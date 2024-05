/FOTOGALERIE/ Krajská fotbalová I. B třída mužů pokračovala zápasy 22. kola. A po něm se po dlouhé době měnilo pořadí na čele tabulky. Na vrcholu stanuli hráči Kardašovy Řečice, kteří v hlavním taháku smázli především zásluhou čtyřgólového snajpra Šergla dosavadního lídra z Neplachova a odsunuli jej na druhou příčku.

Fotbalisté Kardašovy Řečice si jasnou výhru nad Neplachovem 5:1, po níž soupeře vystřídali na čele tabulky I. B třídy sk. D, náležitě užili. | Foto: archiv klubu

Pouhý bod na vedoucí duo ztrácí Nová Bystřice, jež si poradila se strážským nováčkem. V závěsu za touto trojicí číhá Horní Žďár, jenž po dlouhých pěti letech zdolala Suchdol, který se musel vypořádat s absencí několika hráčů ze základní jedenáctky.

Hodně důležité body v souboji týmů, kteří usilují o klidný závěr sezony, získaly Slavonice, které si doma poradily s Bukem. Pod Javořici přijel poslední Neplachov a domácí jej vyprovodily pořádným debaklem, který řídil pětibrankový kanonýr Dvořák. Předpolední Lomnice s Dobrou Vodou herně nepropadla, ale zradila ji koncovka. Třeboňská rezerva sice v Ševětíně skórovala čtyřikrát, ale ani to jí na body nestačilo, neboť její soupeř trestal okénka v obraně a udeřil celkem šestkrát.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – SK Horní Žďár 1:3 (1:1)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Do zápasu jsme museli nastoupit bez pěti hráčů základní sestavy a bylo to hodně znát hlavně při přechodu do útoku. Žďár měl mírnou převahu a v 25. minutě šel do vedení. Nám se podařilo ke konci poločasu vyrovnat a do druhé půle jsme nasadili mladíky z dorostu, kteří se vrátili ze svého utkání v Prachaticích. Ti hru oživili, dostávali jsme se častěji k brance soupeře, ale bez patřičného efektu. Pak jsme vyrobili fatální chybu v obraně a nabídli soupeři gól zadarmo. Výsledek se nám již korigovat nepodařilo a soupeři gratuluju k vítězství.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Po pěti letech se nám konečně podařilo najít recept na Suchdol. První půlhodina patřila nám, ale z několika vyložených šancí jsme nedokázali vytěžit víc než jednu branku. Domácím se po přestávky povedlo vyrovnat po standardní situaci. Druhý poločas byl herně vyrovnaný, ale my jsme prokázali větší kvalitu v útočné fázi a vstřelili dvě branky.“

Branky: 41. Kříž – 25. Josef Beneda, 60. Jan Beneda, 81. Rybčák. Bez karet. Rozhodčí: Vejčík – Picka, Kořínek. Diváci: 100.

Jiskra Nová Bystřice – Sokol Stráž nad Nežárkou 4:1 (2:0)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Hosté přijeli k derby oslabeni o několik hráčů, čtyři naši zase měli v nohách už zápas za béčko v Třeběticích. Duel se tak odehrával v lehkém tempíčku, když hosté hráli, na co jim stačily dovednosti a naši kluci se rádi přizpůsobili. Skóre otevřel Frühauf, který si ve vápně zasekl balón a prosadil se nechytatelnou střelou, druhý gól do přestávky přidal po prodloužení Bobála hezkým lobem Havel. Stráž prakticky nebezpečná nebyla. Druhý poločas otevřela nádherná rána Jana Schramhausera, jemuž míč připravil Frühauf. Stráž to však nezabalila a prezentovala se velmi povedenou dvacetiminutovku, během níž se proti střelám z dálky vyznamenal Podolský a jednou mu pomohlo i břevno. Na druhé straně rozezvonila tyč i bomba Havla. Deset minut před koncem si centr střídajícího Janaty nešťastně srazil do vlastní brány obránce Jančura. V závěru se i hosté dočkali zasloužené branky po křižné střele na zadní tyč. My si tak i přes ne úplně povedený výkon dokráčeli pro tři body.“

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „Přístup k zápasu od několika hráčů nebyl ideální, takže jsme dorazili v okleštěné sestavě a vážně hrozilo, že budu muset nastoupit i já. Před zápasem jsme si řekli, že nemáme co ztratit a budeme hrát otevřenou partii. A musím říci, že se s tím kluci popasovali dobře. Nebýt drobných taktických chyb, které domácí potrestali, i když druhý gól zaváněl ofsajdem, mohlo být po prvním poločase vyrovnané i skóre, nejen hra. Na začátku druhé půle jsme nedostoupili hráče na vápně a bylo to 3:0. Kdo by čekal, že se kluci vzdají, hodně by se mýlil. Najednou nás bylo plné hřiště, soupeře dvakrát zachránilo břevno a několikrát nám chyběl pověstný kousíček. Nakonec jsme vsítili branky dvě, první však do vlastní sítě. Do správné brány se v závěru trefil Vráťa Labuť, čímž uzavřel na konečných 4:1. Na kvalitní hrací ploše jsme si dokázali, že fotbal hrát umíme. Bohužel o takovém hřišti si můžeme nechat jenom zdát. U nás skončí přihrávka po zemi na koleni a vypadáš jak jouda. Doufejme, že se v brzké době dočkáme rekonstrukce nejen kabin, ale i hrací plochy. Závěrem děkuji našim fanouškům, kteří jsou stále s námi.“

