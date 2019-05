Na čtyřech připravených travnatých hřištích se od ranních hodin bojovalo o každý zápas, o každý bod i míč. Čtvrťáci a páťáci předváděli fotbalové výkony na vysoké úrovni, ale ani ti nejmenší se nenechávali zahanbit. Vítěz mladší kategorie „A“ sice již dále nepostupoval, přesto byla mezi hráči motivace obrovská. Všichni se snažili a všichni si na konci chtěli dojít pro medaile.

Na čele tabulky 1.-3. tříd se přetlačovaly dvě školy. Stranická F.L. Čelakovského a Zborovská z Tábora. O zlatých medailích nakonec rozhodlo vzájemné utkání, které v poměru 3:1 zvládli lépe Strakoničtí a mohli si tak dojít pro poháry, medaile a odměny, jež v Písku předávali hráči Dynama České Budějovice Petr Benát s Romanem Lengyelem a Ondřej běloušek hájící barvy FC Písek.

Také V části turnaje pro starší hráče výrazně do dění na předních příčkách promlouvala Základní škola Zborovská z Tábora, ale i zde se kluci z města Husitů museli spokojit se stříbrem. Ne pomyslný nejvyšší stupínek totiž vystoupali fotbalisté z Dačič, kteří překvapili i svého trenéra. Mohou tak pomalu myslet na finálové duely v Olomouci.

„Bylo to úžasné. Naším cílem byl postup z okresního kola a do Písku si to jet užít. Nic jsme od toho nečekali a dopadlo to postupem, takže spokojenost. Myslím si, že v loňském roce jsme měli ještě silnější tým, ale nepovedlo se nám to, proto jsme tentokrát nad ničím nepřemýšleli. Do Olomouce pojedeme opět bez plánu a znovu budeme chtít, abychom si to hlavně užili,“ prozradil bezprostředně po vyhlášení výsledků dačický trenér Michal Krtek.

Dačičtí jsou podepsaní také pod individuálními úspěchy. Nejlepším střelcem ve starší kategorii a zároveň také střelcem vůbec nejrychlejšího gólu se stal Daniel Mašata. Nastřílel 8 branek a tu nejrychlejší zvládl za 5 sekund po úvodním hvizdu jednoho z utkání.

V mladší kategorii nejlépe střílel Tomáš Květoň ze ZŠ Zborovká Tábor, na své konto si připsal 11 přesných zásahů. Nejrychlejším střelcem byl Šimon Mohňanský ze ZŠ J.K. Tyla z Písku, který dal gól po 9 sekundách hry.

Pořadí 1.-3. třída kategorie A

1. ZŠ F.L. Čelakovského Strakonice

2. ZŠ Zborovská Tábor

3. ZŠ J.K. Tyla Písek

4. ZŠ T.G.M. Písek

5. ZŠ Kardašova Řečice

6. ZŠ Grünwaldova

7. ZŠ a MŠ Křemže

8. ZŠ T.G.M. Vimperk

Pořadí 4.-5. třída kategorie B

1. ZŠ B. Němcové Dačice

2. ZŠ Zborovská Tábor

3. ZŠ T.G.M. Písek

4. ZŠ Smetanova Vimperk

5. ZŠ F.L. Čelakovského Strakonice

6. ZŠ J. Husa Písek

7. ZŠ a MŠ Křemže

8. ZŠ Matice školské ČB