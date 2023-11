/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Nové Bystřice prožili báječný závěr podzimní části krajské fotbalové I. B třídy. Po osmnáctigólové nadílce do sítě posledních Nemanic se tentokrát vůbec nepárali ani s vedoucím Neplachovem, který rozmetali sedmi góly a stráví zimní pauzu na druhé příčce o dva body právě za tímto sokem.

Fotbalisté Nové Bystřice v 13. kole I. B třídy deklasovali vedoucí Neplachov 7:1 a přezimují za ním na druhém místě tabulky skupiny D. | Foto: Andreas Berger

Stejným počtem bodů disponuje i třetí Horní Žďár, který si poradil se strážským nováčkem. O bod za nimi je Kardašova Řečice po vítězství nad Studenou a také Suchdol, jehož hráči uspěli ve Slavonicích. A vzhledem k tomu, že první Neplachov a sedmou Studenou dělí v tabulce pouhopouhé čtyři body, druhá část sezony slibuje v boji o postup velký boj.

Rušno však bude i na opačném pólu tabulky. O tom, že Nemanice, pokud by v zimě nevyměnily celý tým, na tuto soutěž nemají, je celkem jasno. Spíše bude zajímavé sledovat, jestli se Lomnici povede smazat ztrátu a odpoutat se z předposlední příčky. Špatný podzim se bude snažit odčinit především Buk, vyhráno nemá ani Stráž.

Jiskra Nová Bystřice – Sokol Neplachov 7:1 (3:1)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Nám vyšel skvěle úvod utkání, kdy se nejprve důrazem ve skrumáži prosadil Kubeš a chvilku po něm po rohovém kopu Frühaufa i přesně hlavičkující Ondra Nováček. Měli jsme více že hry, hosty jsme přehrávali, ale ti ve 40. minutě trochu šťastným gólem snížili. Ještě před cestou do kabin se nám povedla sehrát brejková situace, jejíž koncovku obstaral technickou střelou Janoušek. Další klíčový moment přišel po necelé hodině hry, kdy hostující kapitán Svobodný dostal nejprve žlutou kartu za nafilmovaný pád, což doprovodil gestem nevole a šel pod sprchy. Chvilku poté se trefil po akci Romana Schmidta střelec Jirka Havel a hosté už to zabalili. Na hřišti jsme už dominovali a dva naši nejlepší hráči David Frühauf a Kubou Janouškem vytáhli skóre až na 7:1. Sehráli jsme náš nejlepší zápas, fungovali jsme jako tým, a zejména výkon naší středové řady byl skvělý. Hlavně Kuba Janoušek vystřihl výkon, jaký předváděl v dobách, kdy táhl divizní Třeboň.“

Branky: 43. a 89. Janoušek, 76. a 80. Frühauf, 6. Kubeš, 9. Nováček, 62. Havel – 42. Hindy. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (51. Svobodný). Rozhodčí: Svoboda – P. Vican, Z. Havlík. Diváci: 89.

FK Kardašova Řečice – FK Studená 3:1 (1:1)

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Poslední podzimní zápas sezóny začal podobně jako naše druhá půle v Lomnici, když jsme během úvodních tří minut měli tři tutovky a znovu jsme trefovali pouze zadní ochranou síť. V 9. minutě přišlo naše jediné zaváhání, kdy jsme se z víc zabývali tím, že na naší půlce zahrál soupeř rukou, hosté našli mezi našimi stopery kanonýra Dvořáka a ten krásným lobem překonal našeho brankáře Houdka. Vyrovnání přišlo v 38. minutě, Karel Valek rozkmital své dlouhé nohy a nadvakrát rozvlnil síť. Naše hra dělala soupeři velké starosti a šance přibývaly i ve druhém poločase. V 63. minutě Jirka Tajml zatáhl míč po lajně, přízemním centrem našel ve skrumáži Ondru Madara, a ten v pádu konečně trefuje po mnoha tutovkách bránu. Ještě jednou jsme trochu polevili a hosté nastřelili břevno, ale to bylo z jejich strany vše. V 71. minutě si Tadeáš Bačák narazil balon s Ondrou Madarem a nádhernou křižnou střelou rozvlnil potřetí síť. Další šance přicházejí jedna za druhou, ale gól již nepadl. Dvanáctý hráč našeho mužstva, fanoušci, byli naprosto fantastičtí a v posledním podzimním zápase nám utvořili takovou atmosféru, že nám mohou závidět i ligové celky.“

Petr Adamec, trenér Studené: „Při absence Péče jsme chtěli hru maximálně zjednodušit. Věděli jsme, že proti nám bude silný soupeř. Hráli jsme v bloku a chtěli vyrážet k nebezpečným brejkům, ovšem to se nám až na pár výjimek moc nedařilo. Po zisku míče jsme nebyli dostatečně kvalitní. Brzy jsme vedli, ale těsně před přestávkou domácí vyrovnali. V druhé půlce pokračoval stejný scénář, domácí byli lepší a zaslouženě šli do vedení. My mohli v 70. minutě vyrovnat, ale Lindourek zcela osamocen na malém vápně mířil hlavou jen do břevna. Hned z protiakce soupeř pojistil své vedení. Kardaška v našem rozpoložení byla nad naše síly a vyhrála naprosto zaslouženě.“

Branky: 38. Valek, 63. Madar, 71. Bačák – 9. Dvořák. ŽK: 4:2. ČK: 0:1 (83. Maška). Rozhodčí: Náprava – Ernst, Devera. Diváci: 100.

