Postupně se hra lepšila. Sice jsme dostali sedm branek, ale dají se najít i určitá pozitiva. Vydrželi jsme s domácími běhat celý zápas, což ocenil i domácí trenér. Druhá půle byla poměrně vyrovnaná, z naší strany šel výkon nahoru a byly tam i šance. Hlavně v tom byla z naší strany bojovnost, nikdo to ani za nepříznivého stavu nevzdával."

Rudolfov – TJ Osek 3:8 (1:5)

Branky: 26. Sládek, 55. Vejvar, 63. Pouzar z pen. – 4., 31. a 48. Hoch, 11. Matěj Čapek, 16. D. Říský, 44. a 80. J. Říský, 58. L. Janák. ŽK: 2:1 (Sládek a Pouzar – J. Říský). Rozhodčí: Vican – Cigáň, Novotný. Diváci: 50.

Sestava Oseka: Vlk – Němeček, Krejčí, Carda, Martin Čapek – Šrámek, Hoch – Hosnedl (87. Zelenka), J. Říský, Matěj Čapek (60. Sigmund) – D. Říský.

Jan Šindelář, místopředseda Rudolfova: "Měli jsme problém vůbec poskládat základní sestavu a někteří hráči museli nastoupit se sebezapřením. Před zápasem jsme si řekli, že chceme vzhledem k těžkému ternénu hrát jednoduše a zbytečně neztrácet míče. Jenže přesně tuhle taktiku aplikoval soupeř. My jsme dělali vzadu chyby a dostávali jeden gól za druhým. Osek dostával míče jednoduše na naši polovinu a tam trestal naše chyby. Vyvrcholilo to naším vlastním gólem. Byla to tragédie. Osek byl jednoznačně lepší a zaslouženě vyhrál velký rozdílem."

Luboš Vašica, trenér Oseka: "Počítali jsme s tím, že bude terén těžký a hřiště hrbolaté. Tomu jsme uzpůsobili hru, zjednodušili to a začali hrát křižné balony do náběhu, abychom balon co nejméně vodili po zemi. Ukázalo se to jako dobrá taktika. Rozhodlo prvních dvacet minut. Nejprve jsme dali gól z přímáku, pak jsme soupeři po jeho hrubé chybě dvakrát utekli a šance využili. Za stavu 3:0 jsme již kralovali. Sice Rudolfov snížil, ale dalšími dvěma góly jsme poločas vyhráli 5:1. O zápase bylo rozhodnuto. Druhý poločas byl o vzdušných soubojích. Domácí všechno vrhli dopředu, nakopávali tam dlouhé míče, my se zase snažili pozorně bránit a chodit do rychlých brejků. To se nám i vedlo. Jediné, co mě na utkání mrzí, je to, že jsme nepodrželi delší dobu balon a hru v určitých pasážích nezklidnili. Byl to první mistrák a na nás se podepsalo, že jsme z umělky přešli na přírodní trávu. Ale celkově bych řekl, že kluci zvládli zápas velmi dobře, poslechli pokyny, drželi se jich a sami viděli, že to vedlo k úspěchu.

Olympie Týn nad Vltavou – Strakonice 1:0 (1:0)

Branka: 45. +1. Brom. ŽK: 1:1 (Meidl – Smola). Diváci: 200. Rozhodčí: Němec – Ondřej, Smola.

Sestava Strakonic: Kozlík – Prajzler, Smola, Bublík (51. Rozhoň), Zahrádka – Míčka (63. Děd), Benedikt – Máška, Bílý, Jandera - Krejčí.

Václav Mareš, trenér Týna: "Pro nás to byl důležitý zápas, chtěli jsme dobře vstoupit do prvního jarního kola a jsem rád, že se nám to povedlo. Nelíbily se mi naše přípravné zápasy, a to především z hlediska hry směrem dopředu. Proto jsme šli do rizika, změnili jsme rozestavění hráčů a nakonec se ukázalo, že to byl dobrý tah. Co se týče zápasu, myslím si, že to byl spíše takový boj o každý balon, spousta nepřesností na obou stranách a bylo vidět, že nikdo nechce udělat první chybu. Důležité pro nás bylo, že se nám podařilo vstřelit první branku ve 44. minutě Josefem Bromem. Ve druhé polovině zápasu jsme mohli o utkání rozhodnout, ale svoje šance jsme neproměnili a tak bylo drama až do konce. Strakonice určitě nebyly jednoduchý soupeř, šance si také vytvořily, přesto si myslím, že o tu jednu branku jsme byli lepším týmem a po zásluze jsme zvítězili. Naším nejlepším hráčem byl Josef Brom."

