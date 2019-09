Suchdol doma přehrál Neplachov a propracoval se do čela tabulky. Shodně bodů má i druhý nováček z Buku po výhře nad Studenou a také České Velenice a Kardašova Řečice, jejichž vzájemný souboj vyzněl jasně pro druhý zmíněný tým. Premiérového vítězství v sezoně se dočkala Lomnice, která jej vybojovala v Nové Bystřici.

Suchdol – Neplachov 3:0 (1:0)

Rostislav Kuchyňka, trenér Sokola Suchdol (1. místo): „Přestože výsledek vypadá na snadnou práci, tak to rozhodně nebylo. Pro nás neznámý Neplachov se představil jako silný protivník, aktivní, organizovaný, s mladými běhavými hráči. Hned ve druhé minutě jsme navíc po podklouznutí Davida Čápa přežili tutovku. První poločas nabídl vcelku vyrovnaný průběh. My se učíme hrát nový systém a zhruba třicet minut jsme se trochu hledali v organizaci ve středu pole. V 28. minutě však předvedl krásnou akci mladíček Daniel Trmal, jenž prokázal dostatek zdravého sebevědomí a poslal nás do vedení. To nám hodně pomohlo. Po změn stran jsme výrazně zlepšili pohyb, na hřišti jsme dominovali a kontrolovali hru i po ztrátě balonu, což považuji za velice pozitivní zjištění. Brzy jsme dokázali navýšit i skóre, když se v 51. minutě trefil Pavel Špale a o čtyři minuty později se prosadil opět Trmal. Kluky musím pochválit nejen za výkon v zápase. Snaží se i v tréninku a mají chuť učit se nové věci. Rozhodně je na čem stavět.“

Buk – Studená 2:1 (2:1)

Václav Picka, předseda AC Buk (2.): „Během prvního poločasu jsme si postupně vypracovali několik standardních situací, ať již to byly rohy nebo přímé kopy. Po jednom z nich v 26. minutě přizvedl střelu Petr Jaroš a zajistil nám vedení. Stejný hráč za tři minuty opět z centrovaného míče překonal hostujícího gólmana podruhé. V té době jsme byli lepší. Ve 40. minutě však náš brankář po odehraném míči zbytečně fauloval a rozhodčí odpískal penaltu. Hosté ji proměnili a vrátili se tak do hry. Po obrátce Studená vyrukovala s agresivnější a riskantnější hrou. My promarnili tři tutovky, a tak tlak Studené s blížícím se závěrem sílil. V posledních pěti minutách měli hosté dvě vyložené šance, ale naštěstí je nevyužili. Celé utkání se hrálo na mokrém terénu a místy se jiskřilo. Kaňkou bylo už v páté minutě zranění Pavla Hegera, což je při zdravotní absenci kapitána Schmirlera z prvního domácího duelu další výrazná ztráta.“

Petr Adamec, trenér FK Studená (6.): „Spíše než fotbal to byla bitva o každý metr, ovšem férová. Pohyb oběma týmům od začátku nechyběl, proto na kombinaci nebyl prakticky celý zápas prostor. Do prvního gólu v 26. minutě byla hra vyrovnaná, následně do přestávky byli domácí lepší a mohli dát více než dva góly. Před pauzou nám Buk daroval penaltu a my se díky tomu vrátili do zápasu. Druhá půle byla již herně vyrovnaná, domácí byli ale nebezpečnější. Nepodařilo se jim však náskok pojistit a my tak mohli v závěru ze dvou velkých šancí vyrovnat. Buk byl ale o ten gól lepší a vyhrál zaslouženě. Hru plnou důrazu má na svém malém hřišti dobře zvládnutou.“

Třeboň B – Slavonice 5:0 (4:0)

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (7.): „Za půl hodiny jsme vstřelili tři branky, což rozhodlo. O všechny se postaral pendl z áčka Průcha, jenž se do přestávky trefil ještě jednou. Slavonickým, kteří nepřijeli kompletní a navíc prý měli po nějaké oslavě, slouží ke cti, že se ve druhé půli snažili výsledek korigovat, ale my je udrželi na distanc i díky brankáři Kopeckému z prvního mužstva. Ten společně s několika dalšími kluky z áčka zaskočil za naše zraněné či pracovně zaneprázdněné hráče. Zápas nám vyšel výborně, v závěru výhru ještě pečetil Bartl. Přišlo i poměrně dost lidí, kterým jsme udělali radost, což nás samozřejmě těší.“

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (9.): „Konečné skóre vypadá hrozivě, ale myslím si, že zas tak špatné utkání jsme neodehráli, přestože jsme přijeli pouze s dvanácti hráči. Jenže zatímco domácí své šance dokázali využívat, my ne, což dokumentuje třeba nastřelené břevno. Třeboň měla navíc v sestavě plno hráčů z áčka, včetně střelecky disponovaného Průchy, který měl svůj den, protože si dopoledne v krajském přeboru připsal hattrick a nás odrovnal čtyřmi góly. Soupeř vyhrál zaslouženě, byl lepší. Škoda jen, že jsme nezaznamenali aspoň čestný úspěch, příležitosti na to byly. Ještě bychom chtěli touto cestou poblahopřát našemu hráči a předsedovi oddílu Robertu Peschelovi, jenž v sobotu vstoupil do manželského svazku.“

Dolní Bukovsko – Třebětice 1:1 (1:1)

