Fotbalová I. A třída mužů měla na programu druhé jarní kolo. Oba zástupci Jindřichohradecka shodně uhráli remízu 1:1. Třetí Dačice se ve šlágru kola rozešly smírně s vedoucím táborským Meteorem, Nová Včelnice uzmula cenný bod na hřišti Veselí nad Lužnicí.

Fotbalová I. A třída pokračovala druhým jarním kolem. | Foto: archiv Deníku

FK Dačice – Meteor Tábor 1:1 (0:1)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Před početnější diváckou kulisou se utkaly dva týmy ze špičky tabulky a utkání od první do poslední minuty utkání splňovalo nejpřísnější měřítka. Hrál se atraktivní, bojovný, ale korektní fotbal s velkým nasazením na obou stranách. V prvním poločase měli více gólových šancí hosté, a také se v 26. minutě ujali vedení. Do druhého poločasu jsme vstupovali s odhodláním zápas otočit, kluci byli nabuzení a hned do bylo znát na hřišti. Výborně hrající hosté nám však nedali nic zadarmo, a tak se hra přelévala z jedné strany na druhou s mnoha šancemi, které zlikvidovali výborně chytající gólmani, nebo skončily mimo tyče. Pak jsme poslali na hřiště čerstvé kluky, kteří hru výrazně oživili. I díky tomu jsme se brzy dočkali vyrovnání. Kapitán Brtník dostal ideální balon za obranu, jeho střelu stačil brankář ještě vyrazit, ale dobíhající Distel míč uklidil do sítě. I po zbytek duelu přinesl řadu šancí, oba týmy chtěly vstřelit vítězný gól, což se však nikomu nepodařilo. Závěrem bych chtěl poděkovat divákům za skvělou atmosféru, musíme také velkou kvalitu Meteoru a hlavně klobouk domů před našimi hráči, kteří poctivě celé utkání odjezdili a sáhli si na samé dno sil. Bod musíme brát a myslím, že byl pro oba týmy zasloužený.“

Branky: 66. M. Distel – 26. Fiala. Rozhodčí: Kovařík – Jarolím, Barva. ŽK: 4:1. Diváci: 110.

Dačice: Marek – Přikryl, Kněžínek, Chyška, V. Leitkep (70. Šívr) – M. Distel, Brtník, Šimánek (64. Burian), Slabý (64. Šmíd) – Toman, Štolba.

Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – TJ Nová Včelnice 1:1 (1:0)

Libor Holec, trenér N. Včelnice: „Do utkání jsme nevstoupili špatně, byli jsme celkem aktivní a možná i trochu víc na balonu než soupeř. Přesto jsme udělali jednu chybu, z níž jsme ve 12. minutě inkasovali. Sice jsme prohrávali, ale naši hru to nepoznamenalo, pokračovali jsme v solidním výkonu a fotbalově jsme byli lepší. Čtyři minuty před koncem poločasu došlo k nepříjemnému zranění Vokuše, pro něhož přijela záchranka. Vypadalo to ošklivě, dlouho se nehrálo a nikdo neměl moc chuť na fotbal. Ale kluci se po přestávce semkli a až na posledních deset minut jsme byli lepším týmem. Z tlaku se nám také zásluhou Petráše povedlo vyrovnat. V závěru nás podržel Holický, naopak Veselí mělo jít jasně do deseti, když běžel Marše na brankáře a obránce jej stáhl. Byla to jediná větší chyba rozhodčího, čímž to však zbytečně to vyhecoval. Neudržel jsem nervy na uzdě, možná i pod vlivem těch událostí z konce první půle, takže jsem vybuchl a dostal červenou kartu. Jinak bod z Veselí bereme.“

Branky: 12. Dvořák – 77. Petráš. Rozhodčí: Crkva – Bartůněk, Juráň. ŽK: 2:2. Diváci: 122.

N. Včelnice: Holický – Šlapanský, Blažek, Vokuš (46. Mojžíšek), Kalkus (70. Neubauer) – Petráš, Tuček, M. Hornát (85. Havlíček), Mareš – Blažek (33. Kašša), Pivko.