Třebětice – Suchdol 1:3 (0:1)

Vojtěch Novák, trenér Sokola Třebětice (11. místo): „Do zápasu s vedoucím týmem jsme vstoupili špatně a v 16. minutě jsme inkasovali. Velice těžko jsme se dostávali k soupeřově brance, neboť suchdolská obrana moc chyb nedělala. A když už jsme si šanci vytvořili, pohořeli jsme v koncovce. Druhou půli jsme zahájili aktivně, ale více příležitostí měli hosté. Ti navíc v 63. a 70. minutě potrestali naše velké chyby v obraně a bylo prakticky rozhodnuto. V závěru jsme sice snížili, když Patrik Chvátal našel Martina Šťastného a ten rozjásal početné publikum, ale to jen zmírnilo porážku. Suchdol vyhrál zaslouženě, my se musíme oklepat a příště zabrat.“

Rostislav Kuchyňka, trenér Sokola Suchdol (1.): „Poctivě jsem se připravovali na soupeře i úzké a krátké hřiště, kde nás čekalo spousta kontaktů a soubojů. Zhruba dvacet minut jsme se adaptovali, poté se nám zásluhou Daniela Trmala povedlo vstřelit vedoucí gól a měli jsme ještě dvě další šance. Soupeř mohl po naší chybě vyrovnat, ale příležitost neproměnil. Po změně stran už jsme na hřišti dominovali a přidali další dvě trefy, o které se postarali Ondřej Černoch a Jan Heřman. V úplném závěru jsme si sice dali vlastní gól, ale jinak jsme se utkání zhostili dobře. Důležité je, že to zvládli kluci ve svých hlavách.“

Nová Bystřice – Dolní Bukovsko 4:3 (3:0)

David Frühauf, záložník Jiskry Nová Bystřice (2.): „Před zápasem jsme si říkali, že musíme k soupeři přistoupit s pokorou i přesto, že body z venku moc nevozí. A hlavně jsme chtěli navázat na vítězství z Buku a potěšit naše fanoušky dobrým fotbalem a ziskem bodů. Po dvaceti minutách svítil na ukazateli stav 3:0 a všechno nasvědčovalo tomu, že přidáme ještě další branky a zápas v poklidu dohrajeme. Přišel však nešťastný okamžik v podobě těžké malé domů, kdy musel náš brankář zahrát rukou, aby zabránil gólu, a byl vyloučen. Do brány musel ze střídačky nastoupit dorostenec Adam Janata, který má v popisu práce spíše góly střílet. Poločas jsme dohráli s nulou a ještě mohli přidat nějaký gól z brejku. Druhá půle byla o tom, že jsme chtěli dobře bránit a vyrážet k rychlým výpadům. Soupeř nám ale poměrně rychle dal dvě branky a začali jsme se bát o výsledek. Z penalty jsme přidali čtvrt hodinu před koncem pojistku na 4:2 a po vyloučení hostujícího hráče jsme měli spoustu dalších příležitostí. Ty jsme, bohužel, nedali, a tak Bukovsko v poslední minutě ještě korigovalo na 4:3. Za tři body jsme samozřejmě rádi, i když jsme si dobře rozehraný zápas vlastními chybami zbytečně zkomplikovali.“

Lomnice – České Velenice 3:1 (2:1)

Michal Rybák, trenér Tatranu Lomnice (7.): „Věděli jsme, že nás nečeká jednoduché utkání, což se také potvrdilo. Bohužel svým výkonem k tomu dost přispěl pan rozhodčí. My jsme do zápasu vstoupili v klidu a chtěli jsme si počkat, co Velenice předvedou. Ze dvou brejků se nám podařilo skórovat, když Rakušan z vápna prostřelil vše a potom Jirka Burda zakončoval po pěkné akci Glasera s Rakušanem. Bohužel, skoro vzápětí jsme inkasovali z penalty po absolutně zbytečném faulu Patrika Hrubého v rohu vápna. Do druhé půle jsme šli s tím, že nejdůležitější pro nás je obrana a snaha neinkasovat branku, což se nám podařilo, i když jsme se místy bránili v jedenácti lidech. České Velenice si sice vytvořily tlak, ale pouze po vápno. Měly jen jednu šanci po naší chybě, ale tam dobře zakročil brankář Vala. V 88. minutě se nám povedlo ještě skóre navýšit z penalty, kterou po faulu na Jirku Burdu s přehledem proměnil Božovský. Konečně se nám podařilo zužitkovat v podstatě všechny šance a neinkasovat po hrubých chybách. Musíme zůstat pokorní a pokračovat v plném tréninku.“

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (9.): „Po celé utkání, zvláště ve druhém poločase, jsme měli více ze hry a v podstatě jsme nepouštěli Lomnici na naší polovinu. Bohužel, domácí nám po našich individuálních chybách uštědřili lekci z produktivity. My se zmohli pouze na jednu branku z pokutového kopu. Naše převaha byla pouze po velké vápno, a tím se utkání vyhrát nedá. I když jsme tentokrát měli více ze hry, tak jsme bodovat nedokázali. Fotbal se totiž hraje na góly a těch dala Lomnice víc. Proto po zásluze vyhrála.“

