Už osm kol má za sebou krajská fotbalová I. B třída mužů. V čele tabulky skupiny D se udržel Horní Žďár, který importoval tři body ze Studené. O rekordní zápis se postarala Kardašova Řečice, jež deklasovala Nemanice jedenácti góly.

Fotbalisté Nové Bystřice porazili Dobrou Vodu (v zelenočerném) přesvědčivě 5:2 a drží se v popředí tabulky I. B třídy sk. D. | Foto: Andreas Berger

Lomnice odehrála s Bukem vcelku vyrovnanou partii, kterou hosté rozhodli třemi góly v závěrečné čtvrthodině a potvrdili vzestup formy. Třeboňské béčko ještě sedm minut před koncem na suchdolské půdě nečekaně vedlo, nakonec si odvezlo cenný bod.

Nová Bystřice uhlídala dobrovodského kanonýra Serbina a sama se prezentovala pěti zásahy do černého. Slavoničtí fotbalisté pili v duelu s Neplachovem kalich hořkosti až do dna. Doma dostali sedm gólů, červenou kartu a přišli o zraněné hráče. Strážský nováček v Ševětíně v závěru zkolaboval a vracel se s vysokou porážkou.

FK Studená – SK Horní Žďár 0:3 (0:1)

Petr Adamec, trenér Studené: „Bohužel jsme opět po týdnu nezachytili začátek a dostali jsme hned ve třetí minutě gól. Ten s námi významně otřásl a celý poločas jsme tahali za kratší konec. Byli jsme zbytečně ustrašení a zatažení. Vypracovali jsme si jen jednu šanci, kterou Dvořák neproměnil. Po přestávce jsme vystřídali, proházeli rozestavení a začali jsme být aktivnější a odvážnější. Okolo šedesáté minuty se zápas rozhodoval. Nejprve Dvořák ve velké šanci sám před brankářem neuspěl a nevyrovnal. Poté si rozhodčí připsal dvě pomyslné asistence, když ve dvou situacích rozhodl v náš neprospěch. Utkání tím ovlivnil a nám sebral definitivně šanci s vývojem něco udělat. Výsledek je pro nás příliš krutý, ale ukázalo se, jak hodně v útočné fázi jsme nyní závislí na Přikrylovi, který je zraněný. Nutno ovšem dodat, že Žďár u nás vyhrál naprosto zaslouženě, jeho výkon se mi moc líbil. Velké pozitivum pro mě také je, jak se prezentovaly oba týmy, s respektem k soupeři. Pro nás to bylo dost hořké utkání, soupeři gratuluji, v našem nynějším rozpoložení jsme na Žďár prostě neměli.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „V úvodu zápasu jsme vstřelili gól zásluhou Korandy, což nám napomohlo a dodalo klid do dalšího průběhu. Až na jednu pološanci jsme domácí do ničeho nepustili a drželi míč na svých kopačkách. To ale jen v prvním poločase. Po změně stran se hra vyrovnala, vyloženou šanci měl Dvořák, při které nás podržel Rešl. Vzápětí se nám podařilo vstřelit dva góly a kvalitní utkání před výbornou kulisou rozhodnout.“

Branky: 3. Koranda, 55. Rybčák, 63. Voldán. ŽK: 3:0. Rozhodčí: Svoboda – P. Vican, Cech. Diváci: 208.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – AC Buk 1:4 (0:1)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Je to pořád stejné, mizerná koncovka, hrozně se nadřeme na gól, špatně bráníme. A když už hrajeme vyrovnaný duel, tak vyhoříme v samém závěru. V prvním poločasu jsme spálili pár šancí, pak nedohrajeme rohový kop a prohráváme. Druhý poločas jsme se protrápili k vyrovnání Melichara, ale během dvou minut si necháme dát další gól. Pak jsme to už museli otevřít a dostali jsme ještě dvě branky.“

