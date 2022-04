Branky: 31. J. Říský, 39. Sigmund – 65. Šourek. ŽK: 1:2 (Němeček – Linhart, Nosek. Diváci: 280. Rozhodčí: Němec – Ondřej, Pravda.

Osek: Křížek – Rybák, Krejčí, Kubiš, Brabec – Němeček, Šrámek, J. Říský, Sigmund (64. Hromíř) – Carda, D. Říský.

Strakonice: Lízal – Zahrádka, Žáček, Rozhoň, Petráň – Míčka (46. Nosek), Doležal (80. Linhart), Chalupa, Čapek, Máška – Šourek.

Josef Mráz, trenér Oseka: "Náš výkon nebyl optimální. Hráli jsme úplně jinak než proti Krumlovu. Ale bylo to i tím, že Strakonice na nás hrály jinak než Krumlov. Hosté nám to zavřeli a my se nemohli prosadit. Hráli to na brejky. Dvacet minut jsme se nedostali do hry. Sice jsme měli míč na kopačkách, ale víceméně bez ohrožení strakonické branky. Až pak jsme to přestali hrát komplikovaně a podařilo se nám dát dva góly. Zkoušeli jsme střílet z větší dálky a dvakrát to přineslo ovoce. Do druhé půle jsme čekali, že to Strakonice otevřou a do brejků začneme chodit my. Docela by to i fungovalo, ale udělali jsme hrubou chybu a doslova jim nahráli na gól. Od té doby soupeři narostla křídla, více běhal, hrál a my nedokázali podržet balon. Z naší strany to byla holomajzna, oni se snažili a měli velkou šanci, kterou chytil Křížek. Kdyby to nechytil, tak nevím, jak by to dopadlo. Strakoničtí měli platonickou převahu, ale bez dalších větších šancí. My však hráli ve druhém poločase špatně."

Luděk Cimrhanzl, trenér Strakonic: "Přestože pršelo, terén byl dobrý. Sice těžký, ale dalo se na tom hrát. Bylo to rychlé a řekl by, že z naší strany nejlepší fotbal jara. Hrálo se po zemi, nekopalo se to. Máme obrovskou marodku, takže do hry šli náhradníci a dorostenci. Snažili se a ve druhém poločase jsme soupeře přehrávali. Domácí ve druhém poločase fyzicky odpadli a nemít Křížka v bráně, tak jsme minimálně vyrovnali. My udělali dvě chyby v první půli a pustili soupeře do vedení Ten se dostal ke střele z dálky. První byla tečovaná a na tu Lízal neměl šanci, při druhé to vyrážel a domácí to vrátili do sítě. Na mokrém terénu jsou takové střely pro gólmany hodně složité. To domácí uklidnilo, ale ve druhém poločase jsme na hřišti dominovali. Po utkání byli domácí šťastní, asi nečekali, že to po výhře nad Krumlovem budou mít s námi tak složité. O to více mě porážka mrzí. Ve druhém poločase bylo vidět, že ovoce přináší zimní soustředění v Rohanově. My za těžkých podmínek zvládli zápas fyzicky až do konce, na domácích bylo vidět, že od dvacáté minuty druhé půle nemohou. Kouskovali to, což je zachránilo. Co musím vyzdvihnout, tak výkon rozhodčího, ten pískal výborně."

FK Protivín - ZVVZ Milevsko 1:3 (0:1)

Branky: 90. Petr vlastní - 19. Petr, 58. a 61. Kortan. ŽK: 1:2 (Štěpka - Dvořák, Kálal). Diváci: 150. Rozhodčí: Jevčák - Žemlička, Němec.

Protivín: Barbotkin – Dan (86. Janeš Matěj), Nedvěd, Vojta, Zach – Hrynevich, Urban (52. Zeman), Štěpka, Vorel Zbyněk, Hrachovec (73. Sháněl) – Říha Martin.

Milevsko: Dvořák - Hejl, Vakoč, Petr, Kosobud - Kortan (79. Novotný), Marvan, Bártík (58. Souček), Přibyl (71. Süsmelich) - Hadáček, Kálal (76. Imbr).

Miroslav Říha, trenér Protivína: "První poločas byl herně vyrovnaný, bohužel ho vyhráli hosté díky standardní situaci z 19. minuty. Rozhodující moment přišel po hodině hry, když 58. minutě hosté vstřelili dvou branku a o další tři minuty přidali z pokutového kopu i třetí, bylo o vítězi rozhodnuto."

