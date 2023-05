Jindřichohradečtí fotbalisté udělali v 24. kole krajského přeboru další krůček k postupu do divize. V souboji s třetí Hlubokou nedali soupeři pražádnou šanci a u Vajgaru mu nadělili sedm gólů. Parádním výkonem a čtyřmi góly se blýskl kapitán Filip Votava. Třeboň se představila na půdě druhého Olešníka, kde nepředvedla špatný výkon, ale favorit překvapení nedopustil i proto, že hosté se potýkají se špatnou produktivitou.

Kapitán hradeckých fotbalistů Filip Votava nastřílel Hluboké čtyři góly a svému týmu pomohl k vysokému vítězství 7:1. | Foto: Jan Škrle

FK Jindřichův Hradec – TJ Hluboká nad Vltavou 7:1 (6:0)

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Z naší strany to byl poločas snů. Soupeře jsme nenechali rozehrát a vysoko jsem jej napadali. Náš důraz a agresivita Hluboké nevoněly. Velmi brzy jsme vedli navíc jsme v první půli dokázali proměnit téměř každou šanci. O přestávce jsme si říkali, abychom nepolevovali. Sice jsme záhy inkasovali gól po rohovém kopu, ale brzy jsme přidali sedmý a pak už se utkání víceméně dohrávalo. Musím kluky pochválit, že k velmi důležitému utkání přistoupili velice zodpovědně, hráli s chutí a hosté asi ještě teď neví, kde jsou. Skvělý zápas odehrál kapitán Filip Votava, opravdu mu to sedlo a vstřelil čtyři branky. Nyní už se však musíme soustředit na další utkání na půdě posledních Prachatic, abychom v naší snaze nepolevili a také tento duel zvládli.“

Branky: 3., 7., 28. a 32. F. Votava, 20. vlastní (Antoš), 43. a 57. Janák – 50. Antoš. ŽK: 1:2 (Madar – Kössl, Rubick). Rozhodčí: Albert – Dimitrov, Nedvěd. Diváci: 120.

J. Hradec: Hulík – M. Völfel, Koktavý (37. J. Madar), Rejthar, Hauser (63. Fical) – F. Waník, J. Jaroš (74. Toman), R. Mischnik, Škarda (63. Strejček), Janák – Votava.

FK Olešník – Jiskra Třeboň 2:0 (1:0)

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Do Olešníku jsme si přijeli na výborně připravené hřiště zahrát dobrý fotbal. Hrálo se ve vysokém tempu, do zápasu jsme však vstoupili s příliš velkým respektem. Ve 20. minutě po standardní situaci byla proti nám nařízena penalta, a tu soupeř proměnil. Měli jsme také šance, vyrovnání z nich však nepřišlo. Druhý poločas pokračoval v podobném duchu. V 52. minutě při autovém vhazování soupeře došlo ke špatné komunikaci a přebrání hráčů, Olešník rozjel akci a na jejím konci zakončoval Lafata pěknou hlavičkou na 2:0. Do našich největších příležitostí se dostali Průcha a také Vrána, ale gólem to neskončilo. Pokud nebudeme proměňovat vyložené šance, tak nemůžeme vyhrávat.“

Branky: 20. (pen.) Szó, 52. Lafata. ŽK: 2:6 (Tomášek, Lafata – Hromádka 2, Kubata, Průcha, Zavadil, Schneider). ČK: 0:1 (85. Hromádka). Rozhodčí: Pečenka – Krčín, Dimitrov. Diváci: 150.

Třeboň: Flaška - Rezek, Zavadil, Širhal, Týnavský - Kubata (75. Candra), Hromádka, Matoušek, Schneider (67. Vrána), Radosta (76. Franěk) – Průcha.