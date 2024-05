/FOTOGALERIE/ Fotbalový krajský přebor pokračoval dalším kolem, které však týmům z Jindřichohradecka žádnou radost nepřineslo. Třeboň nečekaně prohrála na půdě předposledních Dražic a třebětický nováček nezvládl duel v Protivíně, odkud si odvezl sedmibrankovou nadílku.

Fotbalisté Třebětic museli v 26. kole KP spolknout hořkou pilulku v podobě vysoké porážky 3:7 v Protivíně. | Foto: Miroslav Jánský

TJ Dražice – Jiskra Třeboň 2:1 (1:0)

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně a dvacet minut jsme více drželi míč. Bohužel, v 23. minutě jsme v křídelním prostoru na soupeřově polovině přišli o balon, po několika odrazech jsme soupeři namazali zpětnou přihrávkou a celou situaci jsme korunovali vlastní brankou. Po změně stran jsme jasně dominovali herně i kombinačně a hned v úvodu se nám povedlo vyrovnat. Náš útok však narážel na tvrdou obranu soupeře a my si s tím neuměli poradit. To byl důvod, proč jsme nepřidali další góly. V 82. minutě jsme z výkopu od brankáře prohráli souboj o míč a Dražice nás potrestaly podruhé. Z výsledku jsme zklamaní, musíme to odčinit v dalším utkání na domácím hřišti proti Milevsku.“

Branky: 23. vlastní (Širhal), 82. Stuchlík – 46. Radosta. ŽK: 5:4. Rozhodčí: Leiš – Votava, Pečenka. Diváci: 100.

Třeboň: Kopecký - Širhal, Pánek, Andres, Zavadil - Kubata, Hromádka, Bouška (82. Pitelka), Vrána (68. Schneider), Radosta - Tůma.

FK Protivín – FK Sokol Třebětice 7:3 (4:1)

Petr Kelbler, asistent trenéra Třebětic: „K dalšímu venkovní utkání jsme zajížděli do krásného fotbalového prostředí v Protivíně. V prvním poločase jsme však vůbec nezachytili tempo a rychlost domácích, kteří nás předčili ve všech směrech. Zásluhou výborně chytajícího Zejdy a lehkovážných zakončení soupeře byl stav pouze 4:1. Do druhého poločasu jsme ale vstoupili výborně a dvěma slepenými góly snížili na 4:3. Protivín znervózněl a trochu ztratil půdu pod nohama. Dokonce jsme mohli i vyrovnat, ale Roman Nehyba trefil pouze břevno. V 79. minutě jsme však inkasovali z brejku a bylo rozhodnuto. Mrzí mě, že jsme si nechali dát v závěru ještě dva góly, ale celkově domácí vyhráli naprosto zaslouženě.“

Branky: 17., 26., 79., 85. a 90. Hrachovec, 2. Petr, 5. Z. Vorel – 22. a 48. Cech, 52. R. Nehyba. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Kollmann – Brych, Vejčík. Diváci: 100.

Třebětice: V. Zejda – V. Novák (25. Gall), Trávníček, Havlík, Tříletý (83. D. Kelbler) – Habr – V. Švarc (74. F. Nehyba), R. Nehyba, Solař, P. Švarc – Cech.