Miroslav Strnad, trenér Mievska: "Tentokrát jsme nastoupili kompletní a na výkonu to bylo znát. První branku jsme dávali po standardce, kterou výborně zahrál Kortan, na dlouhý přetažený balon si naběhl stoper Petr a uklidil míč do brány. Druhé brance předcházel dlouhý centr od Kosobuda a Kortan to uklidil hlavou na 2:0 pro nás. Před třetím gólem přišel faul v šestnáctce a Kortan zvyšoval z penalty. S výkonem kluků spokojenost. Zejména ve druhém poločase. V tom prvním tam bylo pár jednoduchých ztrát, ale byli jsme si vědomi, že jsme dva zápasy za sebou prohráli a kluci to chtěli zlomit. Ve druhém poločase jsme již byli lepší, navíc Hadáček ještě trefil tyč. Škoda, že jsme v poslední minutě dostali po závaru gól."

Tatran Prachatice - FC MAS Táborsko B 1:1 (1:0)

Branky: 19. Jakub Rauscher - 60. Škrleta. ŽK: 3:1 (T. Pravda 2, Sedláček - Trantýr). ČK: 1:0 (70. T. Pravda). Diváci: 100. Rozhodčí: Dunovský - Krčín, Votava.

Prachatice: Jar. Rauscher, Kupka, Makoš, Kovář - Srch (69. Kasík), T. Pravda, Jakub Rauscher (78. Linhart), Sedláček - Iliev (85. Wagner), Pecka.

Táborsko B: Lukeš – Větrovský, Trantýr, Chotovinský, Pajer (90. Jelen) – Brabec (73. Koblasa), Jansa, Kabeš, Činčura – Škrleta, Ott (88. Marcolla).

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Dvacet minut jsme hráli podle našich představ, měli tři gólovky, ty nedali a pak se po standardce trefil Jakub Rauscher. Od nějaké 25. minuty jsme již skoro tradičně přestali hrát, soupeř byl pohyblivější a více na balonu. Ač jsme o tom o přestávce mluvili, tak se z toho hráči neponaučili. Vlezli jsme na hřiště a začali stejně. Táborsko nás ze standardky zbytečně potrestalo. Pak jsme znovu neproměnili dvě gólové šance, přišlo vyloučení po druhé žluté a bylo to nahoru dolu. Mohli jsme jak vyhrát, tak i prohrát. Bod asi odpovídá průběhu utkání. Nedá se nic dělat, jdeme dál. Míč je kulatý. Mrzet nás může to, že jsme neodskočili na dvě tři branky a mohlo to být v klidu. Ale fotbal to byl zajímavý a musel se líbit."

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Do zápasu vstoupili lépe domácí a vytvořili si několik brankových příležitostí, ze kterých ale naštěstí pro nás proměnili jen jednu. My jsme se dostali do hry až zhruba od třicáté minuty, ale od té doby jsme byli lepším týmem a srovnali i skóre, když se po pěkné standardce Jansy prosadil hlavou Škrleta. Ve druhé půli nám soupeř hrozil v podstatě jen z brejků a při jednom z nich nás podržel brankář Lukeš. Myslím si, že remízový výsledek je nakonec spravedlivý.“

Slavoj Český Krumlov – SK Rudolfov 2:1 (2:0)

Branky: 18. Vávra, 45. Kuna – 74. Prokeš. ŽK: 2:0 (Kuna, Svoboda). Rozhodčí: Vican – Boček, Cigáň. Diváci: 165.

Č. Krumlov: Š. Beránek – V. Beránek (67. Poláček), Kabele, M. Švec – Vávra (69. Gelnar), Svoboda, Novák, Kořínek (60. Vaněk), Kuna – Růžička, Strapek.

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „První půli jsme odehráli velmi dobře. Dali jsme dva góly, nastřelili tyč i břevno a hráli jsme aktivně. Vedení nám zajistil v 18. minutě Vávra, který po centru Kuny prostřelil brankáře. Druhý gól přidal těsně před přestávkou hlavou Kuna. Ve druhé půli jsme však upadli do průměru a vrátili se k nezáživnému fotbalu ze začátku jarní části. Přesto jsme i tento úsek odehráli po většinu času na polovině Rudolfova, který se soustředil zejména na brejky. Hostům se povedlo snížit čtvrt hodiny před koncem po rohovém kopu. S třemi body a úvodním poločasem můžeme být spokojeni, po změně stran už to nebylo ono.“

Petr Maroš, předseda Rudolofova: "Na hřiště lídra soutěže jsme jeli s cílem hrát dobrý fotbal. Myslím, že to se nakonec podařilo. Jen nás mrzí neproměnění dvou velkých šancí v prvním poločase, protože nás to stálo minimálně bod."

