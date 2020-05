„Důvody máme hned dva. První je ten, že liga dohrávkami prodlouží a my bychom těžko hledali vhodný termín. Navíc jsme se pustili do budování tréninkového hřiště,“ vysvětlil organizační pracovník pořadatelského Slavoje Pavel Havelka.

Perleťový pohár by však neměl skončit v propadlišti dějin. Žirovničtí by se k němu rádi vrátili v následujícím roce. „Je to tradice, i když je kolem toho spousta starostí,“ přiznal žirovnický funkcionář.

Perleťový pohár a obecně letní turnaje už ziskové nejsou, zájem ligových týmů o ně je minimální. „Ligové týmy budeme v budoucnu oslovovat dále, ale otázkou je, jaký bude z jejich strany zájem. Další možností je shánět účastníky v regionu,“ vyjmenoval možné varianty Pavel Havelka.

Na regionálním půdorysu už se Perleťový pohár hrál v loňském roce. To o něj usilovaly Velké Meziříčí, béčko Jihlavy, Kamenice nad Lipou a domácí fotbalisté.

Ve své dlouhé historii se do kolonky vítězů zapsaly pražské celky Sparty, Slavie, Bohemians či Dukly, Viktoria Plzeň, Zbrojovka Brno, Baník Ostrava, FK Teplice, českobudějovické Dynamo, Dukla Banská Bystrica a řada dalších prvoligových týmů.