SK Horní Žďár – Sokol Stráž nad Nežárkou 3:0 (3:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Hosté přijeli nekompletní, což na jejich výkonu bylo znát. Hrálo se v naší režii a spíše na jednu branku. Po pěkných kombinacích jsme si vypracovali několik šancí, ale proměnili jsme, bohužel, jen tři. V druhé části už žádný gól nepadl. Stráž zlepšila pohyb a už nás tak snadno nepouštěla před svou branku. Na závěr bych chtěl poděkovat našim fanouškům, kteří nás celý podzim podporovali.“

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „Sestava se nám sypala ještě při cestě na zápas. Bohužel. Domácí byli ve všech aspektech hry lepší. Ve druhé půli jsme aspoň zlepšili soubojovost, ale to bylo asi tak vše. Teď nás čeká odpočinek, snad se dá většina marodů do pořádku. V zimě pak musíme kvalitně potrénovat a věřím, že jaro bude lepší. Závěrem bych rád poděkoval našim fanouškům za stálou podporu a budeme se na ně těšit opět na jaře.“

Branky: 41. a 45. Jan Beneda, 33. Blažek. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Jelínek – Kovařík, Šíma. Diváci. 104.

Sokol Slavonice – Sokol Suchdol nad Lužnicí 0:2 (0:2)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „I přesto, že se hrálo na náročném terénu, první poločas přinesl docela pěkný fotbal. Jak to bývalo v průběhu podzimní části sezony, udělali jsme dvě zcela zbytečné individuální chyby v obranné činnosti a soupeř je zkušeně a nekompromisně využil. Naopak, naše šance zůstaly nevyužity. Druhý poločas přinesl jak boj na fotbalovém hřišti, tak i s náročným terénem a nepříznivým, deštivým a chladným počasím. Hosté si v klidu udrželi vedení a zaslouženě zvítězili, naopak my poprvé v této sezoně opustili zápas, aniž bychom vstřelili branku.“

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Hrálo se na velmi těžkém terénu, ale myslím, že obě mužstva podala solidní výkon. My měli víc štěstí v koncovce a do přestávky jsme vstřelili po brejcích dva góly. V druhé půli jsme se snažili držet balon, přimět soupeře otevřít hru a pokusit se z dalších brejků přidat ještě nějaký gól. Asi v 75. jsme měli možnost zahrávat pokutový kop, ale neproměnili jsme ho a jelikož branka nepadla ani na druhé straně, výsledek už zůstal nezměněn. Na závěr bych chtěl klukům poděkovat za výkony, a to hlavně při venkovních zápasech.“

Branky: 27. J. Záruba, 41. D. Trmal. ŽK: 0:3. Rozhodčí: Janovský – Saidl, Pavlík. Diváci: 70.

Jiskra Třeboň B – Tatran Lomnice nad Lužnicí 3:2 (0:0)

Roman Cigáň, asistent trenéra Třeboně B: „Vyvarovali jsme se špatných začátků poločasů, dobře jsme kombinovali a konečně jsme také začali víc střílet. Dostávali jsme se do šancí a ve druhém poločase také prolomili střeleckou smůlu a dali jsme tři góly. V závěru se sice dostal ke slovu soupeř, ale už jen snížil. Jsem rád, že jsme zlepšili produktivitu, protože v předchozích třech duelech jsme zaznamenali jen dvě branky. Bodů na podzim mohlo být víc, mrzí především zbytečné ztráty s Nemanicemi, Dobrou Vodou a Stráží. To byli hratelní soupeři.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Domácí na nás vlítli a prvních deset minut jsme odolávali drtivému tlaku i díky skvěle chytajícímu Ondrovi Valovi, který za celý zápas zneškodnil několik vyložených šancí. Ten jsme přežili a hra se trochu vyrovnala. První poločas skončil bez branek a do toho druhého jsme šli s tím, že chytneme začátek. Bohužel už po dvou minutách při útoku domácích zůstali ve vápně neobsazení tři hráči a bylo to 1:0. Šance se rodily na obou stranách, ale pak přišla nešťastná desetiminutovka, během níž jsme si dali vlastní gól a třetí dostali z penalty. Až potom jsme začali více bojovat, ale plno pološancí jsme nebyli schopni dotáhnout do konce. Snížili jsme až z penalty a v samém závěru přidal další branku Pavel Prášek. Bohužel již nezbýval čas na další pokus. Podzim byl výsledkově velmi špatný a na jaro jsme si nechali hodně práce.“

Branky: 47. Pfeifer, 67. vlastní (T. Prášek), 77. (pen.) Tůma – 85. (pen.) Nohava, 90. P. Prášek. ŽK: 4:2. Rozhodčí: Kollárik – Klimeš, Devera. Diváci: 90.

AC Buk – SK Ševětín 0:0

Libor Vrána, trenér Buku: „Podzimní část sezony jsme za špatného počasí zakončili dobrým a bojovným výkonem. Většinu zápasu se hrálo mezi šestnáctkami, ale několik šancí bylo k vidění na obou stranách. V prvním poločase jich měli více hosté ze Ševětína, v druhém naopak my. Góly nepadaly, takže dělba bodů je myslím nakonec spravedlivá.“

ŽK: 1:2. Rozhodčí: Picka – Rous, Brož. Diváci: 80.

SK Nemanice – SK Dobrá Voda 0:8 (0:3)

Branky: 10. a 52. Serbin, 17. Novák, 44. Šteyer, 62. (pen.) Valenta, 77. Šedivý, 84. Tondl, 89. Nekola. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Mrosko – Juráň, Kočí. Diváci: 100.