SK SIKO Čimelice – Jiskra Třeboň 1:4 (1:1)

Branky: 40. vlastní (Bartoš) – 45. Cimerhanzl, 52. Kubata, 59 Průcha, 76. Rezek ml. ŽK: 2:0 (Říha, Káš). Rozhodčí: Budil – Nerad, Pipek. Diváci: 72.

Čimelice: Šípek – Klimeš, Káš (82. Ulč), listopad, Rambous – Šťástka (88. Kulas), Nekl, Říha (73. Dubský), Varhan – Hegenbart, Petřík (62. Nosek). Třeboň: J. Skála – Schneider (84. Týnavský), Zavadil, Cimerhanzl, Bartoš – Rezek ml. (84. Bartl), Kubata, Hromádka, Matoušek (80. Kopecký) – P. Tůma (84. Kocanda), Průcha.

Tomáš Smrčina, trenér Čimelic: Výsledek je pro nás až příliš přísný. Vedli jsme, ale soupeř srovnal těsně před odchodem na přestávku z poloofsajdu. Pak jsme dvakrát inkasovali v první čtvrthodině druhé půle. Dvakrát z brejku, když to máme vpředu na noze. Nám to tam nepadne z ničeho a naopak dostaneme gól z každé druhé střely na bránu. Ne, že by za to mohl gólman, ale místo abychom kopli standardku do vápna, tak si to rozehráváme, přijdeme o to a z brejku dostaneme gól. Děláme si vše strašně složité. Ale je to pořád stejné. Nakonec v utkání, které jsme mohli vyhrát, prohrajeme 1:4. Bylo to hodně vyrovnané. Nic moc koukatelné, ale chybí nám síla a nejsme pak schopni některé situace přerušit na půlce, soupeř nám uteče do brejku a přesně zakončí. Motáme se v kruhu. Chybí nám plno hráčů a musíme dávat hráče na posty, na kterých normálně nehrají. Na lavičce béčkaři a dorostenci, kteří mají v nohách dopolední zápas."

Petr Skála, trenér Třeboně: „První poločas byl z naší strany docela špatný. Domácí zahrozili hned v první minutě, pak měli i další šanci a nakonec jsme si na menším hřišti dali vlastní gól po autovém vhazování Čimelic. Těsně před přestávkou se nám však povedlo srovnat skóre, když střelu Rezka dorazil do sítě Cimerhanzl. Po změně stran jsme se zlepšili, dostávali jsme se do šancí a tři z nich jsme proti houževnatému protivníkovi dokázali proměnit, když se prosadili Kubata, Průcha a Rezek. Těší mě především fakt, že jsme konečně dokázali vstřelit víc branek. Jinak nás totiž trápí především špatná produktivita, což nás v předchozích duelech sráželo a přišli jsme tak o body třeba naposledy doma se Strakonicemi nebo před tím v Blatné či v Týně nad Vltavou."

FK Olešník - TJ Dražice 3:0 (1:0)

Branky: 19. Toth, 72. Szó z pen., 79. Lafata, ŽK: 0:5 (Veselý, Novotný, Vačlena, Stuchlík, Hojdar). Diváci: 100 diváků. Rozhodčí: Nedvěd – Macko, Izugrafov.

Dražice: Žák – Bareš, Hojdar (68. Holub), Vačlena, Turek – Novotný, Veselý, J. Štecher (64. Páša), Böhm (51. Šimák) – L. Stuchlík (85. Horka), Mareš.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Jsme rádi, že jsme zápas zvládli za tři body, i když to nebylo vůbec tak jednoduché, jak napovídá konečný výsledek."

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Byl to jednoznačný zápas a soupeř v něm byl po celou dobu lepší, i když je pravda, že k vedoucímu gólu jsme mu sami dopomohli. Jinak nás ale Olešník přehrál a přeběhal a k ničemu nás nepustil. Markantnější to bylo v prvním poločase, ten druhý už byl přece jen vyrovnanější. Faktem je, že za stavu 1:0 jsme mohli a jednoznačně i měli kopat penaltu, ale nepískala se. Na to si ale teď nechceme stěžovat, protože vítězství domácího týmu bylo naprosto zasloužené.“

FK Junior Strakonice - FK Olympie Týn nad Vltavou 1:1 (0:0)

Branky: 84. Rozhoň z pen. – 82. Štos, ŽK: 2:3 (Zelenka, Šourek – Maxa, Mravec, Houska). Diváci: 100. Rozhodčí: Votava – Izugrafov, Leiš.

