Jihočeský krajský fotbalový přebor pokračoval o víkendu dalším hodně neúplným kolem, protože kvůli trvalému dešti a nezpůsobilému terénu na řadě hřišť se odehrály jen tři zápasy. Vedoucí Jindřichův Hradec vyhrál v derby s Třeboní 3:1 a upevnil si svou pozici na čele tabulky.

Před utkáním Strakonice - Dražice. | Video: Jan Škrle

Junior Strakonice - TJ Dražice 3:2 (1:1)

Branky: 3. Zahrádka, 79. Bílý, 86. Krejčí - 10. a 63. Běhoun. ŽK: 3:6 (Butnaru, Máška, Benedikt - Veselý 2, Počinek, Novotný, Štecher, Svojše). ČK: 0:1 (78. Veselý). Rozhodčí: Leiš - Cigáň, Nedvěd. Diváci: 108.

Strakonice: Kozlík – Smola (94. Pomej), Rozhoň, Bublík, Rybák – Benedikt, Zahrádka – Máška (70. Štöger), Krejčí (90 Kafka), Butnaru (77. Boukalík) – Bílý (90. Míčka).

Dražice: Počinek – Novotný, Veselý, Svojše, Bareš – Studenovský (84. Páša), Vačlena (71. Horka), D. Štecher, J. Stuchlík (58. Tůma) – J. Štecher – Běhoun.

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Herně se nám zápas vůbec nepovedl. Nedařila se kombinace, prohrávali jsme souboje, neměli druhé míče. Nechali jsme si dát dva hloupé góly. Na druhé straně si cením toho, že přestože se nedařilo, ukázalo mužstvo svůj charakter a nakonec jsme to i s notnou dávkou štěstí přetlačili na svou stranu. Musím hráčům poděkovat. Dvacet minut před koncem jsme na hřiště poslali sedmnáctiletého dorostence Stögera, který měl první minuty v áčku. Sledujeme ho, hrál již za béčko a asistent Martin Linhart mě na něho upozozornil. Dali jsme ho na pravou zálohu a on připravil vyrovnávací gól. Střídání se povedlo."

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Znovu jsme prospali začátek zápasu, kdy jsme zbytečně ztratili míč na vlastní polovině, byl z toho roh a my po něm inkasovali. Domácí byli v úvodu lepším týmem, ale další gól nepřidali, když Počinek chytil i penaltu. Nám se pak podařilo vyrovnat a hra se víceméně srovnala, i když si soupeř po celý zápas udržoval mírnou převahu. Nakonec jsme se ještě v prvním poločase dostali do vedení, když nám už předtím neuznali rozhodčí gól pro údajný ofsajd. Druhá půle pokračovala ve stejném duchu, kdy měly Strakonice mírně navrch a hrozily hlavně z brejků. Pak bohužel přišla přísná druhá žlutá karta pro Veselého a hned potom i náš vlastní gól. Domácí nakonec početní převahu využili a dali vítězný gól. Jak už jsem říkal, měli mírnou převahu, ale vzhledem k vývoji výsledku i za naše nasazení by asi zápasu víc slušela remíza. Z čeho jsem hodně rozčarovaný, to byl výkon rozhodčích.“

SK Jankov - FC Silon Táborsko B 1:7 (1:4)

Branky: 44. Hofmann – 4., 28. a 65. Neužil, 18. a 36. Tolno, 84. a 86. Chotovinský. ŽK: 1:2 (Kupka – Činčura, Jansa). Rozhodčí: Němec – Lepič, Kaštánek. Diváci: 100.

Táborsko B: Hňup – Činčura, Pajer, Pánek, Koblasa – Aloizio, Jansa (81. Chotovinský), Neužil, Tolno – Ott, Švec (46. Jíra).

