Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Zápas poznamenala řada zranění. Po třiceti minutách se srazili hlavami naši hráči Švec s Kořínkem a druhý jmenovaný putoval záchrankou do nemocnice. Odnesl to pěti stehy, ale otřes mozku se naštěstí nepotvrdil. Otřesený Švec zápas obětavě dohrál se zábalem na hlavně a do nemocnice se vypravil až po něm. O přestávce musel kvůli nataženému svalu střídat Václav Beránek a do hry šel Novák, jenž nebyl po nemoci ještě zcela fit. A po necelé hodině šel z placu i zraněný Vávra. Zranění byla i na straně Milevska. Dlouho se nehrálo, k vidění byly tržné rány a krev, to utkání samozřejmě poznamenalo. Pro nás bylo důležité, že jsme během prvního poločasu dokázali dát dva góly, o které se postarali Chytrý a Růžička. Po změně stran jsme měli několik tutovek, když třeba Růžička nastřelil tyč nebo hosté balon vykopávali z brankové čáry, ale další branku jsme houževnatému soupeři už vstřelit nedokázali. S výsledkem jsme jinak spokojeni, trápí nás však přibývající zranění. Teď nás čeká další velmi důležitý souboj na půdě kvalitního Oseka a musíme věřit, že se hráči dají zdravotně do pořádku.“

Miroslav Strnad, trenér ZVVZ Milevsko: "Byli jsme si vědomi, že je Krumlov první, nicméně jsme soupeři hlavně v prvním poločase vítězství usnadnili. Naše hra nebyla tak přesná, bylo tam plno ztrát balonů. Zápas ovlivnila i zranění, ale to na obou stranách. U nás chyběli Petr, Bártík a další hráči. Přeskládali jsme to a hráli tak trochu s juniorkou. Při prvním gólu jsme propadli v obranné fázi, kdy jsme neodkopli balon z vápna a soupeř dal takový náhodňák po zemi k tyči. Ve druhém případě jsme nepokryli hráče ze strany, přišel centr a opět to byl taký gól negól. Mohli jsme ještě předtím Hadáčkem vyrovnávat, ale gólman to skvělým zákrokem chytil. Další vyloženou šanci jsme si již nevytvořili a na druhé straně domácí ještě nastřelili tyč. Krumlov chtěl v zápase víc a nakonec také vyhrál."

Branky: 14. Chytrý, 45. Růžička. ŽK: 1:2 (Kuna – Bártík, Marvan). Rozhodčí: Boček – Vican, Kollmann. Diváci: 130.

Č. Krumlov: Š. Beránek – M. Švec, Kabele, Kuna – Kořínek (31. Vaněk), Svoboda, Strapek, Chytrý, Vávra (57. Ryneš) – V. Beránek (46. Novák), Růžička (86. Šára).

TJ Blatná – Jiskra Třeboň 2:1 (1:1)

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Na dobrý fotbalový výkon z utkání s Osekem jsme tentokrát až tak nenavázali. Bylo to upracovanější. Soupeř byl tentokrát fotbalovější, lépe kombinoval. Naštěstí jsme to byli my, kdo brzy po standardní situaci šel do vedení. Míč vracel do sítě Šimůnek. Po půl hodině hry jsme zbytečně ztratili míč uprostřed hřiště a soupeř srovnal z brejku. Hrálo se nahou dolu, ale bylo tam plno nepřesností, hlavně z naší strany. Bylo to od nás trochu ustrašené. Vázla kombinace a prakticky se nehrálo po stranách. Naštěstí jsme po hodině hry dali po centru Bulky z pravé strany Míkou na 2:1. Hosté několikrát nebezpečně zahrozili, zejména ze standardek. Špatně jsme hlídali jejich náběhy. Naši výhru dvěma výbornými zákroky zachránil gólman Jarda Chlanda. Výhra byla hodně upracovaná. Možná by zápasu více slušela dělba bodů, ale na to se nehraje, gólů jsme my dali více. Velká spokojenost. Po nulovém podzimu jsme teď již dvakrát vyhráli proti dobrým soupeřům a doufejme, že to nejsou poslední body."

Petr Skála, trenér Třeboně: „Prohráli jsme, takže se mi zápas samozřejmě hodnotí špatně a hodně nás to mrzí, protože v Blatné jsme chtěli bodovat. Bohužel, trápíme se v koncovce a dostáváme laciné góly. Udělali jsme dvě chyby v obraně a soupeř obě potrestal, hlavně ta druhá byla velká a zbytečná. Sahali jsme aspoň po bodu, vyrovnat mohl Hromádka, který běžel běžel sám na brankáře, ale nedal. Trápí nás zranění a nemoci, takže se musíme dát dohromady hlavně po této stránce. Třeba Průcha, který se postaral o náš jediný gól, byl po dlouhé absenci teprve dvakrát na tréninku. Na jaře jsme navíc zatím všechny tři zápasy hráli na hřištích soupeřů, což také není optimální, ale nechceme se na to vymlouvat. Na druhou stranu smekám před Blatnou. Po podzimu neměla ani bod, ale nic nezabalila. O Velikonocích budeme hrát dvakrát doma, už v pátek hostíme vedoucí Prachatice a v neděli dopoledne pak Strakonice.“

Branky: 12. Šimůnek, 60. Míka - 32. Průcha. ŽK: 2:0 (Čadek, Říha). Rozhodčí: Bureš - Cupl, Pressl. Diváci: 69.