Sestavy - Junior Strakonice: Lízal – Zahrádka, Žáček, Rozhoň, Petráň (61. Zelenka) – Míčka, Čapek, Nosek (87. Zábranský), Máška – Chalupa, Šourek (69. Prajzler).

Luděk Cimrhanzl, trenér Strakonic: "Chtěli jsme uhlídat hostujícího Dobala, což se nám podařilo. Bez něho byl soupeř dopředu těžkopádný. My měli v prvních dvaceti minutách tlak, ale nedostali jsme se k zakončení. Poločas byl bez branek, pak jsme znovu tlačili, měli i nějaké šance. Velkou šanci jsme nedali a vzápětí neuhlídali rozehrávku Dobala a soupeř šel po standardce do vedení. Pak přišla hektičtější část zápasu. Přišla jasná penalta v náš prospěch a vyrovnání. Ke konci jsme se již nedostali do většího tlaku a byla z toho remíza. Ta nás v konečném součtu mrzí. Myslím, si, že jsme byli lepším týmem a měli i dost sil po páteční dohrávce v Oseku. Velice se však projevuje absence koncového hráče. Mít ho tam, vedli bychom o půli minimálně o dal góly."

Václav Mareš, trenér Týna: "První poločas byl z naší strany špatný. Neměli jsme žádný pohyb, přišlo mi, jako kdybychom vůbec nechtěli hrát fotbal. Nevytvořili jsme si žádnou standardní situaci ani brankovou příležitost. Nehráli jsme vůbec dobře. Jediná pozitiva byla, že jsme dobře eliminovali dlouhé nakopávané balony od domácích obránců. Druhý poločas jsme se zlepšili, podrželi jsme v útočné fázi míč a začali jsme domácím dělat problémy. Fotbal se ale začal hrát až dvacet minut před koncem a nám se podařilo vstřelit první branku. Po rozehraném trestném kopu Mravce a Dobala se do sítě trefil Radim Štos. Vyrovnání přišlo o pár minut později, kdy po naší ruce domácí kopali penaltu, kterou proměnili. Jsem rád, že si odvážíme bod, ale z předvedené hry, kterou jsme se prezentovali, radost nemám. Ale myslím si, že na tak drnitém hřišti se kombinační fotbal hrát nedal. Naším nejlepším hráčem byl Lukáš Mravec."

SK Jankov - TJ Osek 1:1 (0:1)

Branky: 55. Voráček – 10. Němeček, ŽK: 3:5 (Lošek, Benda – Krejčí, J. Říský, Sigmund, Rybák, Carda), ČK: 1:0 (37. Hanzlík). Diváci: 118. Rozhodčí: Přibyl – Kaštánek, Jevčák.

Sestavy - Osek: Křížek – Rybák, Krejčí, Kubiš, Brabec – Němeček (72. Hoch), J. Říský, Šrámek, Sigmund (50. Hromíř) – Carda, D. Říský.

Petr Maxa, vedoucí týmu SK Jankov: „V prvním poločase jsme čelili na jaře doposud ​největší kvalitě. Osek hrál skvěle, dostal se do vedení a ve 37. minutě ještě do výhody jednoho muže v poli, když nám byl vyloučen Hanzlík. Poločasové skóre 0:1 bylo pro nás ještě milosrdné. Co ale musím ocenit, je náš výkon po změně stran. Přestože jsme hráli v oslabení, soupeře jsme zatlačili a zaslouženě i vyrovnali. I nadále jsme byli aktivnější, ale další gól už nepadl. Osobně jsem rád za remízu, za kluky, jak k tomu ve druhé půli přistoupili a samozřejmě i za natáhnutí série bez porážky na devět zápasů.“

Josef Mráz, trenér Oseka: "Začali jsme zápas dobře, domácí jsme nástupem překvapili. Dali jsme brzy krásný gól. Soupeř tam měl jednu šanci, kdy jsme to vykopávali z prázdné brány, ale my měli další tři šance, které jsme měli proměnit. To nás stálo všechny body. Navíc šli domácí do deseti. Do druhé půle jsme si říkali, že mohou domácí zahrozit jen z nějaké standardky a dostali jsme gól z rohu. Domácím narostla křídla, nám začaly docházet síly, takže nakonec remíza spravedlivá. Myslím si, že to byl docela dobrý fotbal, hrálo se nahoru dolu. Naši toho v závěru měli fakt dost. Pozitivum je, že v závěru již na pár minut nastoupil Honza Hoch."