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Hrál se hodně vyrovnaný zápas. Klasický duel po zimě. My byli poprvé na trávě, nevím, jak soupeř. V zakončení nás terén limitoval, na druhou stranu to bylo pro oba celky stejné. My za stavu 0:0 měli dvě či tři šance, ze kterých jsme mohli jít do vedení. Bohužel jsme si v závěru poločasu nepohlídali standardku, kdy jsme po dohrané situaci po rohu dostali gól. Ve druhé půli jsme tak byli v nevýhodné roli, kdy jsme museli hrát. V závěru jsme to otevřeli, vytvořili si i šance, bohužel je neproměnili. Stejně tak do naší otevřené obrany měl soupeř několik šancí. Tam nás podržel gólman Jakub Kozlík, který odchytal výborný zápas. Porážka mrzí. Je to prohra venku, ale hru bych nezatracoval, myslím si, že jsme na dobré cestě."

FK Olešník - SK Jankov 5:0 (2:0)

Branky: 5. Toth, 27. Lafata, 51. Kalášek, 53. Miklík, 84. Dudek. ŽK 1:3 (Szó – Kočí, Rachač, Hofmann), ČK 0:1 (68. Rachač). Diváci: 100. Rozhodčí: Albert – Macho, Dimitrov.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Byla to jednoznačná záležitost a naše zasloužené vítězství. Kvalita byla na naší straně a na první jarní zápas to bylo velmi dobře odehrané utkání."

Petr Maxa, vedoucí mužstva SK Jankov: „S novým trenérem a silně obměněným kádrem jsme byli zvědaví sami na sebe. Že proti nám bude obrovská kvalita, jsme věděli, a to se do puntíku potvrdilo. Bohužel náš výkon zůstal za očekáváním a Olešníku jsme nebyli konkurenceschopným soupeřem. Vpředu jsme nedokázali téměř vůbec podržet balón, ve středu pole jsme prohráli snad 95 procent soubojů a děraví a naivní zároveň jsme byli v zadních řadách. Když k tomu přidáme kvalitu domácích, byla z toho jednoznačná partie. My se z toho teď musíme oklepat a připravit se na další zápasy, které pro nás budou klíčovější než ten v Olešníku. Zápas bohužel zastínilo vážné zranění domácího hráče Daniela Jenne. Tento okamžik mne i všechny z našeho klubu velice mrzí. Nejvíce však samotného Michala Rachače, který do vzájemného souboje rozhodně nešel s úmyslem protihráče zranit a po zápase byl z nastalých následků zdrcen. Omluvy a starost o Dana mu rekonvalescenci neurychlí, přesto je to ze strany Michala známka lidskosti a slušnosti, než u některých jiných z nedávné minulosti. Jménem celého klubu ještě jednou přejeme Danovi co nejrychlejší uzdravení!“

TJ Jiskra Třeboň - TJ Hluboká nad Vltavou 0:2 (0:1)

Branky: 15. Hájek, 82. Křiváček. ŽK 5:3 (Schneider, Hromádka, Týnavský, Zavadil, Bicenc – Rubick, Kössl, Kadlec), ČK 1:0 (77. Hromádka). Diváci: 100. Rozhodčí: Šťastný – Kaštánek, Smola.

Třeboň: Kopecký – Zavadil, Širhal (46. Flaška), Týnavský, Schneider (86. Nehoda) – Kubata, Rezek, Hromádka, Macho (11. Kocanda), Radosta (86. Bicenc ml.) – Matoušek.

