/FOTOGALERIE/ V krajské fotbalové I. B třídě mužů vrcholí ve skupině D boj o celkový triumf i sestupového černého Petra. Vedoucí trio neponechalo nic náhodě a připsalo si plný počet bodů. Řečický lídr udělil předpolední Lomnici lekci a na cestu jí přibalil sedm gólů, roli favorita na půdě již jistě sestupujících Nemanic potvrdila v tabulce druhá Nová Bystřice, byť terén po prudkém lijáku připomínal spíše brouzdaliště. A nezaváhal ani třetí Neplachov.

Fotbalisté Nové Bystřice zvládli duel na půdě posledních Nemanic a překážkou k vítězství 5:1 jim nebyl ani podmáčený terén. Jiskra dvě kola před koncem ztrácí na první příčku jediný bod. | Foto: Andreas Berger

V klidu dohrávají sezonu fotbalisté Horního Žďáru, kteří v přímém souboji o čtvrtou příčku přejely Dobrou Vodu. Jak ztratit vyhraný zápas předvedli hráči Buku. Ti ještě v 75. minutě vedli nad Suchdolem 3:1, ale v závěrečné čtvrthodině totálně zkolabovali a hosté si odvezli tři body. Veledůležité tři body znamenající záchranu si v duelu se Stráží připsalo třeboňské béčko a hostující celek tak nadále zůstává v nejistotě. Vyrovnaný duel Slavonic se Studenou mnoho příležitostí nenabídl, a tak výsledná bezbranková remíza nemohla nikoho překvapit.

AC Buk – Sokol Suchdol nad Lužnicí 3:4 (2:1)

Libor Vrána, trenér Buku: „Pro mě osobně je to asi nejtěžší hodnocení zápasu za celou sezonu. Nechci popisovat, co se v kterém okamžiku stalo, protože až do 76. minuty bylo pro nás všechno v pořádku. V poslední čtvrthodině však přišel kolaps, který je těžké pochopit. Místo jasných tří bodů nemáme ani jeden.“

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Utkání v Buku bylo podle očekávání velmi tvrdé. V úvodních deseti minutách jsme nastřelili po rohových kopech třikrát tyčku, ale do vedení šli domácí po odraženém balonu z rohu. Nám se podařilo vyrovnat a dál se sváděl urputný boj na obou stranách se šťastnějším koncem pro domácí, kteří se opět ujali vedení. Do druhé půle jsme šli s tím, že nechceme prohrát, zvýšili jsme aktivitu, ale inkasovali jsme třetí gól. Ten nás naštěstí nezlomil, v 76. minutě Jakub Záruba snížil a v 85. minutě z poloviny hřiště vyrovnal Radek Arenberger. V 90. minutě jsme pak završili obrat hlavičkou Jirky Brabce. Klukům patří dík za to, že za stavu 1:3 nesložili zbraně a byla na nich znát vůle po vítězství.“

Branky: 9. Hamr, 25. Heger, 56. Tomšík – 18. a 76. J. Záruba, 85. R. Arenberger, 90. Brabec. ŽK: 4:3. Rozhodčí: Janovský – Svoboda, P. Vican. Diváci: 120.

SK Horní Žďár – SK Dobrá Voda 5:1 (3:1)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Zápas s Dobrou Vodou byl přímým soubojem o čtvrtou příčku a nám vyšel na výbornou. Po celou dobu jsme byli lepším týmem a dařila se nám útočná i obranná hra. K vidění navíc byl kuriózní gól brankáře Rešla, který z výkopu překonal svůj protějšek v dresu soupeře.“

Branky: 28. (pen.) a 57. M. Völfel, 13. Kubinec, 36. Rešl, 53. Jan Beneda - 40. (pen.) Šteyer. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Ondra – Bartůněk, Ernst. Diváci: 104.

FK Kardašova Řečice – Tatran Lomnice nad Lužnicí 7:0 (5:0)

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Zápas s předposlední Lomnicí připomínal příslovečnou hru kočky s myší. Hosté působili po celé utkání bezradně, a tak jsme i bez kapitána Madara diktoval tempo hry a s chutí si zastřílel. Dvakrát se trefili Petrásek, Tajml a Jirsa, úvodní gól obstaral Roubík. Víc tak není potřeba k tomuto mači dodávat a již se soustředíme na závěrečné dva zápasy této sezony.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Jak to zhodnotit? Byla to lekce. V zápase jsme za soupeřem zaostávali herně i fyzicky a domácí zaslouženě vyhráli. Při jejich lepší koncovce to mohlo dopadnout ještě podstatně hůře.“

Branky: 32. a 33. Petrásek, 39. a 40. Tajml, 56. a 67. Jirsa, 12. Roubík. ŽK: 2:1. Rozhodčí: M. Vican – Saidl, Z. Havlík. Diváci: 150.

