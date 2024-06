Fotbalisté Kardašovy Řečice slaví velký triumf. V závěrečném kole krajské I. B třídy doma ustáli psychický tlak, zdolali Suchdol nad Lužnicí 2:0 a vyhráli skupinu D, což znamená, že si po dvaceti letech zahrají I. A třídu. Svěřenci trenéra Pavla Kučery jsou jednoznačně mužstvem jara, když ani jednou neokusili hořkost porážky, připsali si dvanáct vítězství a remízu s Novou Bystřicí, která nakonec o jediný bod skončila druhá.

Fotbalisté Kardašovy Řečice zvládli jarní část I. B třídy se skvělou bilancí 12 vítězství a jediné remízy a po zásluze si připsali prvenství ve skupině D a tím pádem i postup do vyšší krajské třídy. | Foto: FK K. Řečice

Jiskra také zvládla souběžně hraný duel v Buku, který rozhodla už po dvaceti minutách, kdy vedla 4:0, nakonec se však o výhru ještě strachovala, neboť domácí stáhli manko na rozdíle jediné trefy.

Za třetím Neplachovem, kterému v závěru došel dech a postupové ambice nenaplnil, skončil Horní Žďár. Mladý progresivní kouč Tomáš Roštek si však svou rozlučku představoval trochu jinak, než remízou s třeboňskou Jiskrou, což však nic nemění na skutečnosti, že tento tým z jindřichohradecké místní části vybojoval nejlepší umístění ve své historii.

Slušně si vedl i šestý Suchdol nad Lužnicí, kterému atak na vyšší příčky zmařila především rozsáhlá marodka. Ale i tak končící kouč Jan Heřman odvedl dobrou práci. U mužstva by jej měl v nové sezoně nahradit Marek Černoch, který v průběhu sezony rezignoval na post trenéra v Třeběticích.

Sedmé místo bere Studená. Dlouholetý kormidelník celku od Javořice Petr Adamec už před sezonou avizoval, že bude složité navázat na předchozí povedené ročníky. Ve své prognóze se trefil, i on neustále počítal marody. A jeho tým se podepsal na sestupovém osudu Lomnice nad Lužnicí, když na její půdě zvítězil 2:1. Tatran přitom potřeboval naplno bodovat, aby se dotáhl na Stráž, s níž má lepší bilanci vzájemných zápasů. Strážský nováček tak doklopýtal k záchraně a výsledkově mizerné jaro podtrhl porážkou na hřišti nejhoršího mužstva soutěže v Nemanicích. V Sokole po dvou sezonách skončil trenér Vladimír Vrána, jehož na lavičce nahradí kapitán Martin Zvára, jenž ukončil aktivní hráčskou kariéru.

V poklidu dohrávalo I. B třídu mužstvo Slavonic a nakonec je z toho solidní osmá příčka, kterou vybojovalo v přímém souboji se Ševětínem. Je to i vizitka kvalitní práce náročného kouče Martina Skoumala.

Béčko třeboňské Jiskry mělo katastrofální vstup do druhé části sezony, ale nakonec se vzpamatovalo a získalo potřebné body, aby v závěru tohoto ročníku nemělo obavy o udržení.

Zklamáním jsou naopak výkony a především výsledky Buku. Ten v předešlých letech okupoval příčky na opačném pólu tabulky než nyní a s jedenáctou příčkou určitě spokojenost panovat nebude. Je však také dodat, že tento celek přišel před sezonou o dvě své hvězdy – brankáře Lukáše Vondráka a Michala Mischnika, které přetáhl divizní Jindřichův Hradec.

Včelnici trefil záchranu Pivko, Dačice podlehly postupujícímu Sezimovu Ústí

FK Kardašova Řečice – Sokol Suchdol nad Lužnicí 2:0 (0:0)

