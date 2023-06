/FOTOGALERIE/ Krajská fotbalová I. B třída měla na programu závěrečné kolo, ale o všem podstatném bylo rozhodnuto už dříve. Postupující Nová Včelnice doma prohrála s druhým Borkem, ale vítězi skupiny D chybělo šest hráčů základní sestavy. Sestupující Velenice se rozloučily remízou se Ševětínem a v příští sezoně se přihlásily jen do nejnižší okresní soutěže. Závěr sezony vyšel Řečici, která po třech výhrách v řadě nakonec obsadila lichotivou čtvrtou příčku. Tabulkou se naopak propadal Suchdol, což dokumentoval závěrečnou porážkou s Bukem. Přinášíme ohlasy.

Slavoničtí fotbalisté (ve žlutomodrém) podlehli v závěrečném kole I. B třídy Nové Bystřici 2:3. | Foto: Andreas Berger:

Tatran Lomnice nad Lužnicí – FK Studená 3:3 (3:2)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Zápas začal hodně divoce a už ve 20. minutě platil stav 3:2 pro nás, když se postupně trefili po celkem pěkných akcích Tomáš Lisko, Vašek Melichar a Vojta Strouha. Třikrát jsme vedli, ovšem pokaždé jsme nechali soupeře hodně lacino vyrovnat. Zbytek raději nebudu komentovat. Jsme rádi, že je konec. Snad se nám v pauze uzdraví většina marodů a dáme se do nové sezony co nejvíce dohromady.“

Petr Adamec, trenér Studené: „I v posledním zápase sezony jsme počítali absence. V úvodní dvacetiminutovce padlo pět branek, kdy jsme dopláceli hlavně na laxní přístup bez důrazu v obraně. Za nás stála za zmínku krásná trefa Přibyla levačkou do šibenice. Po divokém úvodu jsme přebrali iniciativu, v průběhu druhé půle jsme měli dvě vyložené šance z malého vápna. Až do konce zápasu jsme byli aktivnější a nakonec v nastavení se nám zaslouženě povedlo vyrovnat Dvořákem ze správně nařízené penalty.“

Branky: 8. Lisko, 10. Melichar, 20. Strouha – 17. a 90. (pen.) Dvořák, 9. Přibyl. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Svoboda – Náprava, Bartyzal. Diváci: 50.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – AC Buk 1:2 (0:1)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Poslední utkání sezony se nám opět nevydařilo a s Bukem jsme prohráli, dá se říci, zaslouženě. I když herně to z naší strany vůbec nevypadalo špatně a měli jsme možná více střel na branku než za poslední čtyři zápasy dohromady. Stále se ale potýkáme s žalostnou koncovkou, a proto i tento duel skončil porážkou.“

Ondřej Jasanský, kapitán Buku: „V zápase se Suchdolem jsme si chtěli spravit chuť a ukončit sezonu výhrou, což se nám povedlo. V první půli jsme měli několik dobrých šancí, ale buď skončily na tyči nebo na domácím brankáři. Do vedení jsme se dostali až po akci Kubína s Kocourkem v 39. minutě. V druhé půli po naši ztrátě na půlce hřiště šli domácí do brejku a vyrovnali, což je nakoplo a začali se víc tlačit do útoku. Do výraznější šance jsme je nepustili a naopak po našem rohu jsme šli znovu do vedení a vítězství jsme strhli na svoji stranu. Celý tým by chtěl poděkovat našim fanouškům, kteří nás v hojném počtu podporovali ve všech zápasech. A největší poděkování a uznání patří trenérům Jiřímu Kocourkovi a Luboši Jasanskému, kteří po deseti letech práce a dvou postupech, kdy dovedli tým z okresní soutěže až do I. B třídy, ohlásili odpočinek a v roli trenérů končí.“

Branky: 46. J. Záruba – 39. Kocourek, 68. Vondráček. ŽK: 2:4. Rozhodčí: Janovský – Saidl, Kořínek. Diváci: 80.

TJ Nová Včelnice – FK Borek 0:2 (0:1)

Luboš Cypra, předseda klubu, N. Včelnice: „Chybělo nám šest hráčů ze základu, což se na naší hře zákonitě muselo projevit. Borek navíc dal gól už v 8. minutě, a přestože jsme se snažili, hosté byli lepší. Nicméně, pokud bychom byli kompletní, určitě bychom neprohráli. Ale i tak jsme duel, v němž už o nic nešlo, odehráli se ctí.“

Branky: 8. a 80. Kocina. ŽK: 0:3. ČK: 0:1 (80. Houška). Rozhodčí: Prinz – Rous, Bumba. Diváci: 80.

FK Kardašova Řečice – Sokol Neplachov 2:1 (2:0)

Václav Virt, předseda klubu, K. Řečice: „V prvním poločase jsme na soupeře vlétli, byli jsme jasně lepší a po dvaceti minutách a trefách Valka jsme vedli 2:0. Kdyby úvodní dějství skončilo třeba 5:1, nikdo vy se nemohl divit. Přestávka nás přibrzdila a Neplachovu naopak pomohla, takže se vzpamatoval, zkraje nás zatlačil a dokázal snížit. Hosté ještě nastřelili tyčku, ale i my měli další velké příležitosti. V celkovém kontextu je naše vítězství zasloužené, což po utkání uznal i soupeř. Závěr sezony se nám povedl, chtěl bych hráčům poděkovat a doufám, že v tomto trendu budeme pokračovat i v novém ročníku.“

Branky: 3. a 20. Valek – 55. Pícha. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Náprava – Svoboda, Prchlík. Diváci: 100.

