Největší překvapení se zrodilo na půdě do té doby vedoucího Neplachova, kam zavítaly v tabulce poslední České Velenice. Hosté nakonec po velmi obětavém výkonu lídra zaskočili, připravili mu první porážku a sami si připsali premiérové body v sezoně. Situace využily Třebětice, které s přehledem zvítězily v Kardašově Řečici, poskočily do čela a jako jediné zůstávají v soutěži stoprocentní.

Po nepovedeném začátku se probouzí Buk, což potvrdil cennou výhrou v Olešnici. Suchdol neponechal nic náhodě a poradil si s Horním Žďárem. Další nečekaný výsledek se zrodil v Břililích, kde třeboňské béčko zaskočilo Studenou. Hodně důležité vítězství v souboji týmů ze spodku tabulky si na ledenickém trávníku připsala Lomnice.

Nová Bystřice, kterou trápí rozsáhlá marodka, prohrála v Dolním Bukovsku 2:4, ale o osudu utkání bude nakonec rozhodovat STK, neboť hosté měli v zápise uvedeného jiného hráče, než na hřišti…

Sokol Suchdol – SK Horní Žďár 4:0 (2:0)

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Horní Žďár se u nás určitě neprezentoval jako odevzdaný soupeř, ale my k utkání od začátku přistoupili zodpovědně. Vyhráli jsme zaslouženě a potěšil mě výkon i výsledek. Dvě branky vstřelil Dan Trmal, i když musím říct, že měl ještě další dvě tutovky, trefil se i Kuba Záruba a také matador Martin Šuba, z čehož mám obzvlášť radost. Šel na hřiště do druhé půle za zraněného Ondru Černocha a podal velmi dobrý výkon, který korunoval gólem. V neděli jedeme k lídrovi do Třebětic, na zápas se dobře připravíme a budeme se snažit uhrát co nejlepší výsledek.“

František Zwicker, vedoucí mužstva Horního Žďáru: „Odjeli jsme v hodně slepené sestavě, ale to se nedá nic dělat. Začali jsme celkem dobře, dokonce jsme dali vedoucí gól, který však rozhodčí po nějaké době neuznali, protože mu podle nich předcházel náš faul. A to nás hodně srazilo. Suchdol byl od té doby lepší, vytvářel si šance a dvě z nich využil. Po stran jsme museli otevřít hru, což byla voda na mlýn soupeři, který kormě dalších dvou zásahů měl ještě několik dalších velkých příležitostí, při nichž nás výrazně podržel brankáře Rešl.“

Branky: 28. a 59. D. Trmal, 35. J. Záruba, 55. Šuba. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Zabilka – Blažek, Kořínek. Diváci: 100.

FK Kardašova Řečice – Sokol Třebětice 0:4 (0:3)

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „V utkání jsme byli horším týmem. Nestíhali jsme především důrazem v osobních soubojích. A naše snaha o kombinaci byla naprosto marná. Navíc se nám nevydařil začátek utkání. Ve dvanácté minutě jsme prohrávali už 0:2, což je s takovým soupeřem samozřejmě velký problém. Zlomový okamžik přišel ve 33. minutě. Třebětický brankář mimo pokutové území sestřelil našeho útočníka, místo jasné červené karty byl ovšem pomezním Melzochem signalizován útočný faul, který pak nepochopitelně potvrdil i hlavní arbitr Bartůněk. Festival jejich absurdních rozhodnutí pak pokračoval prakticky po celé utkání. Vůbec, dosavadní výkony rozhodčích jsou pro mě asi největším zklamáním soutěže. Nicméně hosté byli lepší a zvítězili zaslouženě. Především kapitán Habr podal výborný výkon a spolu s Pavlem Bastlem byli rozdílovými hráči. My musíme hru zrychlit a zpřesnit. Jedině tak budeme mít šanci uspět v dalším těžkém utkání, které nás čeká ve Studené.“

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Vyšel nám vstup do utkání, byli jsme hodně aktivní. Vydařený byl z našeho pohledu vlastně celý první poločas a víceméně rozhodl o osudu zápasu. Druhé dějství měli více míč na kopačkách domácí. My hráli to, co jsme potřebovali, soupeře jsme po obrátce nepustili do jediné šance a naopak asi třikrát jsme šli sami na branku. Bohužel ani jednou to nevyšlo, ale čtvrtou branku jsme přece jen přidali.“

Branky: 3. Pokorný, 12. V. Habr, 41. D. Kelbler, 63. Švarc. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Bartůněk – Saidl, Melzoch. Diváci: 80.