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Přes dlouhých dvacet let se v Kardašce nehrála I. A třída mužů, až teď se to povedlo partě kolem kapitána Madara. Bylo to dané především spanilou jízdou v jarní části, kdy jsme zaznamenali dvanáct výher a jednu remízu s Novou Bystřicí. Během jarní části jsme nenašli přemožitele Spanilá jízda v jarní části, kdy po remíze s Bystřicí nepoznala Kardaška porážku a jedenácti vítězstvími v řadě vybuchla postupová radost v plné parádě. Po povedené zimní přípravě nepoznala Kardaška v jarní části přemožitele a dvanáct vítězství a jedna remíza to je vysvědčení jarní části. Počty před zápasem se Suchdolem byly jasné. Neohlížet se na výsledek zápasu v Buku s Bystřicí, která nás jediná mohla předstihnout, a zápas ukončit stylově vítězstvím. Kombinační hra se nám od počátku dařila, přechod do útočného pásma nám však ztěžoval dobře hrající soupeř, takže nás začal v koncovce trochu trápit nervozita a držela se nás celkem dlouho. Soupeř bránil velmi zodpovědně, přesto jsme se dostávali do šancí celkem pravidelně a celkem pravidelně jsme je také zahazovali. Vysvobození přišlo až v 74. minutě, kdy se Tajml dostal do úniku, jeho střelu brankář vyrazil, ale odražený míč si našel muž bez nervů Petrásek a uklidil jej do prázdné branky. Tím z nás tíha okamžiku spadla a v 83. minutě jsme vítězství ještě pojistili, když po přesném pasu Tajmla po zemi nabíhající Valek stvrdil postup. Následující oslavy nabraly plné obrátky s posledním hvizdem rozhodčího a domnívám se, že většina mančaftu nebyla použitelná ještě v polovině týdne.“

Branky: 74. Petrásek, 83. Valek. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Novák – Studený, Kořínek. Diváci: 250.

AC Buk – Jiskra Nová Bystřice 3:4 (1:4)

Ondřej Jasanský, kapitán Buku: „Zápas s Bystřicí se pro nás začal velice špatně a po dvaceti minutách jsme po individuálních chybách prohrávali 0:4. Naštěstí jsem to nechtěli jen tak nechat a začali jsme bojovat, abychom nedopustili blamáž. Ještě do přestávky se nám povedlo snížit. Ve druhé půli jsme chtěli pokračovat v aktivitě a zkusit nemožné. Povedlo se nám dotáhnout na rozdíl jedné trefy, ale srovnat nebo dokonce otočit zapas se nám, bohužel, už nepodařilo. Tento duel byl odrazem celé sezony, v níž nás individuální chyby špatný přístup stály spoustu bodů. Musíme se z toho ponaučit a do příštího ročníku vstoupit úplně jinak po všech stránkách. Hlavně naši fanoušci a sponzoři si takovou sezonu nezasloužili. Nezbývá nic jiného, než rychle zapomenout a vrhnout se do práce, abychom příště odcházeli se vztyčenými hlavami.“

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „My do zápasu vstoupili skvěle a po akci Wölfla se už v druhé minutě prosadil Bobál. Chvilku po něm si na rohový kop naskočil Nováček a vedli jsme 2:0. Výtečnou čtvrthodinu zakončil únik Schmidta a jeho nepříjemný balón si srazil do vlastní sítě vracející se Heger. Ve 20. minutě si, bohužel, přetrhl achilovku Havel a jeho náhradník Janata po samostatně akci zvýšil na 4:0. Chvilku poté se vyznamenal domácí matador v bráně Mazánek, jenž zlikvidoval únik Bobála. Konec poločasu se nám začal komplikovat. Svalové zranění postihlo Frühaufa, chvilku po něm i Janouška a ke všemu si nešťastně srazil centr do vlastní brány Schramhauser. Jelikož jsme přijeli jen s dvanácti hráči, tak jsem musel na stopera do druhého poločasu nastoupit já. Janoušek postával v útoku a Radek Schramhauser dohrával s naraženým žebrem. Soustředili jsme se už jen na defenzivu, Buk se na malém hřišti hodně důrazně tlačil do zakončení, snížil zásluhou Hamra a v úplném závěru se trefil ještě Jasanský. Naše statečná družina však v hodně bouřlivém prostředí už odolala a zakončili jsme úžasnou jarní jízdu další výhrou.“

Branky: 39. vlastní (R. Schramhauser), 58. Hamr, 88. Jasanský – 2. Bobál, 12. Nováček, 14. vlastní (Heger), 22. Janata. ŽK: 2:4. Rozhodčí: Hnilička – Rous, Bumba. Diváci: 130.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – FK Studená 1:2 (1:1)