Třeboň: J. Skála – Schneider, Cimerhanzl, Kopecký Bartoš – Kubín (66. Tůma), Kubata (80. Franěk), Rezek ml., Matoušek – Průcha, Hromádka.

Tatran Prachatice - Týn nad Vltavou 5:2 (1:0)

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Týn začal velmi dobře a po celou dobu to byl hezký a vyrovnaný fotbal. My měli pasáže, kdy jsme byli lepší a pak na nějaký čas vypnuli. My naštěstí dali v prvním poločase vedoucí gól a pak na začátku druhého rychle odskočili na 3:0. Pak však přišla dvacetiminutovka, kdy bych hráčům asi nejraději nafackoval. Vypadli jsme z role, přestali běhat a soupeř zaslouženě snížil na rozdíl jediné branky. Naštěstí jsme znovu sepnuli motor a dvěma brankami rozhodli. Zápas byl určitě zajímavý, přispěly k tomu oba týmy a diváci se určitě nenudili."

Václav Mareš, trenér Týna: "První poločas z naší strany nebyl dobrý. Hráli jsme komplikovaně, všechno nám hrozně dlouho trvalo, byli jsme nepřesní, domácí nás rychle dostupovali, což nám dělalo velké problémy. Prachatice se po zásluze dostaly do vedení, naopak my jsme se do žádné šance v prvním poločase nedostali. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, hráli jsme po zemi, zrychlili jsme hru a myslím, že jsme se domácím vyrovnali. Bohužel nás srazily dva rychlé slepené góly. Za stavu 3:0 to hráči nevzdali, bojovali a podařilo se nám vstřelit dvě branky. Když už se zdálo, že bychom mohli vyrovnat, tak jsme dostali zbytečný gól z pětadvaceti metrů. V závěru zápasu jsme inkasovali ještě pátou branku. Prachatice vyhrály naprosto zaslouženě. Hráče chci ale pochválit za to, že vydrželi bojovat až do konce. Naším nejlepším hráčem byl Lukáš Mravec.

Branky: 27. Pecka, 47. Hušek, 50. Pravda, 81. Makoš, 90. Kasík – 62. J. Hudeček, 69. Dobal. ŽK: 2:1 (Makoš, J. Pravda – Luk. Maxa), Diváci: 100. Rozhodčí: Izugrafov – Dunovský, Albert.

SIKO Čimelice – TJ Osek 0:2 (0:1)

Tomáš Smrčina, trenér Čimelic: "Nehráli jsme až tak špatně, ale jen do poslední třetiny hřiště. Pak již si nevytvoříme žádnou kloudnou akci. Na těžkém terénu jsme byli aktivní, hráli to po zemi, ale dostaneme se jen dvacet metrů před bránu a pak nám chybí finální přihrávka. Měli jsme velice málo centrů do vápna, málo střelby. Když jsme to již mohli hrát na centr, dak si dáme dlouhou přihrávku a zaženeme se do míst, kde se s tím již nedá nic udělat. Je to zkrátka taková křeč. Ale vše se to odvíjí od tréninků. Tam chodí stále stejní kluci a u těch ostatních je vidět, že není síla ve finální části našich útoků. Navíc se strašně nadřeme na góly a naopak dostáváme příliš laciné."

Josef Mráz, trenér Oseka: "I když se Čimelicím výsledkově nedaří, fotbalově to nehrají špatně. Na to jsem kluky upozorňoval. Dobře kombinují, mají dobrý střed zálohy. My však soupeře pustili do jediné pološance, kterou Petřík neproměnil. Domácí měli optickou převahu, my však hráli dobře defenzivně a chodili do brejků. Navíc jsme trefili břevno a tyčku a měli další šance. Oproti výkonu v Blatné byla tentokrát naše hra diametrálně odlišná. Všichni to odmakali na sto procent. Vedoucí gól dal David Říský. Po dlouhém balonu za obranu Sigmund unikl po lajně, dal to pod sebe, David Říský se uvolnil přes beka a dal to kolem gólmana. Při druhém gólu to gólman po našem centru vyrazil a Carda míč vrátil do sítě."

Branky: 7. D. Říský, 66. Carda. ŽK: 1:3 (Listopad – Kuneš, Šrámek, Rybář). Diváci: 30. Rozhodčí: Krčín – Přibyl, Panský.

FK Olešník – FK Protivín 4:1 (1:1)

Roman Chlumecký, trenér Olešníka: "Soupeř z Protivína byl velmi nepříjemný a houževnatý. Sice jsme vedli, ale soupeř hrozil z brejků, které byly smrtící. Po první půli, která skončila 1:1, jsme šli do vedení a soupeř nám zbytek zápasu ulehčil svou nedisciplinovaností, když si nechal vyloučit dva hráče."

