Krajská fotbalová I. B třída měla na programu 20. kolo a jednu dohrávku. Ve skupině D, kde působí 11 týmů z Jindřichohradecka, se dramatizuje situace na čele tabulky. Vedoucí Borek má jednobodový náskok na Včelnici a Neplachov, který doma remizoval se čtvrtým Bukem.

V nelehkých dobách, kdy velenický klub opustila řada fotbalistů, pomáhají absolvovat zápasy I. B třídy i hráči z béčka Lokomotivy, kteří patřili k tahounům v dřívějších letech a pamatují i účinkování v I. A třídě. Zleva Jaroslav Bittengl, Martin Srpek, Ja | Foto: archiv klubu

Přiostřuje se rovněž v boji o záchranu, v němž si veledůležité tři body v přímém souboji s obrozeným Ševětínem připsala Lomnice. Cennou remízu přivezlo i třeboňské béčko ze Studené a bodovaly také Slavonice, které však o výhru nad Suchdolem přišly v 82. minutě. Ještě hůř dopadl Horní Žďár v Kardašově Řečici, kde domácí zápas otočili ve svůj prospěch až v závěrečné pětiminutovce. Aspoň po bodu sahaly poslední Velenice v duelu s favorizovanou Včelnicí, ale musžtvo plné veteránů v poslední minutě nastřelilo tyč…

Lokomotiva České Velenice – TJ Nová Včelnice 1:2 (0:2)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Do utkání jsme opět nastoupili z řadou hráčů, kteří již za áčko běžně nehrají. Prvních dvacet minut měla Včelnice navrch a vytěžila z toho dvě branky. První padla po nedůslednosti z naší strany zcela zbytečně. Druhá byla ovšem po pěkné akci a několika narážečkách. Postupně se hra vyrovnala, ale bohužel pro nás s dvougólovým mankem. Do hry jsme se mohli dostat na začátku druhé půle, kdy byl unikající Zemánek zezadu v pokutovém území faulován, bohužel Klymenko nařízený pokutový kop neproměnil. Zákrok si říkal i červenou kartu, sudí udělil pouze žlutou. Po pár minutách Klymenko dlouhým pasem našel Zemánka, který s přehledem snížil na 1:2. V poslední minutě se po chybné rozehrávce Včelnice ocitl opět Zemánek tváří v tvář hostujícímu brankáři, ale jeho střela pouze olízla tyč. Je to velká škoda, protože za druhý poločas jsme si minimálně bod zasloužili.“

Luboš Cypra, předseda klubu, N. Včelnice: „Začali dobře a do 15. minuty jsme vedli po trefách Davida Matějky 2:0. Během dalších deseti minut jsme měli další dvě, tři šance na gól, které jsme neproměnili. Poté jsme však přestali nepochopitelně hrát a asi jsme si mysleli, že výhra nám sama spadne do klína. Poločasová domluva nepomohla a po změně stran jsme pokračovali ve špatném výkonu, asi nejhorším s v sezoně. Za stavu 2:0 chytil náš brankář Ködel penaltu, ale domácí poté přesto snížili. I my měli příležitosti, ale při zakončení jsme z velenického brankáře dělali hvězdu. To se nám málem vymstilo, když v poslední minutě po naší další hrozné chybě šli domácí sami na branku, ale naštěstí pro nás trefili jen tyč.“

Branky: 66. Zemánek – 12. a 16. D. Matějka. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Novotný – Ovčáček, Kořínek. Diváci: 50.

Jiskra Nová Bystřice – FK Borek 1:3 (0:1)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Do utkání jsme vstoupili nešťastně a už v 6. minutě se po standardce lacino prosadil Baščevan. Po čtvrthodině jsme se otřepali a začali Borek přehrávat. Vyrovnání měli na hlavě Jan Schramhauser a Kubeš, chvilku po nich neuspěl v tutovce Havel. Do druhého poločasu vstoupili lépe hosté, získávali odrážené balony a skvěle jim pracoval v útoku nebezpečný Hájek. Dvakrát nás podržel brankář Podolský, ale po pěkné kombinaci hostů už byl na střelu Kociny krátký. Vrhli jsme všechny síly do útoku, utěšená rána Celého znamenala v 76. minutě snížení, v závěru náš nápor však otupila chyba našeho gólmana, jemuž propadl míč a pro hostujícího Severu už nebyl problém skórovat. Jinak jsme se i přes řadu absenci klíčových ofenzivních hráčů rvali statečně a zvlášť v první půli předvedli kvalitní zlepšení výkon, i když body nemáme.“

Branky: 76. Celý – 5. Baščevan, 61. Kocina, 83. Severa. ŽK: 3:1. Rozhodčí: D. Macháček – Filípek, Chvála. Diváci: 102.

