Velmi vyrovnaná je po sedmi odehraných kolech tabulka skupiny D krajské fotbalové I. B třídy mužů. Vede ji Horní Žďár o jediný bod před trojicí Studená, Kardašova Řečice a Suchdol nad Lužnicí, další týmy jsou v závěsu a ještě desátý Ševětín na lídra ztrácí jen čtyři body. Přinášíme ohlasy.

Fotbalisté Nové Bystřice porazili v 7. kole I. B třídy Lomnici 3:1. | Foto: Andreas Berger

V hlavním šlágru se v Horním Žďáru představil řečický celek. Hrál se pohledný fotbal, kterému dlouho chyběly jen góly. Ty padly až úplně v závěru, když se každý bez soupeřů trefil jednou a zápas tak skončil smírně.

Do pohody se v poslední době dostává Suchdol, což výsledkově potvrdil i na půdě strážského nováčka, kde se hrál až příliš vyhecovaný zápas i zásluhou nepřesných výroků sudího. V Bystřici na sebe narazily týmy, které se potýkají s rozsáhlou marodkou. Domácí Jiskra dala dohromady jen jedenáctku hráčů, v lomnické brance musel zaskočit sám předseda klubu Václav Nohava. Herně vcelku vyrovnaný duel nakonec skončil výhrou domácích i zásluhou kiksu rozhodčích, kteří při vítězné trefě Láfa neodmávali a neodpískali jasný ofsajd.

Pořádně se vytáhlo třeboňské béčko, které si po nejlepším výkonu sezony vyšláplo na Studenou, i když hosté rovněž cítí křivdu, protože podle nich oběma úvodním trefám předcházelo postavení mimo hru.

Buk se představil na hřišti Neplachova a přestože po pětadvaceti minutách prohrával 0:2, dokázal se vzchopit a nakonec vybojoval cennou remízu. Povinné body uhrály Slavonice na půdě posledních Nemanic.

SK Horní Žďár – FK Kardašova Řečice 1:1 (0:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Po celý zápas bylo vidět, že na sebe narazily týmy ze špičky tabulky, které se chtějí prezentovat svižnou a kombinační hrou. Ve všech aspektech bylo utkání vyrovnané, škoda jen, že oba góly padly až v úplném závěru střetnutí, a to ne zrovna po vypracovaných šancích, ale po chybách a nedůrazu na malých vápnech.“

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Bylo znát, že hrají dvě mužstva z horních pater tabulky, k vidění byl kombinační fotbal z obou stran, který se musel líbit. Žádná nakopávaná, ale opravdu kvalitní podívaná. První půle opticky patřila domácím, ale druhá již byla v naší režii a chyběly tomu jen góly. Ty padly až úplně na konci. V 89. minutě Valek dobře napadal a v pádu se šajtlí trefil k tyči. Ani jsme nestihli takticky vystřídat, přišla mela před naší brankou a domácí vyrovnali.“

Branky: 90. M. Völfel – 89. Valek. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Černý – Ťupa, J. Šťastný. Diváci: 100.

