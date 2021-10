Jiskra Třeboň – Olympie Týn nad Vltavou 2:1 (1:1)

Branky: 5. a 63. (pen.) Hromádka – 40. Dobal. ŽK: 0:3 (Němec, Maxa, Dumbrovský). Rozhodčí: Ondřej – Albert, Šimek. Diváci: 155.

Petr Skála, trenér Třeboně: „Začali jsme dobře a už v páté minutě jsme šli do vedení po trefě Hromádky. Hosté postupem času vyrovnali hru a krátce před přestávkou i skóre, když se prosadil jejich nejlepší hráč Dobal. Rozhodnutí přinesla 63. minuta, kdy jeden z hráčů Týna zahrál v šestnáctce rukou a Hromádka proměnil nařízený pokutový kop. Oproti nedělnímu duelu s Jankovem jsme podali lepší výkon. Hráči se snažili, bojovali. Byla to dřina, stále nám chybí lehkost, ale dosáhli jsme důležitého vítězství. Nadále řešíme absence, teď jsme postrádali Tůmu a stále distancovaného Průchu, což je prostě znát. Týn hrál dobře, závěr patřil jemu a měli jsme i štěstí.“

Václav Mareš, trenér Týna: "K zápasu mohu říct asi jenom to, že jsme prohráli, protože neproměňujeme šance. Penaltu, kterou domácí kopali, viděl asi jenom pan rozhodčí Adam. Víc se k tomu nemá cenu vyjadřovat."

Slavoj Český Krumlov – TJ Olešník 1:1 (0:0)

Branky: 63. Kabele – 76. Kalášek. ŽK: 3:2 (Kuna, Růžička, V. Beránek – Beko, Toth). ČK: 1:0 (30. Růžička). Rozhodčí: Lepič – Žemlička, Votava. Diváci: 295.

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Upřímně řečeno – myslel jsem si, že před výbornou návštěvou půjde o velký šlágr, když se potkaly dva týmy z čela tabulky, které se snaží hrát fotbal, ale nakonec to bylo trochu jinak. Zápas totiž ovlivnila druhá žlutá karta pro našeho střelce Růžičku, takže jsme po jeho brzkém vyloučení hráli hodně dlouho o deseti. I tak jsme se po hodině hry a povedené standardce dokázali dostat do vedení, když se hlavou prosadil Kabele. Bohužel, to samé se povedlo i soupeři, který rovněž po standardní situaci vyrovnal. Tomu ještě přecházela naše veliká šance, v níž Tůma trefil tyč. Mužstvo však musím pochválit, sedmdesát minut hrálo na doraz a i v oslabení bylo Olešníku minimálně vyrovnaným soupeřem.“

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Šlágr kola bohužel ovlivnila červená karta na domácí straně a také faktem, že všichni měli v nohou víkendový zápas. Remíza nejspíš odpovídá průběhu utkání. Koho bude ztráta dvou bodů více mrzet, to se ukáže až časem."

FK Protivín – Junior Strakonice 1:0 (1:0)

Branka: 26. Hrachovec. ŽK: 1:2 (Štěpka – Zoubek, Říha). Diváci: 251. Rozhodčí: Polák – Panský, Žurek.

Miroslav Říha trenér FK Protivín: "Pro diváka nezáživný fotbal, kdy obě mužstva vycházela ze zabezpečené obrany a čekala na chybu soupeře. Nám se ve 26.minutě po individuální akci Hrachovce podařilo vstřelit první a jak se posléze ukázalo i vítěznou branku. Ve druhém poločase se Strakoničtí snažili o vyrovnání, ale zůstalo pouze u snahy a když ani nám se nepodařilo dotáhnout některé možnosti k pojištění vedení, skóre se již nezměnilo. Díky týmovému výkonu se nám konečně podařilo doma zvítězit."