Sokol Slavonice – FK Studená 0:0

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Naše vzájemná utkání se Studenou bývají vždy vyrovnaná a tento nebyl výjimkou. Do zápasu jsme šli s cílem oplatit soupeři nešťastnou prohru z podzimu, což se nám bohužel nepovedlo. Bojovný fotbal se odehrával zejména mezi vápny. Studená téměř neohrozila naši branku střelou, zatímco my měli v průběhu utkání tři jasné příležitosti. Velkou zásluhu na tom, že jsme je nevyužili, měl hostující gólman. Utkání proto skončilo bez branek a dělbou bodů.“

Petr Adamec, trenér Studené: „Se Slavonicemi to opět bylo velmi vyrovnané utkání. V prvním poločase byli o fous lepší domácí. My jsme nehráli, jak jsme chtěli a pomohla nám až poločasová přestávka. Po obrátce jsme už byli lepší. V 55. minutě se ocitl v jasné příležitosti ve vápně Dvořák, ale obránce jej podle mě zastavil nedovoleně. Ke konci zápasu měly Slavonice dvě velké příležitosti, v jedné nakonec domácí útočník ani nezakončil, v druhém případě vytáhl parádní zákrok brankář Duchoň. Šancí jinak moc nebylo, a tak férový zápas před pěknou návštěvou skončil spravedlivou remízou.“

ŽK: 1:2. Rozhodčí: Bartůněk – Ondra, Ernst. Diváci: 188.

Dačice nečekaně ztratily v Jistebnici, Včelnice se propadla až ke dnu

SK Nemanice – Jiskra Nová Bystřice 1:5 (1:4)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Přes České Budějovice se v neděli ráno přehnal pořádný liják a tak naše utkání v Nemanicích začínalo na hranici regulérnosti a pokračovalo asi už za ní. Nicméně, oba týmy chtěly zápas za každou cenu odehrát, ale k vidění byly místy až komické situace. Už v 10. minutě náš stoper Nováček nechtěně uvolnil domácího útočníka Nováčka, když zahrával malou domů, která se v kaluži zastavila na půl cesty, a Nemanice šly do vedení. Kombinovat bylo prakticky nemožné, spousta nahrávek skončila v loužích. Hru jsme museli maximálně zjednodušit, vyhrávat vodní souboje o balon, být šikovnější při výlovu. Naštěstí jsme uspěli při střelách zdálky i po centrech, a tak jsme si po dvou trefách Kubeše, jedné Bobála a Jana Schramhausera do přestávky vytvořili uklidňující náskok. V druhé půli jsme už chtěli utkání nějak dohrát bez zranění a v klidu si na zrádném terénu pohlídat výsledek. Brankář Podolský byl prakticky bez práce, a tak se o navýšení náskoku postaral po hezké akci přesnou střelou Frühauf. Bylo to povinné vítězství, ale těžká vodní bitva.“

Branky: 10. Nováček – 15. a 30. Kubeš, 22. Bobál, 25. J. Schramhauser, 65. Frühauf. Bez karet. Rozhodčí: Křížek. Diváci: 99.

Jiskra Třeboň B – Sokol Stráž nad Nežárkou 1:0 (0:0)

Roman Cigáň, asistent trenéra Třeboně B: „Chyběli nám někteří kluci, ale nezměrnou bojovností jsme získali tři body, které nám dávají klid pro zbytek sezony. Navíc jsme podali slušný výkon a potvrdili, že naše výkonnost šla v poslední době nahoru. Stráž jsme celkem přehrávali, měli jsme i poměrně dost šancí a nakonec se dočkali zasloužené odměny, byť to bylo až v závěru. Byl to náš poslední domácí zápas sezony a kluci se chtěli s diváky rozloučit dobrým výsledkem, což se podařilo.“

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „Remízové utkání, ve kterém byli gólmani lepší střelců. Bohužel jsme konec zápasu nezvládli takticky a odjíždíme bez bodu. Pořád máme vše ve svých nohách, ale potřebujeme srovnat hlavy. Opět děkuji našim fanouškům za stálou podporu.“

Branka: 87. Bednář. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Klimeš – Bartoníčková, Landa. Diváci: 100.

Sokol Neplachov – SK Ševětín 3:1 (2:1)

Branky: 42. a 75. Hindy, 5. Houska – 20. Mizera. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Hnilička – Ovčáček, Hora. Diváci: 268.