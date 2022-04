Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Potýkáme se s velkou absencí a k utkání s Kardaškou nastoupili pouze čtyři hráči základní sestavy. Zbytek byl doplněn kluky z béčka. Prvních patnáct minut nás hosté uzamkli na naší polovině hřiště a my se věnovali pouze defenzivě. Tlak jsme přečkali a ve 22. minutě jsme se po standardce, kterou zahrával náš hrající trenér Škácha, ujali vedení. Hosté měli i nadále více ze hry, ale k vážnějšímu ohrožení naší brány jsme je nepustili. Obraz druhého poločasu byl obdobný, hráli jsme jednoduše a na soupeře to stačilo. Navíc z další standardky, kterou pět minut před koncem zahrával Mikudim, jsme pojistili pro nás tak důležité tři body. Vzhledem k sestavě, v níž jsme nastoupili, si vítězství o to více ceníme. Kluci opět nechali na hřišti srdíčko a ukázali, jak se bojuje o záchranu, i když fotbalovost trochu chybí.“

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Výkonem jsme bohužel navázali na páteční dohrávku s Neplachovem. První poločas byl z naší strany nedůrazný a zbrklý. Navíc jsme inkasovali nepochopitelně lacinou branku z přímého kopu. A vlastně z jediné střely na naší branku. Druhý poločas se odehrál prakticky pouze na polovině domácích. Snažili jsme se o kombinaci a vytvořili si šance, ale opět se projevila naše nemohoucnost v koncovce. Když už jsme hráli vabank, inkasovali jsme druhou lacinou branku a bylo po zápase. Ovšem domácí, i přes problémy se sestavou, podali bojovný výkon. Z mého pohledu chtěli vyhrát víc, a proto nakonec zaslouženě zvítězili. My budeme muset na tenhle víkend zapomenout a odčinit ho v příštích kolech.“

Branky: 22. Škácha, 85. Mikudim. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Prinz – Svoboda, Filípek. Diváci: 50.

Sokol Neplachov – Sokol Suchdol nad Lužnicí 2:1 (0:1)

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „V Neplachově jsem byl poprvé a musím říct, že tam mají skutečně krásný areál. Domácí mají kvalitní tým, přesto musím konstatovat, že prohrát jsme si nezasloužili. Bohužel, ale takový je fotbal a rozhodují góly. My se v první půli ujali vedení po individuální akci Dana Trmala, který obešel i brankáře, soupeř pak zahodil pokutový kop. O přestávce jsem kluky nabádal, aby nezalézali, což se nám sice dařilo, ale stejně brzy přišlo vyrovnání. Pak přišly zlomové momenty, Dan Trmal nejprve v jasné šanci hlavou trefil jen tyč, následovala i velká možnost Ondry Černocha, který si místo střely chtěl míč ještě zaseknout, ale podklouzl. A zase platilo nedáš – dostaneš. Po našem zbytečném faulu následovala standardka a Neplachov hlavou zaznamenal vítězný gól. Prohrát jsme opravdu nezasloužili, soupeř rozhodně lepší nebyl.“

Branky: 48. Hruša, 79. Dušák – 25. D. Trmal. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Hladík – Křížek, Ambrožová. Diváci: 125.

Sokol Třebětice – TJ Dolní Bukovsko 4:0 (3:0)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „V dalším domácím zápase jsme potvrdili třemi body vítězství z Olešnice. Podle papírových předpokladů to bylo povinné vítězství, proto jsem rád, že jsme to zvládli a přidali další nulu na kontě obdržených branek plus vstřelili čtyři krásné góly. Nicméně už nemohu být spokojen s předvedenou hrou a výkonem na některých postech, což ovlivňuje hru celého týmu. Doufám, že se to v dalších těžkých zápasech zlepší.“

Branky: 10. V. Habr, 40. (pen.) Trávníček, 42. M. Kelbler, 47. Pokorný. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Kollárik – Vican, Brož. Diváci: 70.

Jiskra Nová Bystřice – Slavoj Ledenice 2:0 (1:0)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Oba týmy nastoupily do utkání v řádně prořídlých sestavách. Pro nás nebylo lehké poskládat jedenáct hráčů. Úvod nám ale vyšel skvěle, v 5. minutě našel Radek Schramhauser přesným centrem Davida Frühaufa, jenž netradičně hlavou otevřel skóre. Zápas jsme kontrolovali, vytvářeli jsme si šance, naše útoky tahal především aktivní Frühauf, ale buď jsme byli v koncovce nepřesní, nebo hosty držel výborný brankář Cempírek. Bobál navíc po pěkné přihrávce Havla trefil tyč. Nám se po půlhodině zranil Kaiseršot, kritickou situaci však pomohl vyřešit pokladník Zdeněk Steklý a velmi úspěšné zaskočil v naší obranné linii. Druhou těžkou chvilku jsme přečkali poté, co Bednářova utěšená rána otřásla břevnem. Druhý poločas nabídl podobný scénář. Cempírek zlikvidoval přímák Havla, nám už se tolik nedařila předfinální fáze a spoustu slibně se rozvíjejících akcí jsme nedokázali dotáhnout. Ledeničtí až na pár závarů nebyli tolik nebezpeční a naše improvizované obrana hrála spolehlivě. V nastavení se na rohový kop vydal do naší šestnáctky i gólman Cempírek, ale po dobře odvrácené standardce dovedl do prázdné branky míč Frühauf a pojistil naše vítězství. Cením si bojovného výkonu, toho že jsme neinkasovali a samozřejmě zisku tří důležitých bodů.“