Luděk Cimrhanzl, trenér Junioru Strakonice: „Narazily na sebe dvě defenzivní taktiky. My měli více využít aktivity v první čtvrthodině a dát gól. To se nepodařilo a naopak skóroval z jediné šance soupeř. Ve druhém poločase to již dostalo náboj, ale bohužel. Tahali jsme za kratší konec. Nic se nám nedařilo, navíc jsme měli smůlu. Nebyl to od nás dobrý výkon. Jsem zklamaný, protože minimálně bod jsme měli uhrát. Oni měli jedinou šanci, my měli také tutovku a nedali ji. Jak se říká, taková zápas blbec. Kluci makali, snažili se, ale tentokrát se k nám štěstíčko nepřiklonilo. Celkově byla i na koukání první půle špatná, ve druhé to již šlo. Domácí si to pohlídali, neudělali žádnou chybu a mají zkrátka tři body.“

Dražice – Blatná 4:1 (4:0)

Branky: 6. Stuchlík (11), 9. Štecher, 20. Horka, 34. Hojdar – 70. Kůst. Diváci: 100 diváků. Rozhodčí: Klátil – Vican, Přibyl.

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: „V úvodu utkání jsme se na pár minut dostali na domácí polovinu, ale bohužel v páté minutě po špatné malé domů od Hlaváče musel gólman Peroutka ve vápně faulovat a domácí šli z penalty do vedení. O chvíli později šli domácí do brejku a do prázdné brány přidali druhý gól. V šestadvacáté minutě Veselý rychle rozehrál trestný kop a Horka zakončoval opět do prázdné brány. V tu chvíli bylo po zápase. Navíc nám po rozehraném rohu dali domácí čtvrtý gól. Těsně před půlí jsme měli velkou šanci, ale Prokopec přestřelil prázdnou bránu. Druhá půle se prakticky jen dohrávala a Kůst korigoval po samostatné akci na 4:1. Výsledek asi odpovídá dění na hřišti. Domácí mají zkušený tým a u nás je to pořád stejná písnička.“

ZVVZ Milevsko – Tatran Prachatice 1:2 (1:0)

Branky: 11. Souček – 81. Sedláček, 88. Jak. Rauscher. ŽK? 3:3 (Málek, Barda, Kálal – Hornát, Sedláček, Jak. Raucher). Diváci: 92. Rozhodčí: Krčín – Izugrafov, Kollmann.

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Utkání se mi bohužel hodnotí špatně. Protáhli jsme šňůru zápasů bez bodu už na tři po sobě. Sestavu opět lepíme, jak to jde. První půli jsme ale zvládli nad očekávání a vedli 1:0. Bohužel ve druhém poločase nám došly síly a dvakrát jsme inkasovali. Hosté byli lepší a vytvořili si šance. Nám nezbývá, než se připravit na další zápas doma. Nejlepší náš hráč byl dorostenec Pich.

Josef Raušer, trenér Tatranu Prachatice: „V prvním poločase to byl špatný fotbal. My byli bez pohybu a gól jsme dostali po odražené střele. My šli hned v první minutě sami na bránu, ale nedali. V prvním poločase měli více ze hry domácí, my byli všude pozdě. V kabině jsme trochu zvedli hlas a od padesáté minuty už jsme dominovali a bylo otázkou času, kdy vyrovnáme. Sudí nám nejprve nepískl jasnou penaltu, druhou již pískl a my z ní vyrovnali. Pět minut před koncem dostal pěkný balon Jakub Rauscher, šel sám na bránu a rozhodl utkání. Bylo to plné emocí, ale za druhý poločas jsme si body zasloužili.“

Osek – Táborsko B 2:1 (0:1)

Branky: 70. D. Říský, 82. Maroušek – 8. Da Costa. ŽK: 2:2 ( Krejčí, Hoch – Jansa, Rydval). Diváci: 100. Rozhodčí: Němec – Brom, Mach.

