Mužstvo, které má zázemí v areálu u řeky Nežárky, během osmi odehraných kol dvakrát zvítězilo, jednou remizovalo a připsalo si pět porážek. Rozhodně nepatří k aspirantům na nejvyšší příčky, ale také neplatí za žádného otloukánka.

Tým vede mladý ambiciózní kouč Tomáš Roštek (31). Odchovanci jindřichohradeckého fotbalu kariéru ve vyšších soutěžích přeťaly chronické potíže s kolenem, takže brzy přesedlal na lavičku a v roli hráče chodí vypomáhat prakticky už jen žďárskému béčku v nejnižší soutěži.

Jen pro zajímavost: SK Horní Žďár, jenž si letos připomněl dvacáté výroční od svého vzniku, slavil posun do okresního přeboru a poté i do krajské soutěže administrativní cestou. A možná i proto chce všem ukázat, že si své uhraje i na hřišti.

„Do kraje jsme chtěli tak jako tak. Figurovali jsme na čele přeboru a nemůžeme za to, že minulou sezonu předčasně ukončil koronavirus. A když přišla nabídka, využili jsme ji a vyměnili si místo se Slavonicemi, které I. B třídu dobrovolně opustily. Ambice nám nechybí, někteří hráči prošli jindřichohradeckým béčkem, když působilo v krajských soutěžích, takže proč ne?“ tvrdí Tomáš Roštek.

Euforii však brzy vystřídala realita a nováček se přesvědčil, že jeho působení v kraji nebude žádnou procházkou růžovým sadem.

„Myslím, že jsme dopláceli především na nezkušenost a oproti soupeřům máme taky hodně úzký kádr. Kvůli tomu jsme potráceli řadu bodů. Snad nejvíce mě štve domácí prohra s Kardašovou Řečicí, ta byla hodně zbytečná?“ mrzí jej i s odstupem.

Na druhou stranu si chválí třeba remízu hned v úvodním kole na půdě favorizované Nové Bystřice a pak také vítězství v tom dosud posledním nad Neplachovem.

„Když jsme přijeli do Bystřice, říkám jsem si, jak asi obstojíme, když na nás vyrukují takoví kvalitní a zkušení fotbalisté. Ale zhostili jsme se toho velmi dobře. Soupeř měl sice převahu, ale my předvedli takticky vyspělý výkon a uhráli bod. Proti Neplachovu jsme dokázali proměňovat šance a byli lepší než protivník,“ zmínil Tomáš Roštek (na snímku).

Zdroj: Deník / Zdeněk Prager

Na podzim se nakonec kvůli opatřením v souvislosti s šířením nemoci covod-19 stačilo odehrát jen osm kol.

„Myslím, že jsme ostudu neudělali, určitě je na čem stavět. Uvidíme, co bude dál, kolik se toho stihne odehrát. My bychom každopádně chtěli co nejrychleji utéct z nebezpečného pásma, aby nám pak nervozita nesvazovala nohy,“ poznamenal kouč Horního Žďáru, který spoléhal především na trojici zkušených hráčů Pavel Völfel, Karel Voldán a Lukáš Rešl, který si v Hradci zachytal dokonce divizi.

Jaká má podle něj soutěž úroveň a kdo je hlavním aspirantem na nejvyšší příčky? „Chtěl bych říct, že I. B třída je kvalitní nejen fotbalově, ale také svým zázemím i hracími plochami. Mě to ale nepřekvapilo. Protože jsem tak trochu fotbalový maniak, objížděl jsem už třeba v minulé sezoně zápasy I. B třídy a měl o jednotlivých týmech docela přehled. Favority bych asi hledal ve fotbalistech Suchdola či Nové Bystřice, novou sezonu výtečně zahájily i Třebětice. Naopak největším zklamáním je pro mě Neplachov. Ale těžko předjímat, nevíme, co ještě pozastavený ročník přinese. Myslím si však, že to bude hodně zajímavé jak v boji o postup, tak i o záchranu,“ je přesvědčený.