„Deváté místo a osmnáct bodů není zdaleka důvod ke spokojenosti. Propadli jsme v některých utkáních, kde jsme měli bodovat, například doma s Blatnou a Čimelicemi, či venku v Sezimově Ústí. Přístup k zápasům ani hra tady nebyly podle mých představ. Naopak jsme dokázali obstát se silnými soupeři, těší remíza s Olešníkem a výhra nad Protivínem,“ vrací se ještě k podzimu trenér Jaroslav Voříšek.

Situace v tabulce napovídala o tom, že mají v Oseku přes zimu na čem pracovat. Splnili hráči očekávání vedení? „O zimní přípravě mám poněkud jiné představy, hlavně ohledně objemu a četnosti tréninkových jednotek. Bohužel, hráči jsou limitováni zaměstnáním mimo region či studiem. Přesto si myslím, že by mohli své individuální přípravě věnovat více času. Na druhé straně jsme absolvovali tradičně povedené soustředění v Sušici. Jako velké plus vidím možnost trénovat v zimních podmínkách v naší osecké hale,“ shrnul zimní přípravu svého celku trenér Jaroslav Voříšek.

Konkurence v soutěži, zvláště týmy ze spodku tabulky, se snaží posilovat kádr. V Oseku nové tváře v jarní části sezony nenajdeme. „Kádr je celkem stabilizovaný, i když úzký. Případné změny budeme řešit snad až v létě. Bohužel, z důvodu nešťastné události jsme přišli o kamaráda a spoluhráče Davida Přibyla. Naopak se do týmu vrací Jirka Chaluš. Kádr se prakticky nezměnil. Každopádně se nebráním tomu, dávat nahlédnout do soutěže i hráčům našeho B týmu a dorostu, pokud uvidím, že o to stojí a něco pro to dělají,“ uvedl ke kádru týmu Jaroslav Voříšek.

Jaro bývá zvláště v krajském přeboru dramatické. Co od něj očekávají v Oseku? „Chtěl bych, aby zápasy krajského přeboru měly úroveň a kvalitu. Očekávám, že týmy ze spodku tabulky nehodily flintu do žita a udělají vše pro záchranu v soutěži. Spokojen budu s umístěním nad sestupovým pásmem, nejlépe v horní polovině tabulky,“ dodal trenér.

Tabulka po podzimu by mohla svádět k tomu, že je o mnohém rozhodnuto, když mají poslední dva týmy bodovou ztrátu. Ale je to tak? „Pohledem na tabulku se zdá, že karty jsou rozdány, ale v červnu může být skutečnost úplně jiná,“ nechce Jaroslav Voříšek předpovídat, jak současný soutěžní ročník nakonec dopadne.

Kádr Oseka - Brankáři: Jiří Chaluš, Milan Budoš. Obránci: Petr Rybák, Martin Carda, Martin Krejčí, Jaroslav Benda, Radim Kuneš, Libor Blatský. Záložníci: Jiří Kinkor, Jan Hoch, Milan Brabec, Sebastian Hosnedl, Matěj Čapek. Útočníci: Jakub Říský, David Říský, Jakub Lávička, Karel Maroušek.

Jestli však jaro začne, je zatím ve hvězdách.