Libor Vrána, trenér Buku: „Do Lomnice jsme jeli s jasným cílem bodovat a ten se začal ve 23. minutě naplňovat po trefě Waníka. Další průběh prvního poločasu jsme měli pod kontrolou a je jen škoda, že se neujala některá z šancí. Po změně stran přišla v 75. minutě zbytečná chyba, kterou Lomnice potrestala a vyrovnala. Za povzbuzování našich fanoušků ale hned za minutu Porochoňski vrátil vedení na naší stranu. V poslední desetiminutovce ještě přidali krásné góly Šenkýř a Bula. Těší nás zlepšení ve hře i posun v tabulce.“

Branky: 75. Melichar – 23. L. Waník, 76. Pochoroňski, 82. M. Šenkýř, 87. Bula. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Kříž - Rous, Bumba. Diváci: 100.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – Jiskra Třeboň B 1:1 (0:0)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Do Suchdola přijel mladý tým Jiskry a předvedl velmi slušný fotbal. My samozřejmě chtěli tři body, vytvářeli jsme si mírný tlak, ale kupili jsme chyby v rozehrávce, což hostům vyhovovalo. Přesto jsme si do přestávky vypracovali tři gólové šance a nastřelili tyčku i břevno. V druhém poločase jsme brzy inkasovali a začal boj s časem. Zvýšili jsme aktivitu směrem dopředu, měli i další gólovky, ale vyrovnali jsme až v 83. minutě. Závěrečný tlak hosté ustáli, a tak je remíza asi spravedlivá.“

Roman Cigáň, asistent trenéra Třeboně B: „Úvodních pětadvacet minut jsme opět působili ospale, nešla nám kombinace ani přechod do útoku. Ve zbytku první půle se to zlepšilo, ale měli jsme také štěstí, když náš brankář Kanděra, který jinak chytal výtečně, trefil protihráče a od něj se míč odrazil na spojnice břevna a tyče. O přestávce jsme si řekli, že musíme hru změnit a pomohl nám rychlý gól už v 49. minutě. Dlouho jsme stav drželi a mohli jsme i náskok pojistit, ale šance měli i Suchdol. Nakonec jsme sedm minut před koncem inkasovali. Ještě jsme měli jednu tutovku, ale skóre se už neměnilo a my remízu bereme, protože Suchdol má kvalitní tým a my odtud body nikdy moc nevozili.“

Branky: 83. D. Trmal – 49. Blažek. ŽK: 4:2. Rozhodčí: Tauber – Valeš, Kořínek. Diváci: 90.

Jiskra Nová Bystřice – SK Dobrá Voda u ČB 5:2 (0:0)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „V prvním poločase se za naší územní převahy hrálo bojovné utkání, ale v koncovce nás buď vychytal spolehlivý gólman Roden, nebo jsme byli nepřesní. Vše podstatné se odehrálo po hodině hry, kdy si na skvělý balón od Radka Schramhausera naběhl Králíček, byl u balonu dříve než vyběhnuvší brankář, jenž ho následně poslal k zemi. Jasná červená karta a následný trestný kop uklidil přesně za tyč Havel. Za malou chvilku se prosadil Honza Kubeš a po pěkné akci opět Jirka Havel. Hosté sympaticky hru otevřeli v závěru se jim po proměnné penaltě jejich nejlepšího hráče Novotného a pohotové střele Chodoby podařilo snížit. Ale Luboš Králíček nás dvěma zásahy nasměroval ke třem bodům. Jsem rád, že se dvakrát trefil Jirka Havel, góly už potřeboval jako sůl. A jsem spokojený, že jsme k ničemu nepustli vyhlášeného střelce Serbina. Mrzí mě však ty dvě inkasované branky.“

Branky: 59. a 65. Havel, 70. a 89. Králíček, 63. Kubeš – 72. (pen.) Novotný, 80. Chodoba. ŽK: 1:3. ČK: 0:2 (57. Roden, 83. F. Novák). Rozhodčí: Svoboda – P. Vican, Z. Havlík. Diváci: 111.

