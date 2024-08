Jiskra Třeboň – TJ Osek 3:1 (1:1)

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „V úvodu utkání jsme si vytvořili několik šancí a už v 5. minutě jsme otevřeli skóre zásluhou Matouška. Tvořili jsme hru, ale dělali jsme chyby v kombinaci a pouštěli dobře postaveného soupeře do brejků. Osek se po dvaceti minutách dočkal vyrovnání z dorážky po rohovém kopu. Do přestávky jsme si vytvořili stoprocentní šanci, kdy se Zítek sám řítil na oseckého gólmana, ale netrefil branku. Několik možností měli i hosté, tu největší zneškodnil brankář Kopecký, který tak v důležitém momentu tým podržel. Po změně stran jsme postupně prostřídali a získávali převahu. V 62. minutě jsme šli do deseti po druhé žluté kartě Radosty, ale paradoxně nám to pomohlo, vstřelili jsme dva góly a připsali si vítězství. Hra ještě nebyla podle mých představ, ale věřím, že se budeme zlepšovat.“

Branky: 5. Matoušek, 73. vlastní (Čapek), 90. Holzepl – 20. Šourek. ŽK: 5:2. ČK: 1:0. (62. Radosta). Rozhodčí: Krčín – Pečenka, Bartůněk. Diváci: 230.

Třeboň: Kopecký - Tůma, Širhal (45. Čada), Vrána (58. Andres), Candra (58. Pitelka) - Zavadil, Kubata, Hromádka, Radosta, Zítek (65. Holzepl) - Matoušek (93. Hindy).

Sokol Sezimovo Ústí – FK Třebětice 0:2 (0:1)

Roman Lukáč, trenér Třebětic: „První zápas v nové sezoně bývá vždy trochu ošidný. My v něm narazili na nováčka, který prahl po tříbodovém zisku. Bylo to těžké utkání, které nabídlo herně vyrovnaný průběh. My své šance využili, soupeř ne, což byl rozhodující faktor. Herně to ještě nebylo ono, ale důležitější je na startu sezony výhra. Mužstvo předvedlo bojovný výkon, v tom jsme domácí předčili a zaslouženě urvali tři body.“

Branky: 12. R. Nehyba, 65. M. Kelbler. ŽK: 4:7. Rozhodčí: Mrosko – Boček, Vejčík. Diváci: 160.

Třebětice: Pokorný – Havlík, Trávníček, Solař, V. Švarc (78. Tříletý) – Sussenbek (90. Štěpán), R. Nehyba, Habr, F. Nehyba (78. D. Kelbler), P. Švarc (46. Gall) – M. Kelbler (86. V. Novák).