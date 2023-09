Vystoupení v 3. kole krajské fotbalové I. A třídy si oba týmy z Jindřichohradecka za rámeček rozhodně nedají. Dačice inkasovaly na táborském Meteoru půltucet branek už během úvodního dějství, Nová Včelnice schytala doma od Veselí nad Lužnicí dokonce sedmigólový debakl.

Týmům z Jindřichohradecka 3. kolo I. A třídy vůbec nevyšlo. Ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku

Meteor Tábor – FK Dačice 6:2 (6:2)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Věděli jsme, že Meteor hraje podobným stylem jako Sezimovo Ústí, tedy jednoduchý fotbal s rychlými kontry. My však absolutně nezvládli začátek a po hrubých chybách především v rozehrávce jsme ve 13. minutě prohrávali 0:3. Domácí po půlhodině přidali další trefu, pak jsme se dvěma slepenými góly na chvilku vrátili do zápasu, ale bylo to opravdu jen na moment, protože jsme do přestávky inkasovali ještě dvakrát. O přestávce jsme hráče nabádali, aby zapomněli na výsledek a náš výkon byl po změně stran skutečně jiný, i když Tábor vzhledem ke stavu polevil. Vytvořili jsme si tolik vyložených šancí, že bychom z nich mohli pomalu srovnat skóre, ale ani jednu jsme nezužitkovali. Nás zase dvakrát při tutovkách soupeře podržel brankář. Bohužel, hrajeme až moc složitý fotbal, zbytečně pak ztrácíme míče uprostřed hřiště a z rychlých protiútoků inkasujeme. Co je nám platné, že sedmdesát minut držíme balon, na to se nehraje.“

Branky: 1. a 30. Sedláček, 5. Lachout, 13. Kollárik, 40. Janošík, 44. Neruda – 35. Brtník, 37. (pen.) Štolba. ŽK: 3:4. Rozhodčí: Votava – Kollmann, Zabilka. Diváci: 60.

Dačice: Marek – Vít Leitkep (46. Šívr), Kněžínek, Chyška, Přikryl – T. Zejda, M. Distel, Brtník (76. Vítkovský), Slabý (73. Moučka) – Šimánek (84. Šmíd), Štolba.

TJ Nová Včelnice – Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 0:7 (0:3)

Michal Pivko, trenér N. Včelnice: „Nemám k tomu moc co říct. Působili jsme hodně odevzdaným dojmem a vypadalo to, jako bychom fotbal hráli poprvé. Podle mého soudu rozhodl hned první inkasovaný gól, po němž jsme to nepochopitelně zabalili. Do přestávky vedlo Veselí 3:0 a pak už nebylo co řešit. Mrzí mě, že dostáváme tolik gólů. A doma jich obdržet šest, to nepamatuju. V první řadě je zapotřebí zlepšit přístup.“

Branky: 82. a 85. Novotný, 19. Dvořák, 22. Megis, 41. Hájek, 48. Valeš, 52. (pen.) Bursík. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Tauber – Dimitrov, Mrosko. Diváci: 80.

N. Včelnice: Tušil – Vokuš (66. Shelelia), Šlapanský, D. Jaroš, Mareš (Mojžíšek) – Petráš, Pivko, Hornát, Blažek, Kalkus (46. P. Jaroš) – Tuček (58. Neubauer).