FK Kardašova Řečice – SK Nemanice 11:0 (6:0)

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Byl to spíše soupeř pro naše béčko, takže v podstatě šlo jen o to, kolik to bude. V takovýchto zápasech pak hrozí, že si každý chce dát gól a je z toho holomajzna. Naštěstí k tomu nedošlo, a tak jsme si s chutí zastříleli v tréninkovém tempu. Za zmínku ještě stojí, že od 74. minuty na hřišti hrála záloha složená pouze z dorostenců. A ti obstáli se ctí.“

Branky: 5. a 25. O. Madar, 38. a 67. Tajml, 7. Slavík, 24. V. Roubík, 40. Valek, 54. Michal, 77. Musil, 85. Jirsa, 86. Bačák. Bez karet. Rozhodčí: Křížek – Bartůněk, Janeček. Diváci: 125.

Sokol Slavonice – Sokol Neplachov 2:7 (0:3)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „V domácím prostředí jsme dostali od Neplachova tvrdou lekci. Sedm obdržených branek, jedna přímá červená, zranění hráči, jeden odvezen záchrankou, to se prostě nepovedlo. Víme, v čem je Neplachov silný, jak hraje, i přesto jsme od začátku působili naivně, nechali si dát dvě rychlé branky a něco jsme sami neproměnili. To vše se dá rozdělit do dvou částí. Na začátek, kdy jsme nebyli v soubojích, v obrané činnosti jsme dělali zbytečně laciné chyby a zkušené mužstvo Neplachova nás nekompromisně trestalo. A dobu po příjezdu rychlé záchranné služby, po které jsme obdrželi čtyři branky, a naprosto zbytečně jsme si nechali dát přímou červenou, která znamená další oslabení už tak zraněními zdecimovaného mužstva. Utkání jsme nakonec kvůli zraněním a nemožnosti střídat dohrávali v osmi hráčích. Zaplatili jsme tvrdou daň. Nejen obdrženými góly, ale i v podobě vyloučení hráče a několika zraněními. Bohužel, další utkání pro nás budou velmi těžká a ani nevíme, zda dáme dohromady aspoň trochu zdravých jedenáct lidí. Důležité je, že hráči, kteří se v souboji o míč střetli hlavami, jsou v pořádku a doufejme, že budou co nejdříve běhat po hřišti.“

Branky: 66. Marhoun, 75. Balík – 8. a 28. Novotný, 61. a 73. Šíma, 5. Hindy, 82. Hruška, 84. Mohamed. ŽK: 1:1. ČK: 1:1 (79. Nevrkla – 79. Hruška). Rozhodčí: Janovský – Saidl, Kořínek. Diváci: 120.

SK Ševětín – Sokol Stráž nad Nežárkou 5:1 (1:1)

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „I přes četné absence jsme začali dobře. Bohužel hned v 5. minutě přišel nucený zásah do sestavy, když se zranil Kozel. Museli jsme přeskupit sestavu a na souhře to bylo znát. Přesto jsme se ujali vedení, když se v 21. přímo z rohu trefil Mikuláštík. Jenže domácí odpověděli hned po pěti minutách, kdy nám spadne míč do malého vápna a tam je úplně sám ševětínský hráč. Do půle bylo k vidění ještě pár šancí na obou stranách, ale bez gólového efektu. Druhý poločas už byl méně koukatelný, přestože padlo více branek. Bohužel v 55. minutějsme dostali po našem rohu a po hrozném kiksu druhou branku. V 60. minutě jsme byli nuceni sáhnout k dalšímu střídání, přesto jsme nějaké náznaky šancí měli. Jenže pak přišel gól na 3:1 a už jsme se vezli. Zbytek utkání už raději komentovat nebudu.“

Branky: 26. Stoklasa, 55. Hegr, 82. Beznoska, 84. Bárta, 89. Němec - 21. Mikuláštík. Bez karet. Rozhodčí: Novák – Mykiska, Hora. Diváci: 50.