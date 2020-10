Fotbalový krajský přebor mužů pokračoval před avizovaným přerušením osmým kolem. Třeboni chybělo v Jankově pět fotbalistů i další dlouhodobí marodi, přesto zanechala sympatický dojem. Hráči Jiskry se statečně bili, ale těsnou výhru slavil domácí favorit.

Třeboni v Jankově chybělo pět hráčů kádru plus tři dlouhodobě zranění. | Foto: Deník / Zdeněk Prager

SK Jankov – Jiskra Třeboň 1:0 (0:0)

Petr Skála, trenér Jiskry Třeboň: „Neměli jsme k dispozici hned pětici stabilních hráčů, konkrétně Hromádku, Koktavého, Schneidera, Vranovského a Pfeifera, k tomu postrádáme dlouhodobě zraněné Cimerhanzla, Pancíře a Tomáše Tůmu, což je velký zásah do sestavy, ale nechtěli jsme zápas odkládat. A musím říct, že kluci se s tím popasovali velice dobře a na půdě favorizovaného Jankova odehráli dobrou partii. Jediný gól jsme inkasovali v 61. minutě ze standardní situace od Hüttnera. Jinak to bylo bojovné utkání, na stoperu to dobře zvládl Kopecký, po delší době odehrál celý duel Franěk. Všechno nám nevyšlo, ale nemůžu klukům nic vytknout. Vzdorovali jsme až do konce a v závěru to bylo ještě drama. Uvidíme, co bude dál, máme v plánu chodit trénovat, ale nechci předjímat, neboť vláda kvůli šíření koronaviru chystá další omezení.“