Sokol Neplachov – AC Buk 2:2 (1:1)

Luboš Jasanský, trenér Buku: „Do Neplachova jsme jeli s cílem získat tři body, abychom udrželi kontakt s čelem tabulky. Chtěli jsme hrát zabezpečení obrany, což se dařilo jen částečně. Domácí se dostali do slibných gólových příležitosti, my hrozili především z brejkových situací: Do vedení jsme se dostali z akce po standardce, Neplachov pak zvýšil tempo, jehož vyústěním byl pokutový kop, který z dorážky proměnil a srovnal stav. Do druhého poločasu jsme nastupovali s jasným úkolem vstřelit gól a zápas vyhrát. Bohužel, do vedení se dostali domácí a ti dalších dvacet minut kontrolovali hru. Intenzitu jsme zvýšili i my a pokoušeli se vývoj otočit, což se povedlo jen napůl. Zápas tak skončil spravedlivou remízou, která ani pro jeden mančaft nic moc neřeší.“

Branky: 33. Dvořák, 52. Novotný – 17. Boček, 69. Fiža. ŽK: 1:6. ČK: 0:1 (81. L. Moravec). Rozhodčí: Prinz – M. Vican, P. Vican. Diváci: 110.

Sokol Slavonice – Sokol Suchdol nad Lužnicí 1:1 (1:0)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Po dlouhé době se nám podařilo dostat do vedení a hráči ukázali velkou bojovnost, která směřovala k zisku tří bodů. Bohužel, soupeř v druhém poločase hrál na velké riziko a všechny síly vrhl do útoku, čehož se nám nepodařilo využít a ani jeden z rychlých protiútoků jsme nezužitkovali. A jak je již v této sezoně tradicí, dostali jsme v závěru utkání hloupý gól, ještě k tomu z rohu, a připravili jsme se opět o body.“

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Zápas začal celkem svižně, hra se přelévala ze strany na stranu, ale aktivnější byli přece jen domácí, kteří šli do přestávky s jednobrankovým vedením. V druhé půlce se obraz hry moc neměnil Slavonice hrozily dlouhými nakopávanými balony, s nimiž si naše obrana poradila. Nám se povedlo vstřelit vyrovnávací gól po rohovém kopu.“

Branky: 32. Lukš – 82. J. Záruba. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Svoboda – Náprava, P. Vican. Diváci: 80.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – SK Ševětín 2:1 (1:1)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Vzhledem k postavení obou týmů v tabulce šlo o hodně a dala se očekávat velká bitva. Kdybychom měli lepší koncovku, nemuselo to být tak napínavé. V 18. minutě jsme měli výhodu pokutového kopu, jenže hostující brankář si na slabou střelu do středu branky počíhal. Poté jsme neproměnili dva samostatné nájezdy a až po půlhodině se uvolnil ve vápně Tomáš Lisko a sám před brankářem nezaváhal. Ovšem, jak komplikovaně jsme se do vedení dostali, o to snadněji a velmi rychle jsme nechali soupeře vyrovnat. Po našem nedůrazu jsme nedokázali odvrátit míč, následovala střela pod břevno a bylo to 1:1. Druhý poločas byl hodně nervózní, šancí se urodilo málo a končily mimo branku, nebo je likvidovali oba brankáři. V 80. minutě se odrazila naše střela od hostujícího obránce k Vaškovi Melichovi, který dostal balon pod ševětínským brankářem do sítě. Zbytek utkání byl o nervy, neboť jsme se zatáhli před vlastní pokutové území a Ševětín měl patnáct minut drtivý tlak, který naštěstí nedokázal využít a my tak urvali důležité tři body.“

Branky: 33. Lisko, 80. V. Melichar – 35. Petřík. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Janovský – Saidl, Bartyzal. Diváci: 130.

FK Studená – Jiskra Třeboň B 2:2 (0:1)

Petr Adamec, trenér Studené: „Bohužel se to stále opakuje a po dobrém výkonu venku v Buku přijde doma velmi slabý výkon. Za žalostný přístup k zápasu jsme byli potrestáni a ztratili jsme dva body. V úvodních dvaceti minutách to byl podprůměrný zápas, poté velmi omlazený hostující tým zjistil, že se s námi dá v pohodě hrát, ztratil ostych a do konce poločasu byl lepší. Hosté šli zaslouženě do vedení, poté ještě nastřelili tyč. My měli dvě velké šance, dali gól z ofsajdu, ale náš výkon v prvním poločase byl jednoduše řečeno tragický. Po důrazné domluvě jsme po změně stran zlepšili pohyb, rychle vyrovnali a měli přidat v této fázi další branky. Celý druhý poločas jsme byli lepší, ovšem velmi těžce jsme se prosazovali, hosté prakticky už neohrozili naši branku. V 81. minutě po individuální akci Přibyla nás dostal do vedení Dokulil a vypadalo to, že si zajistíme 3 body i přes nepříliš dobrý výkon. Bohužel, hosté z poslední akce zápasu ze standardky vyrovnali. Hodně nás to mrzí, protože branka padla v 95. minutě, a to rozhodčí signalizoval tříminutové nastavení. Ovšem osobně to beru jako zasloužený trest za to, jak hráči přistoupili k prvnímu poločasu. Třeboň si bod zasloužila.“