Branky: 5. a 91. Frühauf. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Novák – Novotný, Janák. Diváci: 65.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – AC Buk 2:1 (2:1)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Byl to zápas hodně důrazný a bojovný. My začali zle a minimálně prvních patnáct minut jsme se jenom bránili. Po tečované střele z trestného kopu jsme dostali také první gól. Poté jsme hru pomalu vyrovnávali a dvěma góly do poločasu vývoj otočili. Nejdříve skvěle unikl po křídle Vojta Strouha, dostal míč před branku, a tam už ho uklidil Jirka Burda. Chvilku na to si vzal skoro na půlce míč znovu Burda, prošel až do vápna a chladnokrevně zakončil. Druhá půle už byla na šance chudší a více se přitvrdilo. Naštěstí stav se už nezměnil a to hlavně díky Ondrovi Valovi v brance, který opět zneškodnil během zápasu několik velkých soupeřových šancí.“

Luboš Jasanský, trenér Buku: "Do zápasu jsme vstoupili aktivně, vyústěním toho byl náš vedoucí gól. Bohužel, po dvou chybách v obraně Lomnice rychle otočila výsledek ve svůj prospěch. Ve druhém poločase jsme soupeře zatlačili na jeho polovinu, ale nemohoucnost a špatná koncovka zapříčinila to, domácí po bojovném výkonu berou všechny tři body."

Branky: 39. a 39. Burda – 6. J. Jaroš. ŽK: 3:4. Rozhodčí: Janíček – Ernst, Devera. Diváci: 150.

FK Studená – Sokol Olešnice 3:1 (1:1)

Petr Adamec, trenér Studené: „V prvním poločase se hrát vyrovnaný duel, v jeho úvodní polovině jsme měli více šancí my, v druhé zase hosté. Do šaten se šlo za stavu 1:1 a nutno říci, že jsme byli asi za poločasovou remízu rádi. Hosté měli více vyložených šancí, my stále nehrajeme dobře. Nervozita na kopačkách pokračuje a špatný pohyb bez balónu nás mnohdy nutí k nesmyslným přihrávkám. Druhý poločas už byl naštěstí o něčem jiném, Olešnici jsme od úvodu zatlačili a šli si za rozdílovou brankou. Nakonec jsme se dočkali v 70. minutě díky pěkné akci, na jejímž konci byl Soukal. Hosté poté už neměli síly na nějaký odpor a my přidali deset minut před koncem uklidňující třetí trefu. Stále je to utrápené, ale za druhý poločas si kluci zasloužili vyhrát.“

Branky: 34. a 80. Dvořák, 70. Soukal – 13. Lenk. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (62. Lust). Rozhodčí: Barva – Syrovátka, Bumba. Diváci: 100.

SK Horní Žďár – Jiskra Třeboň B 2:3 (1:3)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Úvodních deset, patnáct minut bylo ve znamení vzájemného oťukávání. Pak se nám povedla kombinace, na jejímž konci otevřel skóre Maňour. Jenže tím jsme spíš nastartovali Třeboň, která navíc vzápětí srovnala. My potom zahodili tři jasné šance a hosté do přestávky ještě dvakrát zaslouženě skórovali. Druhý poločas byl ve znamení dobývání hostující branky, kdy jsme neproměnili několik dalších příležitostí a snížit se nám povedlo až v 84. minutě. Na vyrovnání už pak bylo málo času. Třeboň hrála dobře takticky, my pohořeli na neproměňování šancí.“

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Nevím, jak se výhra popisuje, protože už je to dlouho, kdy jsme naposledy naplno bodovali… Inkasovali jsme tradičně jako první, obával jsem se, že zase upadneme do srabu, ale naštěstí jsme o minutu později po individuální akci Beníška vyrovnali a dostali se do herní pohody, k čemuž nám pomohl i další zásah Beníška. Soupeř nebyl moc běhavý, takže nám dovolil kombinační fotbal a hodně šancí, Třikrát jsme šli dokonce sami na gólmana Rešla, který svůj tým podržel. Ujala se až umístěná střela Čábely k tyči. Po přestávce domácí zvýšili úsilí, ale tlak jsme ustáli a přestože to na konci byly vzhledem ke snížení Horního Žďáru ještě trochu nervy, výhru už jsme udrželi. Paradoxně jsme nastoupili vzhledem k četným absencím asi v nejslabší sestavě, a to se nám ješět brzy zranil pancíř, ale srdíčkem jsme to ubojovali. Body jsme opravdu moc potřebovali a nyní se pokusíme potrápit suverénní Třebětice.“

Branky: 15. Maňour, 84. Kubinec – 16. a 23. Beníšek, 39. Čábela. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Syrovátka – Barva, Náprava. Diváci: 40.

Dohrávka 17. kola

FK Kardašova Řečice – Sokol Neplachov 0:1 (0:1)

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Od tohoto utkání jsem já osobně očekával víc. Bohužel, skutečnost byla jiná. Nevím, jestli k tomu přispělo deštivé počasí, ale náš výkon především v prvním poločase byl přímo katastrofální. Hráli jsme bez pohybu, pomalu a velmi nepřesně, čehož hosté poměrně snadno využili ke vstřelení branky. Druhý poločas byl z naší strany lepší. Vytvořili jsme si několik brankových příležitostí, ale bohužel, žádnou jsme nedokázali proměnit. Vstup do utkání, výkon v prvním poločase a neproměněné šance nás stály výsledek. Jedinou světlou stránkou byla premiéra Jakuba Jirsy mezi muži.“

Branka: 11. Hindy. ŽK: 1:3. Rozhodčí: J. Chvála – Novotný, Janovský. Diváci: 32.