V 19. kole krajské fotbalové I. A třídy mužů se oba týmy z Jindřichohradecka vypravily k utkáním na půdu soupeřů. A vedly si výborně. Dačický celek zvládl roli papírového favorita v Mladé Vožici a po vítězství 3:2, když se dvakrát trefil uzdravený kanonýr Štolba, ze druhé příčky ztrácí na lídra ze Sezimova Ústí jen dva body. Okresnímu rivalovi pomohli zcela nečekaným výsledkem fotbalisté Nové Včelnice, kteří uhráli bod za remízu 1:1 na hřišti třetího táborského Meteoru, což je největším překvapením kola.

Fotbalová I. A třída měla na programu 19. kolo. Ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku

Sokol Mladá Vožice – FK Dačice 1:3 (1:2)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Na výborně připraveném hřišti jsme se dostali hned v úvodu do vedení, když ukázkovou akci Šimánka s Tomanem zakončil Distel. Pak hra trochu opadla a byl to spíše boj o každý metr. V 26. minutě se po naší hrubce podařilo soupeři vyrovnat, ale to nás nepoložilo. Přeřadili jsme na vyšší rychlostní stupeň a na domácí branku se valila jedna šance za druhou. Jen díky výborně chytajícímu vožickému gólmanovi byl stav nerozhodný a změnil ho až těsně před přestávkou Štolba. Druhý poločas se nesl v podobném duchu. Dobývali jsme domácí svatyni, ale kýžený třetí gól nepřicházel. Dočkali jsme se až v samém závěru utkání, kdy skóroval opět Štolba. Musím říct, že to nebyl vůbec jednoduchý zápas. Žádný velký fotbal se nehrál, ale to tak někdy bývá. Nás těší a víme, že mužstvo má velkou vnitřní sílu a věří si až do samého konce, kdy poslední dobou utkání rozhoduje.“

Branky: 26. T. Kukla – 42. a 83. Štolba, 6. M. Distel. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Herzog – Vejčík, Průchová. Diváci: 54.

Dačice: Novák – V. Leitkep (76. Šívr), Kněžínek, Chyška, Přikryl (89. Vítkovský) – M. Distel, Brtník, Šimánek (61. Burian), Slabý (61. T. Zejda) – Toman (Škoda), Štolba.

Meteor Tábor – TJ Nová Včelnice 1:1 (0:0)

Libor Holec, trenér N. Včelnice: „Vzhledem k tomu, že jsme nastoupili proti týmu z čela tabulky, který usiluje o postup, vzadu jsme to trochu zhustili a zvolili rozestavení 4-1-4-1. Myslím, že jsme taktiku stanovili dobře, protože se nám celkem dařilo soupeře eliminovat a rozbíjet jeho ofenzivu. Čekal jsem, že Meteor bude fotbalovější, ale praktikoval většinou dlouhé nákopy, po nichž se nám dařilo míče sbírat. Jediné, co jsme neměli, tak odražené balony, z čehož domácí těžili a měli tak více ze hry. Kromě nastřeleného břevna si ale jinou vyloženou šanci nepřipravili. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že se zaměříme právě na ty odražené míče a budeme hrát zodpovědně, ale bohužel, inkasovali jsme hned v 47. minutě. Naštěstí to s námi nezamávalo a po pěti minutách se nám povedlo vyrovnat, když průnik Šlapanského přes celé hřiště zakončil z dorážky Pivko. Od té doby jsme byli lepší a vytvořili jsme si několik příležitostí. Tu největší neproměnil deset minut před koncem Petráš, který běžel sám na brankáře. Soupeř si sám škodil svou nervozitou, z jeho strany padala sprostá slova především na adresu sudích a gradovalo to v závěru, kdy se dožadoval penalty. Remízu samozřejmě bereme, ale nevím, jestli mají domácí tým na krajský přebor.“

Branky: 47. Dařena – 52. Pivko. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Ovčáček ml. - Crkva, Ovčáček ml. Diváci: 50.

N. Včelnice: Holický – Mareš, Šlapanský, Blažek, P. Jaroš (60. Mojžíšek) – Petráš, Tuček, D. Jaroš, Kašša (90. Shelelia), Havlíček (75. Poslušný) - Pivko.