Horní Žďár – Neplachov 3:3 (1:1)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „První se dostal do vedení Neplachov, ale jen na krátkou dobu, než srovnal Voldán. Poté nás dvakrát poslal do vedení Kubinec, ale hosté na to vždy zareagovali a výsledek srovnali. Vyrovnávací gól na 3:3 padl z úplně poslední možné situace, a to po rohu v 93. minutě. Hrál se svižný zápas se šancemi na obou stranách a remíza je z mého pohledu zasloužená.“

Branky: 47. a 75. Kubinec, 23. Voldán – 20. Houska, 54. (pen.) Dvořák, 90. Hindy. Rozhodčí: Novotný – Saidl, Bumba. ŽK: 0:1. Diváci: 30.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – FK Studená 1:2 (0:0)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Domácí utkání jsme opět nezvládli. Do přestávky to nevypadlo špatně, snažili jsme se vysoko napadat a eliminovat střelce Dvořáka, což se celkem dařilo. A zároveň jsme si vytvořili tři gólové šance, jenže ty zůstaly nevyužity. V druhé půli se nám přestalo dařit kombinačně, kupili jsme chyby už při první rozehrávce, a tím jsme posílali soupeře do brejků, z nichž právě Dvořák nám vstřelil, dva góly. My sice stačili ještě zareagovat na první gól a zásluhou Radka Arenbergera vyrovnat, ale to bylo všechno. Porážka nás velmi mrzí.“

Petr Adamec, trenér Studené: „Pro nás velmi cenné body ze Suchdola. Můžeme říci, že se nám zde daří a věřili jsme, že body přivezeme i tentokrát. Bylo znát, že oba týmy nejsou v nejlepší formě, bylo k vidění spoustu ztrát a chyb. Na druhou stranu oba celky bojovaly a snažily se herní nepohodu vykompenzovat bojovností. V první poločase se hrál fotbal bez větších šancí, na obou stranách byla k vidění snad jen jedna zajímavá možnost. Po změně stran to bylo již zajímavější utkání, což nastartoval náš vedoucí gól, kdy Dvořák potrestal chybnou rozehrávku Suchdola. Za několik minut vyrovnal pěknou střelou nejlepší hráč domácích Arenberger. Dvacet minut před koncem jsme se opět ujali vedení, když Dvořák pěkným lobem překonal domácího brankáře. Posledních dvacet minut jsme se zatáhli a možná až příliš jsme bránili jednobrankový náskok. Suchdol nás přitlačil, naštěstí vyloženou šanci si nevypracoval. My jsme měli asi tři čtyři brejkové situace, které jsme měli řešit lépe a pojistit tak naše vedení. Ve vyrovnaném utkání tedy bereme všechny tři body.“

Branky: 57. R. Arenberger – 52. a 68. Dvořák. Rozhodčí: Novák – Ernst, Cigáň. ŽK: 0:2. Diváci: 100.

Lokomotiva České Velenice – Sokol Slavonice 2:5 (1:2)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Utkání se nám vůbec nepovedlo. Vedli jsme 1:0, ale potom jsme soupeři našimi hrubkami darovali tři body. Chybí nám kvalita, každý týden hrajeme v jiné sestavě a bohužel se to odráží ve výsledcích.“

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Do Velenic jsme odjížděli s jasným cílem konečně vstřelit branky a odvézt si tři body, které jsme potřebovali, a to se nám podařilo. Na začátku jsme působili nervózně, nebyli dostatečně koncentrovaní, i přes to jsme hráli aktivně a soupeře přehrávali. V 10. minutě jsme měli vést o dvě branky, bohužel, dvakrát tváří v tvář gólmanovi jsme selhali, navíc jsme hloupě inkasovali. Do minuty bylo vyrovnáno, se štěstím skóroval Martin Bodlák, který se po těžkém zranění a dlouhé době gólově prosadil. Po většinu času jsme byli lepší, jen v krátkých pasážích jsme pod tíhou okamžiku vypadávali z role. Podařilo se nám vstřelit pět branek a mohlo jich být víc. Ale důležité je, že po týmovém výkonu jsme odjeli se třemi body. Velké poděkování patří Láďovi Burghardovi za záskok a pomoc na trenérské lavičce.“

Branky: 12. a 70. Latifi – 16. a 49. Nevrkla, 12. M. Bodlák, 60. Marhoun, 78. Slabý. Rozhodčí: Kovařík – Studený, Devera. ŽK: 1:1. Diváci: 60.