Jiskra Nová Bystřice – Tatran Lomnice nad Lužnicí 3:1 (0:0)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Na domácí jsme se sešli opět jen v jedenácti lidech, ale i tak jsme chtěli navázat na tři body ze Ševětína. První poločas se nám však vůbec nevydařil. Všude jsme byli pozdě, a přestože jsme měli územní převahu, nedařila se nám kombinace ani finální část. A když už jsme se dostali ke střelbě, tak z nepřipravených pozic. V čisté šanci minul hlavou Králíček a střelu Frühaufa zastavila tyč. Hosté bojovali a několikrát dali o sobě vědět i před naší bránou. Po přestávce se obraz hry nezměnil. Soupeře jsme zatlačili, ale paradoxně v době našeho největšího tlaku využila Lomnice naší chyby a šla do vedení. Naštěstí se nám podařilo brzo vyrovnat po přesné hlavičce Janouška. V závěru byly cítit hodně emoce, když se k balonu dostal ve vápně Láf, všichni přestali hrát kvůli postavení mimo hru, rozhodčí však akci pustili a sám překvapený střelec uklidil míč k tyči. V nastavení ještě přidal po pěkné akci třetí branku Frühauf. Hosté u nás zanechali dobrý dojem a klobouk dolů před předsedou Vencou Nohavou, který šel do brány a odchytal dobré utkání.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Byl to vyrovnaný a férový zápas dvou mužstev, které se dobře znají. My jsme šli na začátku druhé půle do vedení, ale pak jsme zalezli a za chvilku bylo vyrovnáno. Bohužel na gól v 88. minutě z třímetrového ofsajdu se už těžko hledá odpověď. Ještě jsme to zkusili, ale do otevřené obrany jsme dostali třetí gól. Co je platné, že nám dají za pravdu domácí hráči i diváci, když body nám to nepřidá. Je to už třetí zápas, kdy nás v rozhodujících chvílích srazila chyba rozhodčích.“

Branky: 69. Janoušek, 88. Láf, 90. Frühauf – 65. Prášek. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Herzog – Rous, Bartyzal. Diváci: 82.

Sokol Stráž nad Nežárkou – Sokol Suchdol nad Lužnicí 0:3 (0:1)

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „Hosté byli v první půli fotbalovější, ale sami si tutovku nevypracovali. My na druhou stranu netrefíme prázdnou bránu, případně nejsme důslední ve finální fázi. Jediný gól první půle pak padne po naší malé domů. Druhý poločas jsme hosty zatlačili, ale nebylo nám dáno vstřelit branku. Suchdol pak ještě dvěma góly do otevřené obrany zvýšil na konečných 0:3. Zápas byl chvílemi hodně vyhecovaný, k čemuž napomohl svými výroky i hlavní rozhodčí. Naštěstí se nikdo nezranil. My, i přes velký počet omluvenek, jsme si zápas prohráli sami a nutno říci, že naprosto zbytečně.“

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Od začátku bylo jasné, že to půjde o tvrdé utkání a bude to bolet. Měli jsme mírnou převahu, ale i domácí občas zahrozili z brejků. Ve 20. minutě jsme dali vedoucí branku a náš výkon šel ještě nahoru. Do přestávky jsme přidali druhou trefu, ale pro údajný ofsajd nebyl uznaný. V druhé půli na nás Stráž vlétla a dostala nás pod tlak, ale postupem času jsme zpřesnili přihrávku, dali si balon víc do nohy a když jsme v 80 a 84. minutě dvakrát skórovali, bylo jasné, že body budou naše.“

Branky: 20. a 84. J. Záruba, 80. D. Trmal. ŽK: 7:3. Rozhodčí: Novák – Křížovský, Devera. Diváci: 100.

Jiskra Třeboň B – FK Studená 5:3 (4:2)

Roman Cigáň, asistent trenéra Třeboně B: „Zápas se nám povedl, kluci hráli oproti předchozímu vystoupení v Řečici velmi dobře, kombinačně, hodně naběhali, sbíhali si pro míče a dařilo se nám i zakončovat. My se dostali do vedení už v 8. minutě z penalty, kterou proměnil Činčura a stejný hráč záhy zvýšil na 2:0. Ale takový náskok pro nás ještě nic neznamená, jak jsme se mohli už několikrát přesvědčit. A také jsme v 16. minutě inkasovali. Naštěstí o tři minut později zvýšil Kučera na 3:1, což nás trochu uklidnilo. Do přestávky jsme přidali ještě jednu trefu, na kterou Studená dokázala odpovědět. Začátky druhých poločasů míváme špatné a trvá nám, než se dostaneme do tempa, ale tentokrát to neplatilo. Kluci hned od začátku makali naplno a výsledkem byl pátý gól, který zaznamenal Pfeifer. Hosté pak už jen korigovali. Myslím, že jsme odehráli zatím asi nejpovedenější utkání, což ocenili i diváci.“