Branky: 14. Frühauf, 42. Havel, 49. J. Schramhauser, 80. vlastní (Jančura) – 87. Labuť. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Svoboda – Rous, Picka. Diváci: 80.

FK Kardašova Řečice – Sokol Neplachov 5:1 (4:1)

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Bezradný výkon Neplachova působil jako osobák proti rychlíku. Hosté inkasovali pět gólů zaslouženě a my předvedli perfektní výkon, který musel zavřít ústa i těm největším kritikům. Pod taktovkou kapitána Madara mužstvo předvádí jeden lepší výkon než druhý a je opravdu nač se koukat. Utkání tentokrát náramně vyšlo Šerglovi, který hattrick zkompletoval už do přestávky a po hodině hry přidal svou čtvrtou trefu. V závěru první půle jej doplnil Tajml, který zvyšoval na 4:1 a rychle zchladil naděje, který čtyři minuty před tím snížil. Převahu i šance jsme měli i po prostřídání pěti hráčů. Mužstvo si za výkon zaslouží pochvalu, takhle se hraje o čelo tabulky.“

Branky: 9., 25., 27. a 60. Šergl, 40. Tajml – 36. Novotný. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Papáček – Ryklík, Bumba. Diváci: 120.

Sokol Slavonice – AC Buk 3:1 (2:1)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Do zápasu jsme šli s cílem zvítězit. Od začátku jsme hráli dobře, nebáli jsme se soubojů, hráli jsme jednoduše a rychle a dostávali jsme se do zakončení. Podařilo se nám vstřelit první branku, ale bohužel jsme soupeři jsme darovali penaltu, čímž jsme se zbytečně dostali pod tlak. Přesto jsme šli do kabin s jednobrankovým vedením. Druhý poločas to byl boj, Buk po vyloučení svého hráče vsadil vše na tvrdou hru, kterou se nás snažil rozhodit, a dlouhé nakopávané míče. S tím jsme se vyrovnali a měli spoustu dalších šancí, které jsme bohužel neproměnili. Jsem rád, že jsme utkání zvládli a že hráči odešli ze hřiště bez zranění, protože chvílemi to vypadalo, že to tak nebude.“

Libor Vrána, trenér Buku: „Od zápasu se sousedem v tabulce jsme si hodně slibovali, ale odvezli jsme si pouze dvě zranění a přísnou červenou kartu. Omluvenky, pracovní povinnosti a tím pádem užší kádr se projevil. Na body to tentokrát nebylo.“

Branky: 45. a 70. Jindrák, 31. Marhoun – 43. (pen.) Tomšík. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (44. Jíra). Rozhodčí: Janovský – Pavlík, Brož. Diváci: 155.

FK Studená – SK Nemanice 8:0 (5:0)

Petr Adamec, trenér Studené: „V dalším domácím zápase jsme přivítali poslední tým tabulky z Nemanic. Od začátku bylo jasné, že se nám povede získat tři body. Dali jsme osm branek, některé z nich padly po velmi pěkných akcích. V poločase byl stav 5:0, po obrátce už tempo opadlo. Pěti góly se zaskvěl Dvořák, který se tak opět přihlásil o zisk nejlepšího střelce soutěže.“

Branky: 10., 18. (pen.), 30., 48. a 54. Dvořák, 26. Přikryl, 38. Ferdan, 84. Krasnovský. Rozhodčí: P. Šťastný – Pečenka, Kříž. Diváci: 120.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – SK Dobrá Voda 0:2 (0:0)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Hra ucházející, kluci se snažili, ale rozhodla efektivita. Míra Havel, který poprvé zaskakoval v bráně, v prvním poločase dokonce zneškodnil i penaltu. My ve velkých šancích asi šestkrát trefili pouze střed brány, kde byl připravený hostující brankář. Naopak hosté dvě svoje příležitosti dokázali proměnit, a to rozhodlo o výsledku.“

Branky: 54. Hric, 72. Novák. Rozhodčí: Ryneš – Novák, Ovčáček. Diváci: 50.

SK Ševětín – Jiskra Třeboň B 6:4 (4:1)

Branky: 30., 36. a 50. Bárta, 5. a 16. Stoklasa, 65. Mach – 41. a 88. Jedlička, 55. Týnavský, 81. Divoký. ŽK: 2:0. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Novák – Ryneš, Ovčáček. Diváci: 50.