TJ Nová Včelnice – FK Kardašova Řečice 2:2 (0:2)

Zdeněk Malý, trenér N. Včelnice: „První poločas byl z naší strany příšerný a hosté si po zásluze vypracovali dvoubrankový náskok. Po změně stran jsme se zlepšili a zaslouženě jsme vyrovnali. Šance se během utkání rodily na obou stranách, vyhrát mohly oba týmy, ale remíza podle mého soudu odpovídá. K rozhodčím se skutečně málokdy vyjadřuji, ale tenhle utkání vůbec nezvládl a z jeho strany to byla tragédie.“

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Do utkání jsme vstoupili aktivně a především středoví hráči přehrávali hráče soupeře. První jasnou příležitost při rohovém kopu jsme neproměnili. Následující už ale skončila brankou, když se po přihrávce Šegla přesně trefil Roubík. Pokračovali jsme v kombinační hře, kterou domácí zastavovali pouze za cenu faulů. Další obrovskou příležitost nám zmařil reflexivním zákrokem domácí brankář. Druhou branku nakonec vstřelil koncem poločasu Tajml, kterého do samostatného úniku vyslal dlouhým odkopem Houdek. Druhý poločas začal ve stejném duchu. Opět jsme si vytvořili jasné brankové příležitosti. Tu největší měl asi Kovář, když nejprve trefil hlavou břevno a následnou dorážku z malého vápna nedokázal vtěsnat mezi tyče. Bohužel jsme si vybrali i slabou pětiminutovku, ve které jsme inkasovali oba góly. První z ofsajdu a druhý po rohovém kopu, když jsme nedokázali odkopnout míč propadlý na zem. To nás probralo, vrátili jsme se do hry a soupeře přehrávali. Bohužel, vítěznou branku jsme již vstřelit nedokázali. Včelničtí mohou být rádi, že dohráli s plným počtem hráčů. O jejich frustraci z průběhu střetnutí svědčí devět obdržených žlutých karet, z čehož nakonec rezultovala pouze jedna červená, navíc udělená až po skončení zápasu. Mě těší, že jsme byli po celé utkání lepším týmem, pouze krátký výpadek a neproměnění vyložených šancí nás stály dva body. Jinak musím hráče za výkon pochválit.“

Branky: 67. Blažek, 69. Šlapanský – 13. V. Roubík, 40. Tajml. Rozhodčí: Ťupa – Ryklík, Bartyzal. ŽK: 9:2. ČK: 1:0 (90. Blažek). Diváci: 50.

Jiskra Třeboň B – Jiskra Nová Bystřice 1:1 (1:0)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Do padesáté minuty jsme byli lepší, dali jsme po pěkné akci a signálu z rohu gól a zkušený tým soupeře jsme přehrávali. Hosté měli jen jediného hráče na střídání, nás bylo dost, takže jsme se nemuseli šetřit. Jenže v 49. minutě přišla druhá žlutá klarta pro Kučeru a následovalo vyloučení. Hosté nás pak zmáčkli a těsně před koncem se jim povedlo vyrovnat. Byla to taková trma vrma v našem vápně, myslím, že se soupeř dopustil faulu, ale sudí to nepískl, následovala střela, která se odrazila a následná šmudla doputovala do sítě. Zase se nám nepovedlo vyhrát a zatím to nemůžeme zlomit, přestože jsme nebyli horší.“