Petr Adamec, trenér Studené: „Poslední zápas se hrál za velkého vedra a nám kvůli přesunutí začátku chyběli důležití hráči. V úvodu utkání jsme nastřelili břevno a šli sami na branku, bohužel jsme neproměnili. Kombinačně jsme byli lepší, ale finální řešení nám nešlo. V 39. minutě se povedlo jednu hezkou akci vyřešit gólově, po přihrávce ze strany se prosadil Maška. Domácí ale zbraně nesložili a náš nedůraz jim pomohl k vyrovnání těsně před přestávkou. Druhý poločas byl z hlediska Lomnice hrou o všechno, potřebovala vstřelit gól, aby se zachránila. V tyto momenty nás zachránil výborný Duchoň v bráně, který chytil tři gólové střely. My naopak z protiútoku vsítili vítězný gól a zakončili sezonu úspěšně.“

Branky: 43. Jan Burda – 39. a 84. Maška. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Janovský – Saidl, Prchlík. Diváci: 120.

SK Horní Žďár – Jiskra Třeboň B 2:2 (1:1)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Poslední zápas sezony, ale také můj na lavičce Horního Žďáru, jsme chtěli zvládnout vítězně. Bohužel tíha utkání nám svázala nohy a nemohli jsme se dostat do tempa ani k naší obvyklé hře. Výsledek 2:2 je spravedlivý. Měli jsme skončit cíl to třetího místa, to jsme nesplnili, ale celkově jsme zažili nejúspěšnější sezonu v historii klubu, takže spokojení jsme, čtvrté místo je dobré. Těší nás hlavně to, že jsme předváděli jeden z nejhezčích fotbalů.“

Branky: 40. Kubinec, 55. Rybčák – 35. a 67. (pen.) Týnavský. ŽK: 0:3. Rozhodčí: Janovský – Saidl, Devera. Diváci: 80.

Sokol Slavonice – SK Ševětín 2:0 (2:0)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Utkání se Ševětínem bylo soubojem o konečnou osmou příčku v tabulce. Jinak o nic nešlo, a tak jsme si šli zápas užít a vyhrát. To se nám podařilo. Předvedli jsme pěkný fotbalový výkon, který jsme okořenili dvěma brankami. V klidu jsme zvítězili a před domácími fanoušky úspěšně završili sezonu. Těm patří velký dík za to, že chodili ve velkém počtu doma a podporovali nás i při venkovních utkáních. Teď nás čeká zasloužený odpočinek po náročné sezoně, abychom si mohli fyzicky i psychicky odpočinout a vstoupit do přípravy plní elánu.“

Branky: 9. P. Lukš, 20. Slabý. ŽK: 4:0. Rozhodčí: Zabilka – Maňhal, Tomeček. Diváci: 160.

SK Nemanice – Sokol Stráž nad Nežárkou 3:2 (1:0)

Vladimír Vrána, trenér Stráže: Jarní zmar jsme dokonali v Nemanicích, kde jsme prohráli se slaboučkým týmem domácích. Co je nám platné, že se hraje na půli soupeře, když se soupeř dostane desetkrát na naší polovinu a ze čtyř střel dá tři góly. Naproti tomu, my chodíme sami na brankáře, netrefíme bránu ani z malého vápna a pomyslnou třešničkou na dortu je zahozená penalta. V tomto zápase se rozloučil s hráčskou kariérou dlouholetý kapitán Martin Zvára, který se přesouvá do role trenéra A týmu Sokola. Přeji mu, aby to byla mise úspěšná, předpoklady pro to má. Já se naopak loučím, děkuji za ty dva roky, co jsem byl součástí tohoto týmu, a našim fanouškům za stálou podporu. Rozhodně bude na co vzpomínat!“

Branky: 12. Knietel, 56. Lexa, 65. Baňacký - 81. Mikuláštík, 90. Jančura. ŽK: 5:1. Rozhodčí: Křížovský – Šimek, Tůma. Diváci: 54.

Sokol Neplachov – SK Dobrá Voda 3:5 (1:1)

Branky: 59. a 65. Hindy, 18. (pen.) Dvořák – 73. a 74. Arnold, 8. (pen.) Pytlík, 24. Tomandl, 54. Šteyer. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Šimek – Křížovský, Pileček. Diváci: 100.