TJ Dolní Bukovsko – Jiskra Nová Bystřice 4:2 (3:2)

Aleš Benkovský, trenér Nové Bystřice: „K utkání do Bukovska jsme odjeli s torzem týmu, ale s odhodláním bodovat. Začali jsme výborně, kontrolovali jsme balon, vypracovali si příležitosti a po trefách Havla s Janouškem jsme šli do dvoubrankového vedení. Oba kluci se trefili svou slabší nohou, protože kvůli svalovým problémům mají tu silnější paradoxně na opírání. Zlomový moment přišel po půlhodině, kdy po mé šílené chybě v rozehrávce domácí snížili. Za dalších deset minut jsme nešťastně při odkopu trefili protihráče a po brejku bylo vyrovnáno. A aby toho nebylo málo, tak po další rychlé akci Bukovsko dokonalo obrat. O poločase ale bohužel bylo prakticky po zápase. Zjistilo se totiž, že máme chybně vyplněný zápis. Že v něm figuruje hráč, který ani na utkání nebyl přítomen, a naopak další náš hráč, jenž nastoupil, v zápise chybí. Za chybu se neschováváme, přijímáme důsledky. Rozhodně nešlo o žádnou manipulaci nebo neoprávněný start, jen jsme vinou zranění do poslední chvíle měnili sestavu. Oba naše činovníky chyba hrozně mrzí, starají se obětavě o vše, ale tohle už bohužel zpátky nevrátíme. Asistent hlavního rozhodčího to vyhodnotil tak, že podvádíme a ve druhém poločase, kdy už prakticky o nic nešlo, mával zákroky na půlce jako naše fauly. Ten se odehrál jen z povinnosti a z úcty k soupeři a k fanouškům. Věděli jsme, že nás čeká kontumace, museli jsme nastoupit bez dalších dvou hráčů, ale přesto jsme si vytvořili stálou převahu. Čtyřikrát jsme dokonce šli sami na brankáře, ale neproměnili jsme. Bukovsko hrozilo z brejků, jednou nás podržel Podolský, ale v poslední minutě domácí při naší hře vabank vítězství pojistili. Jsme v hodně zdecimovaném stavu, máme další zraněné, a klukům, co nastoupili se sebezapřením, musíme poděkovat.“

Branky: 27. a 37. Chochol, 30. Miřátský, 89. Brůha – 14. Janoušek, 25. Havel. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Čarek. Diváci: 90.

Slavoj Ledenice – Tatran Lomnice 0:1 (0:0)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Do zápasu jsme nevstoupili dobře, vinou nedostatku pohybu jsme se spíše bránili a od gólu nás zachránil skvělým zákrokem brankář Ondra Vala. Pak jsme hru vyrovnali a chvilkama jsme byli v tlaku my. Do druhé půle kluci vlétli v pohybu a s vyšším nasazením, drželi soupeře na jejich polovině a výsledkem byl jediný gól utkání po naší pěkné akci. Vašek Melichar posunul míč Matěji Velichovi do střely, tu domácí brankář vyrazil a míč do branky doklepnul hlavou Honza Burda. Do konce zápasu jsme ještě dvakrát trefili břevno. Ledeničtí měli dva trestné kopy, které nevyužili, a my už jsme si konec zápasu poměrně v klidu pohlídali.“

Branka: 57. Burda. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Filípek. Diváci: 86.

Sokol Olešnice – AC Buk 0:4 (0:0)

Marek Šenkýř, obránce Buku: „Jeli jsme do Olešnice s vědomím, že poslední dvě utkání nastřílela čtrnáct gólů, ale i my se konečně v minulých zápasech brankově prosadili. První poločas se hrál opatrně, zjišťovali jsme, co je soupeř zač. Do druhého jsme už vstupovali s jasnými trenérskými pokyny a myslím, že jsme je splnili do puntíku. Vstřelili jsme čtyři góly, přičemž se poprvé trefil novic v základu Balga. Poté se po krásné individuální akci prosadil Mischnik a v závěru svůj skvělý výkon korunoval dvěma zásahy Březina. Teď nás čeká nevyzpytatelné Bukovsko, ale doufám, že potvrdíme momentální formu a tři body zůstanou doma.“

Branky: 82. a 88. Březina, 53. Balga, 78. Mischnik. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Mráz – Petričák, Špelina. Diváci: 50.