Studená – Kardašova Řečice 1:4 (1:2)

Petr Adamec, trenér FK Studená (5.): „V souboji s Řečicí nastal přesně ten den, kdy prostě nešlo vůbec nic. Sice jsme šli do vedení díky Dvořákovi, ale to bylo vše, co stálo z naší strany za řeč. V utkání bylo pár momentů, které rozhodly. Za stavu 1:0 šel Dvořák sám na bránu, místo střely však volil přihrávku do prázdné, ale obránce tuto myšlenku překazil. Druhý zásadní moment nastal ve 49. minutě, kdy jsme po poločasovém stavu 1:2 chtěli zápas otočit, jenže gól z dvoumetrového ofsajdu nám zlomil vaz a přinesl neklid na kopačky do dalšího průběhu. Posledním důvodem prohry byla naše špatná hra a naopak velmi kvalitní a sympatický výkon kluků z Kardašky. Vůbec nás nepustili do tlaku a šancí, na což jsme doma zvyklí.“

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (3.): „Takové utkání se hodnotí velmi dobře, i když jsme inkasovali jako první. A to po nešťastném zásahu naší obrany a brankáře, když do branky propadl dlouhý nákop domácích. Ostatně tímto způsobem hry se prezentovali po celý průběh, ale dále jsme ho již dokázali eliminovat. My naopak hráli po zemi a kombinačně. Díky tomu jsme si vytvořili převahu a brankové příležitosti. Nicméně zápas jsme nakonec rozhodli za pomoci standardních situací. V polovině úvodní půle jsme vyrovnali, to se po rohovém kopu trefil Klokner. Pět minut před pauzou jsme pak vstřelili vedoucí branku, když po rohu přesně hlavičkoval Slavík. I vstup do druhého poločasu se nám vydařil. A bylo to opět po rohovém kopu, z něhož se po centru Šergla hlavou prosadil Porochoňski. Brankový účet pak uzavřel výstavní střelou Klokner. Domácí ani početná návštěva fanoušků takový průběh zápasu zřejmě neočekávali, ale jsem rád, že výsledek odpovídá dění na hřišti. Po celé utkání jsme byli lepším týmem. Hráli jsme s nasazením, kombinačně a Studenou fotbalově přehráli. Ještě v pátek jsme neměli jedenáct zdravých hráčů, ale kluci se semkli, za což zaslouží respekt.“

Mladé – Buk 4:2 (1:2)

Libor Vondráček, obránce AC Buk (6.): „Do utkání jsme vstoupili aktivně a po vápno jsme dokázali dobře kombinovat. Finální přihrávka ovšem vázla, a tak se musel Jasanský prokličkovat až do šestnáctky a po jeho tvrdé střele Petr Jaroš snadno dorazil do prázdné brány. Zaslouženě jsme pak skórovali podruhé, i když se štěstím po tečovaném kopu Jakuba Jaroše. Zvrat přišel už krátce poté, když po sporné penaltě Mladé snížilo gólem do šatny. Nástup do druhé půle jsme absolutně nezvládli. Soupeř po brejku nejprve vyrovnal, po posouzení nepřehledné situace jsme inkasovali další branku z penalty a po chybě obrany pak i čtvrtý gól. V závěru jsme jsme se snažili s výsledkem ještě něco udělat, ale v posledních minutách se hra velmi kouskovala po našich zbytečných faulech a vše vyvrcholilo šarvátkou, kterou jsme jen se štěstím přežili bez červené karty. Šlo o náš nejméně povedený zápas za poslední roky. Dvě prohry v řadě také dlouho nepamatujeme a přes týden na sobě budeme muset hodně zapracovat, aby nám silná Lomnice nepřipravila další.“

Slavonice – Neplachov 2:4 (0:2)

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (10.): „Na začátku jsme zřejmě byli duchem ještě v šatně, protože jsme v sedmé minutě prohrávali už 0:2, což nás poznamenalo na celý zbytek poločasu a náš herní projev by patřil spíše do okresní soutěže. Do druhé půle navíc nenastoupil zraněný brankáře Licehamr, takže mezi tyče musel stoper Žampa. Náš výkon už byl o něčem jiném, dvakrát jsme se dotáhli na rozdíl jediné trefy, ale nakonec to nedopadlo. Posledních pětadvacet minut jsme bohužel dohrávali o deseti, když se zranil Chalupa a už jsme neměli nikoho na střídání, což by si měli někteří jedinci přebrat v hlavě.“

Třeboň B – Ledenice 4:3 (1:2)

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (8.): „Hrálo se nahoru dolů a byla to trochu divočina i přestřelka. My se kombinacemi do šířky těžko prosazovali a prohrávali 1:2 a 2:3. Až když jsme zjednodušili hru a udělali rošádu v sestavě, přišlo víc šancí i branky. Tu vítěznou vstřelil osm minut před koncem Tůma, před ním skórovali Holý z penalty, Čábela a Pancíř. Ledeničtí nebyli vůbec snadným soupeřem, jak by možná napovídalo jejich postavení v tabulce. Hráli houževnatě a většina akcí se točila kolem jejich nejlepšího hráče Beze, který dal dva góly a na třetí přihrál. Získali jsme hodně důležité tři body.“