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Přijeli jsme s ještě mladším týmem než obvykle, v němž jsme měli pět dorostenců. V první půli jsme se zaslouženě ujali vedení a kdyby byl rozdíl vyšší, nikdo by se nemohl divit, ale neproměnili jsme spoustu nadějných možností. Domácí vyrovnali hned zkraje druhé půle, když jsme po jejich dlouhém autu dali vlastní gól. V závěru se Studená sice dostala do vedení, ale zabojovali jsme a v nastavení jsme po přímém kopu a chybě brankáře z dorážky srovnali. Herně jsme byli o něco lepší a kdybychom v úvodním dějství proměnili nějaké šance, mohli jsme zvítězit.“

Branky: 46. vlastní (Blažek), 81. Dokulil – 33. Pancíř, 93. Marek. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Florek – Tomeček, Novák. Diváci: 70.

FK Kardašova Řečice – SK Horní Žďár 3:2 (0:2)

Miroslav Zeman, trenér K. Řečice: „Nevím, čím to je, ale opakuje se nám to, že máme katastrofální vstupy do zápasů, což už není náhoda. Jestli je to špatnou přípravou, nebo nekoncentrovaností, těžko říct, každopádně to musíme nějak řešit. Hosté nás sice nepřehrávali, ale po našich chybách a špatném bránění vedli 2:0 a do přestávky mohli utkání klidně rozhodnout. O pauze přišla hlasitější domluva, něco jsme si vysvětlili a také prostřídali. Ve druhé půli jsme byli lepší a Žďáru také začaly docházet síly. Kontaktní gól přišel na můj vkus pozdě, ale zásluhou našich nejzkušenějších hráčů jsme v závěru duel zvrátili v náš prospěch. Asi by byla spravedlivější remíza, ale padlo nám to tam a nakonec jsme tento souboj zvládli.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Začátek nám vyšel a celkem rychle a jednoduše jsme vedli o dva góly. Předváděli jsme i slušnou hru a domácí přehrávali ve všech směrech. Jediné, co tomu chybělo, byly další góly. Proměnit ještě aspoň jednu z dalších vyložených šancí, asi bychom Řečici dorazili. To se však nepovedlo a na konci to byl rozhodující faktor. Po změně stran jsme si totiž role vyměnili a domácí nás na svou půli moc nepouštěli. Ve finále využili využili třikrát naší nekoncentrovanosti a v samém závěru zápas otočili. Remíza by utkání slušela víc, ale jak už jsem zmínil, rozhodla produktivita.“

Branky: 71. (pen.) O. Madar, 85. Kovář, 90. Šergl – 8. (pen.) Voldán, 33. Beneda. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Náprava – Svoboda, P. Vican. Diváci: 75.

Dohrávka 18. kola

TJ Nová Včelnice – Sokol Suchdol nad Lužnicí 0:0

Luboš Cypra, předseda klubu, N. Včelnice: „V první půli jsme měli pět nebo šest tutovek a hlavně šance Blažka a Matějky volaly po gólu, ale oba překopli branku… Po změně stran už se ¨na nás projevil druhý zápas ve dvou dnech, tempo opadlo a Suchdol hru vyrovnal. Ale i tak jsme přišly dva body, neboť Suchdol netrefil branku a náš gólman nemusel celý zápas zasahovat.“

Jan Heřman: „Ve Včelnici nás čekalo velmi těžké utkání, navíc jsme se museli vypořádat se dvěma absencemi po zranění ze sobotního zápasu. Domácí hrozili hlavně ze standardek, s nichž si vytvořili asi pět stoprocentních šancí, které trestuhodně zahodili. Po změně stran jsme zlepšili pohyb, byli jsme aktivnější na balonu a tím se dostávali více k brance soupeře. Gól však nepadl na žádné straně, takže zápas skončil remízou, za kterou jsme moc rádi.“

ŽK: 2:1. Rozhodčí: Florek – Ondra, Devera. Diváci: 60.