Sokol Slavonice – Jiskra Nová Bystřice 2:3 (0:0)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Poslední zápas sezony nabídl fanouškům pěknou podívanou, avšak pro nás skončil smutně. První poločas přinesl pohledný fotbal z obou stran, jediné, co mu chybělo, byly góly. Po změně stran se však začaly dít věci. Od začátku jsme do toho vlétli, slušně jsme soupeři zatápěli a vstřelili dvě branky. Bohužel, kvůli naší nedostatečné koncentraci a nedůslednosti jsme Bystřici nabídli možnost srovnat skóre, čehož dokonale využila. Na konci navíc hosté rozhodli o konečném výsledku z penalty, která byla nařízena oprávněně. Celkově lze říci, že zápas byl odrazem celé sezony. Působíme dobře fyzicky, hrajeme fotbalově a vytváříme si šance, které však nedokážeme proměnit. Navíc děláme zbytečné chyby, za které nás soupeři zkušeně trestají. Naše stanovené cíle jsme však splnili - udrželi jsme se v soutěži a získali zkušenosti pro nadcházející sezony. Umístění v tabulce považujeme za odrazovou pozici do budoucna.“

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „V posledním kole se hrál určitě zajímavý zápas. První poločas byl poměrně vyrovnaný a byly tam pasáže, kdy jsme domácí kombinací přehrávali, ale také naše zbytečné ztráty v nebezpečných prostorech, po nichž nám Slavonice zatopily. Po změně stran byli domácí lepší a zaslouženě šli do vedení. My naštěstí rychle odpověděli Havlem. Vše podstatné se událo v poslední čtvrthodině. Nejprve se soupeř asi oprávněně dožadoval zahrávání pokutového kopu, aby ho chvilku na to poslal Bodlák do vedení. Této situaci zase předcházel jasný faul na našeho Janouška. Rozhodčí nám stihl nasázet za protesty tři žluté karty, aby hned po rozehrání tvrdě vypálil Celý. Jeho pokus domácí Žampa jen vyrazil před sebe, ale dobíhající Králíček v tutovce trefil pouze domácího brankáře. Dlouho nás to nemrzelo, protože následný roh zakroutil přímo do brány Frühauf. V závěru prošel skvěle až do pokutového území stoper Nováček, byl podražený, hlavní rozhodčí nejprve odpískal přímý kop, ale po signalizaci pomezního verdikt změnil a Frühauf z penalty rozhodl o naší výhře.“

Branky: 59. P. Lukš, 74. Bodlák – 77. a 86. Frühauf, 65. Havel. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Křížovský – Kazda, Z. Havlík, Diváci: 86.

SK Horní Žďár – Jiskra Třeboň B 3:1 (2:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Utkání nepobralo moc krásy a k vidění bylo spíše trápení. Nejspíš se oba týmy už viděly na posezonní dokopné. Po velké šanci hostů, kterou zlikvidoval Rešl, jsme v první půli dvakrát skórovali po chybách třeboňské obrany. Druhý poločas byl jako přes kopírák. Hosté snížili a začali nás čím dál víc zavírat na naší polovině, ale bez gólového efektu. V závěru nám vyšel brejk a stvrdili jsme utrápené vítězství.“

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Hrálo se v hodně uvolněné atmosféře, přesto jsme chtěli uspět. V prvním poločase jsme však vyrobili dvě chyby, které domácí potrestali. Po obrátce jsme soupeře tlačili, povedlo se nám snížit, ale místo kýženého vyrovnání jsme pak krátce před koncem, kdy už jsme hráli takříkajíc vabank, z brejku ještě jednou inkasovali. Škoda, že jsme nevyhráli, mohli jsme mít 33 bodů, což by bylo naše maximum v I. B třídě. U mužstva končím, nějaké nabídky mám, ale uvidím, kam povedou mé kroky. Případné další angažmá pro mě musí mít smysl a perspektivu. Hráčům chci poděkovat.“

Branky: 41. a 86. Peňáz, 34. Rybčák – 70. Pancíř. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Macháček – Prinz, Devera. Diváci: 89.

Lokomotiva České Velenice – SK Ševětín 2:2 (1:0)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Zápas měl vcelku vyrovnaný průběh, mohli jsme na závěr našeho účinkování v krajské soutěži i vyhrát, ale promarnili jsme některé šance a hosté dokázali v závěru vyrovnat. Po sestupu nebudeme hrát přebor, ale kvůli personální nouzi jsme se přihlásili do okresní soutěže. Jsme ve fázi, kdy se potýkáme s nedostatkem hráčů a potřebujeme se v první řadě stabilizovat.“

Branky: 38. Bittengel, 68. Madar – 63. Novotný, 84. Bíca. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Zabilka – Picka, Bartyzal. Diváci: 50.