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Bylo to vyrovnané utkání. V prvním poločase se nám postupně zranili Macho, který musel odstoupit kvůli potížím s kolenem, a poté s lehkým otřesem mozku i Širhal. Vynucené střídání nás ovlivnilo. Po chybné rozehrávce jsme v 15. minutě inkasovali. Do přestávky jsme mohli vyrovnat, ale Matouškova střela ze strany skončila na břevně. Do druhé půle šel z branky do hry univerzál Kopecký a na jeho místo přišel druhý gólman Flaška. I po změně stran byla hra vyrovnaná, ale bohužel jsme žádnou akci neproměnili. V 77. minutě jsme navíc šli do deseti, když Hromádka po dvou žlutých kartách viděl i červenou, a za pět minut jsme po rohovém kopu dostali druhý gól. Bohužel, bez vstřelené branky se nedá vyhrát.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "První jarní utkání jsme zvládli velmi dobře. Hned v patnácté minutě jsme se dostali do vedení po chybě domácí gólmana, když Pavel Hájek zachytil jeho špatné vyhození a přeloboval ho přímo do šibenice. V první půli jsme pak měli měli tři skutečně stoprocentní gólové příležitosti, ale nedokázali jsme je proměnit. Třeboň hrála houževnatě, dobře dozadu, ale dopředu si vytvářela šance jen ojediněle. Po změně stran se hra vyrovnala, přesto jsme její průběh měli stále pod kontrolou. V závěru přidal Tomáš Křiváček hlavou druhý gól. Vyhráli jsme zaslouženě."

TJ Dražice – Spartak Trhové Sviny 3:2 (2:1)

Branky: 14. a 90. Mareš, 44. M. Stuchlík – 19. Chromčák, 86. D. Kodras. Rozhodčí: Kaštánek – Dunovský, Petričák. ŽK: 5:1 (Počinek, Fořt, Běhoun, M. Stuchlík, Kromka – Hruška). Diváků: 80.

Sestava Dražic: Počinek – Novotný (89. Holub), Veselý (67. Běhoun), Fořt, Pražma – J. Stuchlík (58. Studenovský), Svojše, Vačlena (46. Kromka), M. Stuchlík (73. Bareš) – Horka, Mareš.

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Zápas se hrál na hodně těžkém blátivém terénu a za silného větru. S tím souvisela kvalita hry a byl to spíš boj. My jsme byli v prvním poločase mírně lepším týmem a bleskově jsme se dostali do vedení. Pravdou je, že soupeř šel potom dvakrát sám na branku a nás podržel brankář Počinek. V závěru poločasu jsme mu přesto odskočili na 2:0. Po přestávce už byl zápas vyrovnaný, ale v posledních patnácti minutách nás hosté dostali pod tlak a vyrovnali z něj na 2:2. Naštěstí se nám úplně na konci povedl rychlý brejk a dali jsme z něj vítězný gól. Chybělo nám několik hráčů, o to cennější pro nás tato výhra je.“

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "V Dražicích jsme chtěli bodovat. Nepovedlo se, naše předvedená hra byla těžkopádná, nepřesná, terén těžký a počasí zimní. Hned z prvního útoku jsme mohli inkasovat, když vyraženou střelu nedokázal domácí hráč vrátit do prázdné branky a nechal vyniknout našeho brankáře Vrábka. Soupeř šel do vedení ve čtrnácté minutě, kdy jsme byli málo důrazní při bránění domácího útočníka, ten se jednoduše ve vápně otočil s míčem kolem našeho stopera a přesně trefil po zemi k tyči. Podařilo se nám vyrovnat v devatenácté minutě po dlouhém autovém vhazování. Kolář připravil balón pro Chromčáka, který z hranice malého vápna uklidil míč do branky. Z poslední akce domácích v prvním poločase jsme inkasovali podruhé. Domácí zahrávali roh na přední tyč naší branky a náš brankář si centr srazil do vlastní branky. Ve druhém poločase jsme byli aktivnější a soupeře přehrávali. Ale vyrovnat se nám podařilo až v 85. minutě po pěkné střele Dominika Kodrase z velkého vápna. Chtěli jsme vyhrát…V poslední minutě soupeř nakopl balón na naši branku, padající míč dokázal gólman Vrábek vytěsnit pouze na břevno a domácí hráč ho uklidil do naší branky. Z prohry 2:3 jsme zklamáni, někteří naši hráči zahráli hluboko pod svoje možnosti. Domácím blahopřeji, body si ubojovali."