Jiskra Třeboň B – FK Studená 4:3 (3:2)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Na Studenou jsme si věřili, i když víme, že je to dobrý tým. Ale hráli jsme doma a měli jsme k dispozici i dva pendly z áčka Zavadila a Pancíře, který se vrátil po zranění kolene. Bylo to bojovné utkání, Studená hraje tvrdě. Snažili jsme se pokrýt kanonýra Dvořáka, což se nám podařilo jen napůl, protože se stejně jednou prosadil. Prohrávali jsme už 0:2, ale poměrně brzy se nám povedlo srovnat a do přestávky jsme skóre otočili ve svůj prospěch, protože jsme hráli trpělivě a nenechali se strhnout. Po změně stran se nám povedlo přidat čtvrtý gól, a přestože hosté brzy z penalty korigovali, už jsme si to pohlídali. Podali jsme kvalitní a bojovný výkon."

Petr Adamec, trenér Studené: „Zápas jsme si prohráli sami, rozhodly naše individuální chyby a soupeřova efektivita. Vedení 2:0 jsme měli v pohodě udržet, namísto toho vyrobíme další chyby a soupeři vnutíme vyrovnání. Za stavu 2:2 máme dvě velké šance, jdeme sami na bránu, ale nedáme. A na druhé straně si hodně slabou chvilku vybral náš brankář. Dostáváme hrozné góly. Na začátku druhé půle domácí z brejku zvýšili na 4:2. My jsme celý poločas tlačili, snížili z přísné penalty, dali regulérní gól na 4:4 a nastřelili tyčku. Víme, že rozhodčích je málo a obsadit zápasy je složité. Ale toto byl tragický výkon sudích na obě strany. Bohužel, jejich chyby se více dotkly nás. Odvážíme si dvě vážná zranění, přetrženou achilovku a pochroumaný kotník, při ošetřeních se nehrálo asi sedm minut. Rozhodčí nastaví jednu minutu, na hřišti to zdůvodní tak, že chvátá domů. Absolutně bez respektu k hráčům. Jsme sami zvědavi, s kým budeme v dalším utkání hrát. Ještěže máme už alespoň těch patnáct bodů.“

Branky: 24. a 37. Pancíř, 25. a 47. (pen.) Pfeifer – 18. a 57. (pen.) J. Šimánek, 17. (pen.) Dvořák. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Pšenička – Saidl, Kořínek. Diváci: 80.

Sokol Neplachov – Loko České Velenice 0:2 (0:1)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Do utkání jsme šli s tím, že hrajeme proti vedoucímu týmu soutěže, který dal nejvíce branek a nejméně jich dostal. Tomu jsme podřídili rozestavení a taktiku naší hry. Od začátku bylo jasně vidět silné stránky Neplachova. Dobré centry za obranu na rychlé křídelní hráče, což nám dělalo zpočátku problémy. Soupeř to hrál jako přes kopírák a postupem času jsme si dokázali protihráče pohlídat. Jejich akce jsme dokázali pokrýt, a když už se dostali k zakončení, byl na svém místě výborně chytající Maroušek. K první velké šanci jsme se dostali my, kdy jí natřikrát vyrazil neplachovský brankář na roh. Těsně před koncem poločasu se po přesné přihrávce ocitl ve výborné pozici Zemánek, který ji dokázal zužitkovat a dostal nás do vedení. Po změně stran chtěli domácí zvrátit vývoj na svou stranu, ale hráli jsme obětavě a plnili to, co jsme si řekli před utkáním. Neplachov měl převahu, ale do větších šancí jsme ho nepouštěli. Když už se mu podařilo překonat náš obranný val, tak byl na svém místě výborný Maroušek. V 90. minutě zahrávali domácí standardní situaci a všichni včetně jejich brankáře byli v našem vápně. Standardku jsme zlikvidovali a následně Samec vyslal Fialu, který šel od půlky na osamocenou bránu. Bylo to pro něho jednoduché a tak uzavřel druhou brankou účet utkání. Kluci v improvizované sestavě odehráli výborný duel proti kvalitnímu soupeři a ukázali, že když do toho dají srdíčko, tak jsou schopni porazit kohokoliv. Doufám, že to bude odrazový můstek k lepším zítřkům.“

Branky: 40. Zemánek, 90. Fiala. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Křížek – Hladík, Hora. Diváci: 120.