Vojtěch Novák, trenér Sokola Třebětice (10.): „Odjeli jsme bez několika hráčů základní sestavy, takže jsme museli improvizovat, ale musím říct, že to v prvním poločase na výkonu znát nebylo. Bohužel nás už delší dobu trápí neproměňování vyložených šancí, a tak nás do vedení poslal až Vojta Habr z penalty ve 14. minutě. Dolní Bukovsko vyrovnalo po půlhodině z přímého kopu. Po přestávce už to z naší strany tak dobré nebylo. Soupeř na nás vyrukoval a my nevěděli, jak hru uklidnit, takže jeho tlak sílil, ale ani domácí naštěstí nedokázali své příležitosti zužitkovat. Rozhodčí navíc nešetřil kartami, a když v 77. minutě putoval jeden z domácích fotbalistů po druhé žluté pod sprchy, nápor Bukovska to otupilo. Vzhledem k průběhu druhého dějství jsme s bodem spokojeni.“

Kardašova Řečice – České Velenice 5:2 (2:2)

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (4.): „Utkání s vedoucím celkem skupiny se nám vydařilo. Hráli jsme dobře kombinačně a vytvářeli si spoustu šancí. Dvakrát jsme se dostali do vedení a bohužel dvakrát jsme si lacino nechali během minuty vstřelit vyrovnávací branku. Jinak byl první poločas z naší strany festivalem nevyužitých vyložených příležitostí. Třikrát jsme šli sami na brankáře, ale Maroušek v hostující brance byl vynikající, dvakrát jsme trefili tyč, pak za již překonaného gólmana zaskočil obránce. Ve druhém poločase jsme svoji převahu dokázali vyjádřit dalšími třemi brankami a utkání dovést do vítězného konce. Mě těší, že jsme po celou dobu měli zápas pod kontrolou, byli lepším týmem a zvítězili zcela zaslouženě. Všichni hráči zaslouží za předvedený výkon pochvalu.“

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (3.): „Z různých důvodů jsme postrádali šest hráčů z kádru a tři z těch, kteří do Řečice odjeli, měli zdravotní problémy. I tak jsme chtěli bodovat. Domácí byli od začátku více na balónu, lépe kombinovali a vytvářeli si slibné šance. První branku jsme po pěkné kombinaci soupeře dostali již v desáté minutě, ale na to jsme dokázali ihned zareagovat a o vyrovnání se postaral veterán Škácha. Za čtvrt hodiny přidala Kardaška další pěkný gól, ale my opět vzápětí vyrovnali Fialou. Poločas, v němž domácí nastřelili ještě dvakrát tyč a Maroušek zlikvidoval další vyložené šance, tak skončil smírně. Utkání se lámalo zhruba po hodině hry, kdy Škácha v malém vápně po centru Fialy minul hlavou prázdnou bránu domácích. Ti se vzápětí na to ujali vedení tečovanou střelou. K vyrovnání jsme měli znovu blízko. Fiala běžel zcela sám na domácího brankáře, ale koncovka se mu vůbec nepovedla. Řečice pak přidala další trefu a o osudu utkání bylo rozhodnuto. Navíc čtvrt hodiny před koncem šel po druhé žluté kartě předčasně do sprch Filip. Soupeř byl ve všech fotbalových dovednostech lepší než my a vyhrál po zásluze. Doufám, že se do dalšího utkání, kdy hrajeme doma se Suchdolem, dáme dohromady a předvedeme úplně jiný výkon.“

Nová Bystřice – Lomnice 1:2 (1:2)

Aleš Benkovský, trenér Jiskry Nová Bystřice (5.): „Očekávali jsme těžké utkání, věděli jsme že umístění v tabulce neodpovídá kvalitám hráčů Lomnice. A to se potvrdilo. Hoste na nás vletěli, byli všude dřív, měli lepší pohyb a potrestali naše chyby v obraně. Navíc trefili ještě tyč. Po proměněné penaltě Frühaufem jsme se zvedli, do šancí se dostali Kapias, Frühauf a Havel, ale neproměnili je. Po změně stran jsme měli územní převahu, bylo tam hodně závarů a zblokovaných střel, ale do čisté šance už nás kompaktně bránicí Lomnice nepustila. Naopak, ke konci hosté ještě hrozili z brejků. Soupeři gratulujeme k prvním bodům. Určitě v tabulce půjde výš.“

Michal Rybák, trenér Tatranu Lomnice (13.): „Zápas byl od začátku zajímavý, hra se ve vysokém tempu přelévala ze strany na stranu a k vidění byly šance na obou stranách. My jsme po hlavičce Nohavy trefili tyč, na druhé straně předvedl Vala výborný zákrok, když zlikvidoval tvrdou tečovanou střelu. V 18. minutě jsme se dostali do vedení, kdy po výkopu Valy prodloužil Nohava hlavou za sebe, Trachta ustál souboj s domácím stoperem a poté propálil brankáře. Za tři minuty jsme se radovali podruhé, když Božovský zvýšil z penalty po faulu na Honzu Burdu. Potom nás výborným zákrokem opět podržel Vala. Bystřice zvyšovala tlak a z toho pramenil náš zbytečný penaltový faul, po němž domácí snížili. To jim vlilo ještě více sil do žil, do přestávky nás zatlačili a hrozili převážně ze standardních situací. Ve stejném duchu začal i druhý poločas. Soupeř pokračoval v náporu, ale nám se velkou bojovností dařilo odolávat. Několikrát kluci skákali i do střel. V tu chvíli jsme měli možnost navýšit vedení, ale Jirka Burda trefil po samostatném úniku pouze břevno a další náznaky šancí se nám nepodařilo dotáhnout do konce. Vedení jsme s vypětím všech sil dokázali uhájit a po velice náročném duelu jsme si připsali první body. Kluky musím pochválit za neskutečnou bojovnost. Bystřice předvedla velice dobrý výkon, odtud se body lehko odvážet nebudou.“