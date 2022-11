Jiskra Nová Bystřice – TJ Nová Včelnice 1:1 (0:1)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „První půle byla herně vyrovnaná, oba týmy zahrávaly pár nebezpečných standardek. Do vetší šance jsme se dostali ve 20. minutě, kdy ve výborné pozici minul branku Celý. Chvilku poté po pěkné kombinaci Havel oslovil Bobála, jenž však v čisté gólovce otřel svůj pokus pouze o tyč. Nedáš, dostaneš se naplnilo, nejnebezpečnější hráč hostů Didek se uvolnil na rohu pokutového území a svoji střelu procedil pod rukou Podolského do sítě. Do přestávky mohl vyrovnat znovu Bobál, ale hlavou mířil nepřesně. To už nebyl na hřišti zraněný Havel, který tak doplnil absentující Janouška s Králíčkem, a pro nás to znamenalo komplikaci. Hosté se ve druhém poločase soustředili na bránění hubeného náskoku. Nám se je podařilo zatlačit, měli jsme územní převahu a v 70. minutě se po faulu na Bobála kopala penalta, kterou Frühauf bezpečně proměnil. Strhnout vedení na naší stranu mohli Kapias nebo hlavičkující Schmidt, ale proti Ködelovi neuspěli. Hosté hrozili z brejků a v závěru mohli udeřit, když nás po rohovém kopu zachránil skvělým zákrokem Podolský. Když neuspěl se svou střelou ani náš Jan Schramhauser, tak se body dělily“.

Zdeněk Malý, trenér N. Včelnice: „První půlka z naší strany ještě snesla nějaké přísnější měřítko, byli jsme lepší, měli šance a ujali jsme se vedení zásluhou Didka. Druhý poločas však byl z naší strany špatný. Přestali jsme běhat a ztráceli jsme hodně jednoduchých míčů. Tím se dostali domácí dostali na koně a zaslouženě vyrovnali. Remíza je asi spravedlivá.“

Branky: 72. (pen.) Frühauf – 36. Didek. Rozhodčí: Svoboda – Kořínek, Racz. ŽK: 1:2. Diváci: 120.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – FK Kardašova Řečice 0:0

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Zápas to byl vyrovnaný, ale pro diváka asi nic moc zábavného. Plný nepřesností, šancí málo. My jsme začali lépe, ale k většímu ohrožení branky to nevedlo. Od dvacáté minuty byla aktivnější Řečice, ovšem se stejným výsledkem. Druhý poločas začali naopak lépe hosté a několikrát se musel vytáhnout náš brankář Ondra Val. Ke konci zápasu jsme se zlepšili, ale ani jedna naše šance netrefila branku, a proto utkání skončilo asi spravedlivou dělbou bodů.“

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Pro některé z nás byl již samotný příjezd k utkání dobrodružstvím, které vyvrcholilo dorosteneckou sadou dresů v kabině. Díky tomuhle týmu tak již není mnoho věcí, které by mě dokázaly ve fotbale překvapit. Prvních dvacet minut bylo z naší strany hodně těžkopádných. Postupně jsme ale zlepšili pohyb a mezihru, díky čemuž jsme začali domácí přehrávat a vytvářet si šance. Tu největší měl Kupka, který ovšem z hranice malého vápna míč do sítě neprocedil. Druhý poločas měl podobný průběh. Opět jsme začali pozvolna a pak přidávali. Znovu jsme si vytvořili jasné příležitosti, ale ani tentokrát jsme nedokázali skórovat. Snahu většině hráčů upřít nelze, ale na můj vkus jsme podali nekonstantní výkon a za celý zápas vyprodukovali značné množství ztrát. Především ke konci jsme hráli alibisticky, hru příliš otevírali a nechávali obranu napospas. Je to sice sedmé utkání v řadě, kdy jsme bodovali, ale remíza je pro nás ztráta. Více nás ovšem mrzí ztráty hráčské. Michal Kupka dohrál utkání se zraněním v obličeji. Třešničku na dortu pak přidal Jiří Tajml, který se nechal vyprovokovat k oplácení a byl v závěru utkání naprosto zbytečně vyloučen. Absence se nám tak za poslední utkání nakumulovaly, takže už všichni vyhlížíme konec podzimní části sezony.“

Rozhodčí: Kříž ml. - Kříž st., Bumba. ŽK: 1:1. ČK: 0:1 (86. Tajml). Diváci: 60.

FK Studená – Sokol Slavonice 1:1 (0:0)

Fotbalisté Studené remizovali se Slavonicemi 1:1, ale také společně s diváky vyjádřili velkou podporu svému vážně nemocnému spoluhráči.Zdroj: Foto: archiv klubu

Petr Adamec, trenér Studené: „Je potřeba si nalít čistého vína. Fotbalově to je od nás bída a málokterého soupeře dokážeme doma dostat pod tlak tak, jako dříve. Bohužel ztráta klíčových kreativních hráčů Josefa Šimánka a Péče loňskou zimu a nyní v průběhu podzimu Soukala s Přikrylem je strašně znát. Slavonice nás celé úvodní dějství přehrávaly, naštěstí jejich nebezpečné situace vždy vyřešil náš nejlepší hráč na hřišti gólman Duchoň. My jsme si vytvořili jen jednu šanci, která byla tutová, kdy míč směřující do brány skluzem uklidil do bezpečí hostující Balík. O přestávce jsme si důrazně pohovořili a naše hra se změnila. Hru jsme vyrovnali, byli jsme i o trochu lepší, ale rychlonozí hráči Slavonic nadále zlobili. V 71. minutě dostal hosty do vedení chytrou střelou Bodlák a my se tlačili alespoň za vyrovnáním. V závěru si našel míč po standardní situaci střídající Martin Šimánek a vyrovnal na 1:1. Za druhou půli jsme si bod zasloužili, ale kdybychom po první prohrávali o dva góly, nikdo by se nemohl divit.“