Josef Mráz, trenér Oseka: „Jako tradičně jsme udělali na začátku chybu a soupeř šel do vedení. Vystavovali jsme ho do ofsajdu a nevyšlo to. V první půli byli hosté lepší na balonu, rychlejší, ale po obdrženém gólu jsme to vyrovnali. Měli jsme tam dobré akce a tlačili se do zakončení. Ale opět jsme neproměnili tři tutovky. Na obou stranách se zatřáslo břevno. Do druhé půle jsme to trochu pozměnili šlápli do toho a začali soupeře přehrávat. My dnes trefili tři břevna, soupeř dvě. Měli jsme další tutovky a vyrovnávali až po rohovém kopu. Na konci jsme poslali na hřiště Karla Marouška, který se vrátil po dvou letech z Nového Zélandu. Dnes byl poprvé a hned rozhodl zápas. Jinak soupeř byl docela posílen, ale naši kluci to odjezdili na krev a myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli.“

Jankov – SIKO Čimelice 4:1 (2:1)

Branky: 48. a 54. Sypal, 22. Mizera, 24. Fajtl – 35. Petřík. ŽK: 2:2 (Kroneisl, Benda – Káš, Petřík). Diváci: 88. Rozhodčí: Dunovský – Peterka, Jevčák.

Petr Maxa, vedoucí mužstva Jankova: „Hrozně moc jsme chtěli potvrdit výhru z Třeboně a v tabulce se dotáhnout na týmy ze středu tabulky. Když pominu úvodních deset minut, tak jsme si za vítězstvím šli jednoznačně více než soupeř. Pomohly nám dva vstřelené góly v rozmezí čtyřiceti vteřin​, ale to bychom nebyli my, abychom si to sami nezkomplikovali. Čimelicím jsme doslova darovali kontaktní gól a v poločase to bylo 2:1. Naštěstí hned v 47. minutě předvedl krásné sólo Sypal a vrátil nám dvougólové vedení. Když jsme v 54. minutě vstřelili čtvrtý gól, bylo rozhodnuto. Hned je nálada o něco lepší, ale nesmíme usnout na vavřínech a pokračovat dále v tvrdé práci. Další zápas hrajeme opět doma s Týnem, což je soupeř, který je na tom bodově podobně, takže nás čeká další důležitý souboj.“

Tomáš Smrčina, Trenér SIKO Čimelice: "Není to pro nás v poslední době jednoduché, máme plno zranění, další hráči vypadli z jiných důvodů. Dáváme to dohromady díky klukům z béčka včetně gólmana, kteří nám chodí pomoct. Těm patří velký dík. Dostali jsme smolný gól a než jsme se rozkoukali, domácí přidali druhý. Když jsme se srovnali, tak se nám podařilo snížit. Jenže nastoupíme do druhé půle, přijdou další dva slepené góly a všichni jsou z toho frustrovaní. Místo toho, abychom hráli kombinační fotbal po zemi, tak to nakopáváme pryč a nehrajeme to, na co máme. Zkrátka nám tentokrát zápas nesedl. Jankov si žádné extra šance nevytvářel, ale bylo do dvakrát o dvou slepených gólech. Domácí sice vyhráli zaslouženě, ale výsledek je pro nás až příliš krutý."

SK Rudolfov – Sokol Sezimovo Ústí 1:0 (0:0)

Branka: 64. Sládek. ŽK 3:3 (Sládek, Kocina, Klympush – Škarda, Trantýr, Říha). Diváci: 100. Rozhodčí: Žurek – Panský, Polák.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Po minulé domácí prohře s Protivínem jsme se chtěli vrátit na vítěznou vlnu, což se podařilo. Při dlouhodobé absenci několika hráčů základní sestavy však máme problémy s vytvářením gólových šancí a jejich proměňováním. Každopádně dneškem jsme udělali důležitý krok k našemu předsezónnímu cíli, kterým je záchrana v soutěži."