Petr Adamec, trenér Studené: „Do zápasu jsme vstoupili nekoncentrovaně a na domácích, posílených o hráče z áčka, bylo vidět, že si jdou pro výhru. Bohužel, úvod výrazně ovlivnil pomezní rozhodčí, který neviděl tři více než dvoumetrové ofsajdy. Soupeř nás z nich trestal a dával góly. Domácí ale byli lepší a výhru si zasloužili. My se zvedli až poslední půlhodinku, kdy vystřídal střeďák z áčka Činčura. Poté Třeboň odpadla, my snížili a ještě nastřelili Maškou tyč. Horší je, že se zranil klíčový hráč Přikryl, který bude chybět delší dobu. Přidal se tak ke zraněným Reidlovi, Makovičkovi, Brůžkovi a Ferdanovi. A to nás teď čeká podle mě nejlepší tým z Horního Žďáru. Buďme rádi, že máme už nějaké body, ta marodka je obrovská.“

Branky: 8. (pen.) a 11. Činčura, 30. a 53. Pfeifer, 19. Kučera – 16. Brunner, 38. Lacina, 66. Soukal. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Janovský – Poturnay, Landa. Diváci: 80.

SK Nemanice – Sokol Slavonice 2:3 (0:2)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Pro nás to byl těžký zápas, jak po psychické, tak po fyzické stránce. Jeli jsme si pro povinné tři body, což se podepsalo na našem výkonu. Byli jsme nevýrazní, hráli jsme individuálně, kombinace nám vázla, střely neměly potřebnou razanci, trápili jsme se. Zejména v prvním poločase jsme se dostali do několika vyložených šancí, ale proměnili jsme jen dvě. Po změně stran domácí hráli na riziko, pouze nakopávali dlouhé balony. Několikrát tvrdě faulovali, ale píšťalka mlčela, naopak, my jsme byli trestáni za maličkosti. To vyvrcholilo v 78. vyloučením našeho hráče po dvou žlutých kartách, které nejen podle mého názoru nebyly. Naštěstí jsme v oslabení vstřelili třetí branku a Nemanice už jen ze standardní situace snížily. Získali jsme tři body, za to jsme moc rádi, ale výkon nebyl ideální. Musíme se z toho poučit a pokračovat dál v nastoleném trendu.“

Branky: 71. Šindelář, 90. Strnad – 18. Žampa, 22. Pelej, 88. Marhoun. ŽK: 3:4. ČK: 0:1 (78. Balík). Rozhodčí: Ťupa – Ovčáček, Škuthan. Diváci: 120.

Sokol Neplachov – AC Buk 2:2 (2:1)

Libor Vrána, trenér Buku: „V Neplachově se na krásném hřišti nehrál hezký fotbal, což je škoda. Zápas byl plný osobních soubojů, faulů, přerušení a nepřesných verdiktů rozhodčích na obě strany. Nám se stále nedaří zvládnout začátky utkání. Ve 25. minutě jsme tak po dvou standardkách a našich chybách prohrávali o dva góly. Domácí hráli na dlouhé pasy a nám nefungovala ani jednoduchá kombinace. Do zápasu nás vrátil gól Moravce chvíli před přestávkou. Po vyrovnání v druhém poločase měla obě mužstva dvě obrovské šance, ale protože se po nich už na skóre nic nezměnilo, dělbu bodů bereme.“

Branky: 15. Novotný, 25. Havel – 40. L. Moravec, 63. L. Waník. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Mazour – Kollárik, Feitl. Diváci: 80.

SK Dobrá Voda u ČB - SK Ševětín 1:1 (1:0)

Branky: 35. Novotný – 58. Šejba. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Zabilka – Ernst, Kočí. Diváci: 110.