Petr Maxa, vedoucí mužstva SK Jankov: "Osobně jsem už na podzim označil Táborsko za nejfotbalovější tým v soutěži a po tomto duelu to ještě tučně podepíšu. Samozřejmě hostům pomohla rychle vstřelená branka, která nás donutila hrát otevřený fotbal, a to bylo pro rychlé a šikovné hráče jako voda na mlýn. Ofenzivní trio Neužil, Tolno a Alozie bylo fantastické a my je nebyli schopni bránit. Za pětatřicet minut nám dali čtyři branky a bylo hotovo. Nám se podařilo snížit po hezké akci v posledních vteřinách prvního poločasu a poměrně dobře jsme vstoupili i do druhé půle, kdy jsme si tam vypracovali několik slibných šancí a jednu tutovku, kterou jsme bohužel neproměnili. Kdybychom skóre snížili, možná by soupeř znervózněl. Jenže to se nestalo a když v 65. minutě Neužil zkompletoval hattrick, hra se vrátila do kolejí z prvního poločasu a my už se nezmohli na nic. Škoda dvou laciných gólů v závěru, ale Táborsko hrálo skvěle a dobře se na něj koukalo."

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně, dokázali jsme si vytvořit řadu brankových příležitostí a už po půl hodině hry jsme vedli 3:0. Řekl bych, že s výjimkou zhruba deseti minut v úvodu druhého poločasu jsme po celý zápas kontrolovali hru a soupeře přehrávali. Zápas nakonec mohl skončit ještě výraznějším brankovým rozdílem, ale jsme samozřejmě spokojení a rádi za to, že jsme po dvou předchozích porážkách utkání takto v pohodě zvládli.“

FK Jindřichův. Hradec – Jiskra Třeboň 3:1 (1:1)

Branky: 6. F. Waník, 64. F. Votava, 87. Janák – 15. Schneider. ŽK: 5:5 (Rejthar, Koktavý, J. Jaroš, J. Madar, Škarda – Týnavský, Schneider, Hromádka, Kubata, Tma). Rozhodčí: Brych – Krčín, Jeřábek. Diváci: 150.

J. Hradec: T. Cettl – Blažek (46. Hauser), Koktavý, Rejthar, J. Madar (65. M. Völfel) – F. Waník, Škarda, F. Votava, R. Mischnik (46. J. Jaroš), Janák – Strejček (76. Petr).

Třeboň: Kopecký - Rezek, Širhal, Zavadil, Týnavský - Schneider (74. Tůma), Kubata, Hromádka, Radosta (76. Vrána), Matoušek – Průcha.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Zápas na rozmáčeném terénu to byl opravdu těžký. Třeboň musím pochválit, má šikovné hráče především ve středu hřiště, mužstvo je na tom velmi dobře technicky i fyzicky. Nechápu, že je na tom bodově tak, jak je. My šli brzy do vedení, když Strejček po autovém vhazování prodloužil balon a Waník jej uklidil do sítě. Hosté však za deset minut vyrovnali, když v obraně neproběhla dobrá komunikace. Skóre se poté měnilo až po hodině hry, kdy se po velmi dobře zahraném trestném kopu Janáka prosadil Votava, ale hráči se asi ještě teď přou o to, zda tam teč byla, nebo ne. Třetí trefu jsme přidali v závěru, kdy Janák skvěle pláchnul a pojistil naše vítězství. Bylo to skutečně velmi náročné utkání, vyrovnané a plné soubojů. Jsem rád, že jsme jej zvládli. Šest zápasů a šest výher je samozřejmě skvělá jarní bilance, ale víme moc dobře, že ještě ani zdaleka není hotovo. Snažíme se výsledky brát s pokorou, každá duel je velmi těžký.“

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Do utkání jsme vstoupili aktivně, bohužel, už v 6. minutě jsme po autovém vhazování dostali gól. V 15. minutě jsme však vyrovnali zásluhou Schneidera. Hráli jsme dobře, aktivně, vypracovali jsme si několik vyložených šancí, ale hradecký brankář nás vychytal. Ve druhém poločase jsme opět nezvládli standardní situaci a v 64. minutě jsme inkasovali podruhé. Ve snaze o vyrovnání jsme hru otevřeli, ale ještě jednou jsme inkasovali. Sráží nás individuální chyby v obraně, ale i neproměňování stoprocentních šancí. Za stavu 1:1 jsme měli několik možností jít do vedení, ale v koncovce jsme opět zklamali.