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Zápas se mi hodnotí velmi těžko, neboť do 67. minuty jsme hráli dobré utkání a nakonec jsme odjeli s porážkou 4:1 a dvěma červenými kartami. Necitlivý výkon rozhodčích a naše následná reakce, kterou chápu, pokazily závěr tohoto utkání. Zápas měl dva klíčové momenty. První ve 13. minutě, kdy šli domácí do vedení z nepochopitelného dvoumetrového ofsajdu. Nám se do přestávky podařilo ze standardní situace Martinem Říhou vyrovnat na 1:1. V 63. minutě šli domácí znovu do vedení po pěkné kombinaci středem hřiště a 67. minutě přišel druhý klíčový moment, když rozhodčí neodpískal faul domácích před vápnem a z následné protiakce šli domácí do gólové šance. To již moji hráči neudrželi nervy na uzdě a za kritiku rozhodčího byl vyloučen kapitán Míra Vorel a o pět minut později z frustrace za faul i Radek Vojta a tím fotbal skončil."

Branky: 13. Toth, 64. Šíma, 73. Hezoučký, 91. Vonášek – 21. Říha. ŽK: 1:3 (Nohava – Vojta, Hrachovec, Štěpka). ČK: 0:2 (69. J. Vorel, 72. Vojta). Rozhodčí: Šimek – Nedvěd, Polák.

Junior Strakonice – SK Rudolfov 1:2 (1:2)

Luděk Cimrhanzl, trenér Strakonic: "Podali jsme špatný výkon. Chtěli jsme na ně vletět, ale nechytli jsme úvod zápasu. Pak přišly velké individuální chyby a soupeř dal dva góly. Do poločasu jsme ještě dali Šourkem kontaktní gól a ještě to vypadalo docela solidně. Ale vzápětí penalta, kterou Lízal naštěstí chytil. Půle mohla být 1:3. O přestávce jsme si řekli, že do toho vletíme, ale nic. soupeř to hrál chytře. Tahali čas, na druhé straně my si nedali tři přihrávky po sobě. Pak jsme vysunuli stopera, hráli dlouhé balony do vápna, ale neměli žádné odražené balony. Neměli jsme ani žádnou standardku. Byly tam náznaky bojovnosti, snaha se nedá upřít, ale kvalita zkrátka chyběla. Ztratili jsme tři body."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "První jarní vítězství jsme si vybojovali lepším fotbalovým projevem. Podařilo se nám dát dva hezké góly a byli jsme zkrátka fotbalovější. Do sestavy jsme zařadili i dorostence, kterým se zápas také povedl. To nás těší dvojnásob."

Branky: 43. Šourek – 15. Říha, 32. Sládek. ŽK: 2:2 (Čapek, Míčka – Vejvar, Novotný). Diváci: 130. Rozhodčí: Vican – Ondřej, Kollmann.

SK Jankov - TJ Dražice 2:1 (0:0)

Branky: 74. a 89. Klíma – 50. Stuchlík, ŽK: 2:0 (Řehoř, Kollár). Diváci: 108. Rozhodčí: Peterka – Macko, Albert.

Petr Maxa, vedoucí týmu Jankova: „Věděli jsme, že Dražice mají svoji hru postavenou na bojovnosti a poctivé defenzivě, což se v podstatě do puntíku potvrdilo. Obrana řízená nestárnoucím Milošem Veselým nám mnoho příležitostí nedovolila. Když se v padesáté minutě dostali hosté do vedení, tušil jsem, že budeme mít velké problémy zápas otočit. Naštěstí kluci nic nezabalili, od inkasovaného gólu přišpendlili soupeře na jeho polovinu a bylo jen otázkou času, kdy se nám tam povede něco protlačit. To se povedlo patnáct minut před koncem a pak jsem stoprocentně věřil, že ještě vyhrajeme. Z velkého tlaku přišla vítězná trefa minutu před koncem. Bylo to vydřené, ale naprosto zasloužené vítězství.​“

Tomáš Hořejší, trenér TJ Dražice: „V prvním poločase se hrálo v podstatě jen od vápna k vápnu. Oba týmy si vytvořily po jedné šanci. My jsme mohli jít do vedení asi ve 20. Minutě, ale Mareš trefil z malého vápna hlavou jen brankáře. Soupeř zahrozil na konci půle, ale také z malého vápna gól nedal. Ve druhém poločase byli domácí mírně aktivnější, zatímco my sázeli spíš na brejky. Je škoda, že jsme nedokázali udržet vedení, do kterého nás dostal Jakub Stuchlík, když prostřelil brankáře po předchozím prodloužení hlavou od Mareše. Soupeři se po dvou dlouhých míčích do vápna podařilo otočit výsledek a nezůstal nám ani bod. Domácí byli možná o ten gól lepší, ale možná by zápasu víc slušela remíza.“