Jindřichohradečtí fotbalisté v 25. kole krajského přeboru potvrdili roli favorita a zvítězili na hřišti posledních Prachatic 3:2 a nadále vedou tabulku s čtyřbodovým náskokem na druhý Olešník.

Fotbalový KP: Tatran Prachatice - Jindřichův Hradec. | Foto: Jan Klein

Lídr soutěže odehrál výborně první poločas, v němž vstřelil dva góly a Prachaticím mnoho nedovolil. jenže úvod druhé půle jej zastihl v nedbalkách, čehož poslední celek tabulky, který však na jaře předvádí značně jiné výkony než v první polovině sezony, využil a už v 56. minutě bylo vyrovnáno - 2:2. Hradecký celek si uvědomil, že bodová ztráta by mu v závěru soutěže mohla přinést komplikace, znovu zapnul a nakonec vstřelil vítězný gól, o který se postaral svou druhou trefou v utkání obránce Michal Völfel.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Čekali jsme těžký zápas, což se potvrdilo, ale myslím, že jsme velmi dovře zvládli první poločas. Byť se hrálo v bojových podmínkách ve vysoké trávě, poradili jsme si s tím. Soupeře jsme pustili jen do několika protiútoků a rohových kopů, ale do šance ne. My byli nebezpeční na balonu a do přestávky jsme zaslouženě vytvořili dvoubrankové vedení. První gól vstřelil Janák po rychlé akci a narážečce, druhý padl po náběhu ze strany do vápna, kdy Völfel prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Vůbec však nechápu, proč jsme do druhé půle vstoupili nekoncentrovaně. Asi z nějakého uspokojení, že se nám nemůže nic stát. Soupeř toho využil, chytil slinu a během deseti minut vyrovnal. Chvíli trvalo, než jsme zase nahodili motory a hlavně z toho zase byly zbytečné nervy. Naštěstí v 83. minutě opět Völfel po obdobné akci v plné rychlosti jako v první půli převážil výsledek na naši stranu. Škoda, že jsme takhle nehráli celý zápas.“

Tým od Vajgaru v dalším kole na svém stadionu v neděli 14. května přivítá Osek (16).

Tatran Prachatice – FK Jindřichův Hradec 2:3 (0:2)

Branky: 50. Makoš, 56. Jakub Rauscher – 39. a 83. M. Völfel, 17. Janák. ŽK: 0:1 (Janák). Rozhodčí: Krčín – Boček, Leiš. Diváci: 150.

J. Hradec: T. Cettl – Völfel, Koktavý, Rejthaer,. Hauser (46. Madar) – Waník, Škarda, Votava (90. Petr), Mischnik, Janák – Strejček (59. Toman).