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „I když postavení v tabulce tomu nenapovídá, věděli jsme, že nás bude čekat náročné utkání, podpořené i hodně měkkým terénem, který v Břilicích byl. Nezačali jsme úplně špatně, ale přišla 17. minuta, nereagovali jsme dobře na rozehraný rohový kop a opět jsme prohrávali. Od té doby začalo naše dobývání třeboňské obrany. Postupně jsme získávali velkou uzemní převahu, kterou ještě na začátku druhého poločasu umocnilo vyloučení domácího kapitána Kučery po zbytečné druhé žluté kartě. Domácí se soustředili na bránění hubeného vedení, my jsme měli místy až drtivý tlak, ale srážela nás nekvalita ve finální fázi a v zakončení. Prostě jsme nebyli schopni trefit bránu,a když už se to povedlo, stál proti nám připravený spolehlivý gólman Flaška. V závěru, když už se zdálo, že nedáme gól, ani kdyby se hrálo týden, tak se prosadil střelou uvnitř šestnáctky Králíček a vydolovali jsme alespoň bod. Ztráta nás hodně mrzí, domácí mladíci bojovali, ale my prostě musíme podobné zápasy zvládat.“

Branky: 17. Michal – 87. Králíček. Rozhodčí: J. Chvála – Rous, Kořínek. ŽK: 2:0. ČK: 1:0 (49. Kučera). Diváci: 40.

AC Buk – Ševětín 2:1 (0:0)

Luboš Jasanský, trenér Buku: „Zápas se Ševětínem byl pro nás důležitý a po třech utkáních bez výhry jsme potřebovali zabrat a naplno bodovat. První poločas jsme se snažili hrát hodně na míči a donutit soupeře k chybám, což se nám dařilo tak na půl. Těžko jsme se prosazovali přes obranu soupeře a do výrazných šancí jsme se nedostali. Do druhé půle jsme šli s tím, že to musíme zlomit, jenže byli to právě hosté, kdo se po stadardní situaci dostal do vedení. Ševětín pak zalezl do hlubokého bloku a jen bránil. Vyrovnat se nám podařilo po krásné střele Moravce, což nás vrátilo do hry, ale nadále se nám nedařilo vytvářet si gólové šance. Až v 88. minutě po dlouhém centru do vápna si jeden z hostujících hráčů srazil míč do vlastní klece. Pro nás velké štěstí, ale i to je potřeba. Bylo to hodně vydřené vítězství.“

Branky: 73. L. Moravec, 89. vlastní (Kokeš) – 50. Prášek. Rozhodčí: Ryklík – Ťupa, P. Vican. ŽK: 2:4. Diváci: 80.

FK Borek – Tatran Lomnice nad Lužnicí 4:0 (1:0)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Výsledek tohoto zápasu je až moc krutý s ohledem na průběh. Domácí mají zkušené mužstvo, které nás v prvním poločasu do moc šancí nepouštělo a dobře kombinovalo. Jejich velké příležitosti jsme dokázali odvrátit, ale pak necháme jednoho hráče třikrát po sobě odcentrovat a při třetím pokusu ještě nepokryjeme soupeře v malém vápně. Do druhého poločasu jsme tedy vstupovali za stavu 0:1, ale byli jsme daleko odvážnější, živější a bojovnější. Ovšem z těch pár šancí nic nevytěžíme a naopak děláme neuvěřitelné chyby v defenzivě. Nejdříve míč propadne až za brankáře a domácí zakončují do prázdné branky, potom přijde nesmyslná nahrávka přes velké vápno, kterou si vyčíhal domácí útočník a náš brankář byl bez šance. A všechno zakončila penalta, která asi byla přísná, ale už nic neřešila. Až budeme vzadu méně chybovat a v útoku alespoň něco z šancí dáme, tak nám bude lépe!“

Branky: 17. a 66. Frank, 54. Kocina, 72. (pen.) Horejš. Rozhodčí: Křížek – Hladík, Hájek. ŽK: 1:0. ČK: 1:0 (77. Leština). Diváci: 101.