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Proti Studené jsme na silně podmáčeném hřišti a před skvělou diváckou kulisou převedli velice slušný herní výkon, který se líbil, ale bohužel přetrvává naše střelecká impotence. V prvním poločase jsme domácí takřka k ničemu nepustili, hrozili sporadicky ze standardních situací. V obranné fázi jsme byli důslední, směrem dopředu jsme hráli rychle, kombinačně a vytvářeli si gólové příležitosti, které jsme však neproměňovali. Po změně stran se Studená snažila s výsledkem něco udělat, pokoušela se nakopávat dlouhé balony za obranu a tlačila se ve větším počtu do našeho pokutového území. Na tyto situace jsme byli připraveni, vystupovali jsme vysoko ke stoperům, aby nemohli nakopávat. A když se jim to povedlo, tak naše obrana, nebo gólman vše přečetli a situaci vyřešili. V 71. minutě jsme vsítili branku a šli si za vítězstvím, šlo vidět, že v druhém poločase domácím návraty do obrany nechutnaly, jenže my jsme naší rychlosti, díky zbrklému řešení předfinální a finální fáze, nedokázali využít a vstřelit pojišťovací branku. Trest přišel v nastavené 93. minutě. Po řetězení chyb jsme nabídli soupeři zahrání standardní situace, kterou proměnil. Spravedlivý trest za naše zbrklé a lehkovážné jednání na konci zápasu. I přes velkou frustraci ze vstřelené branky jsme domácím vyjádřili solidaritu k jejich hráči, kamarádovi, který momentálně bojuje s vážnou nemocí, protože tohle je víc než góly, výsledky, vyhraná utkání, víc než fotbal.“

Branky: 89. Šimánek – 71. M. Bodlák. Rozhodčí: J. Chvála – Saidl, Kopřiva. ŽK: 1:2. Diváci: 110.

SK Ševětín – Sokol Suchdol nad Lužnicí 2:5 (1:4)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Toto utkání bylo pro nás velmi důležité. Přestože jsme odjížděli bez pěti hráčů základní sestavy, zvládli jsme jej. V úvodu jsme měli hned tři gólové šance, přesto šli domácí v 11. minutě do vedení. Pak jsme ale začali úřadovat my a až do 60. minuty jsme Ševětín prakticky k ničemu nepustili a skóre jsme otočili pěti krásnými góly. Poté jsme však polevili a domácí se nadechli k velkému náporu, ale už jen dokázali korigovat výsledek. Klukům chci poděkovat za bojovnost a předvedený výkon.“

Branky: 12. Petřík, 66. Bárta – 28. a 32. Vaněk, 25. R. Arenberger, 43. vlastní (Mach), 48. Brabec. Rozhodčí: Filípek – Macháček, Hájek. ŽK: 2:2. Diváci: 37.

AC Buk – Jiskra Třeboň B 0:3 (0:2)

Ondřej Jasanský, kapitán Buku: „Do zápasu s Třeboní jsme šli s odhodláním urvat tři body. Soupeř posílený o pendly z áčka zaručil vyrovnaný průběh. A ačkoliv tomu konečný výsledek neodpovídá, tak se hrálo svižné utkání s gólovými šancemi na obou stranách. S tím rozdílem, že Třeboň příležitosti dokázala proměnit a byla směrem dopředu produktivní. Zato my jsme v jasných gólových příležitostech nezvládli skórovat, což nás provází již druhý zápas. Je třeba se zkoncentrovat do posledního střetnutí a uzavřít podzimní část výhrou.“

Branky: 36. Kopecký, 44. Kučera, 80. Bartl. Rozhodčí: Picka – Rous, Z. Havlík. ŽK: 4:2. Diváci: 80.

FK Borek – SK Horní Žďár 7:2 (4:1)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Dostali jsme školení, o čem fotbal je. Borek běhal, nebál se hrát, nevypustil jediný souboj a působil kompaktně jako tým. My z těchto aspektů nepředvedli vůbec nic a dostali jsme výprask.“

Branky: 20. a 54. Horejš, 35. a 41. Hanžl, 60. a 64. Frank, 25. (pen.) Baščevan - 30. Beneda, 70. princ. Rozhodčí: Kříž ml. - Kříž st., Zevl. ŽK: 1:3. Diváci: 70.

Sokol Neplachov – Lokomotiva České Velenice 5:0 (2:0)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: "Bohužel nás dlouhodobě trápí marodka a nepřítomnost hráčů v utkáních z různých jiných důvodů. Takže hrají ti, co mají, jak se říká, ruce a nohy. Podle toho také vypadají naše výkony. Nebylo tomu jinak ani v Neplachově a se silným soupeřem jsme nedokázali držet krok. Domácí vyhráli zcela po zásluze a my už vyhlížíme konec podzimní části soutěže."

Branky: 28. a 62. Hindy, 40. a 56. Novotný, 66. Mohamad. Rozhodčí: Tauber – Talíř, Ambrožová. ŽK: 2:2. Diváci: 85.