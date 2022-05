Jan Beneš, trenér Dačic: „V kombinované sestavě a proti kvalitnímu soupeři jsme odehráli vcelku slušné utkání. Protože jsme si byli vědomi síly lídra tabulky, postavili jsme taktiku na aktivní obraně a rychlých protiútocích. Hluboká sice po většinu času držela balon, ale nedostávala se do příležitostí. My jsme se hned v úvodu po mé trefě ujali do vedení a možná jsme tím protivníka trochu podráždili, protože pro zbytek první půle zvýšil obrátky a dvěma góly vývoj otočil. S vědomím převahy hosté po změně stran opět ubrali a nám se díky Vackovi podařilo vyrovnat. Soupeř následně znovu přidal a podařilo se mu vstřelit vítěznou branku. Poté si už náskok nenechal vzít a potvrdil roli favorita. Nicméně my absolvovali dobrý duel a pokud takhle budeme pokračovat, usídlíme se v klidném středu tabulky.“

Branky: 8. Beneš, 51. Jan Vacek – 14. Funda, 20. Hájek, 58. Rottenborn. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Tauber – Pečenka, Valeš. Diváci: 65.

Dačice: V. Zejda – M. Moučka, Leitkep, Chyška, V. Moučka – Vítkovský (70. Brůžek), T. Zejda, Slabý, Jan Vacek, Peňáz (61. Hric) – Beneš (81. Šimánek).

TJ Nová Včelnice – SK Lišov 0:0

Zdeněk Malý, trenér Nové Včelnice: „Podle mého názoru, ale i dalších očitých svědků jsme s druhým týmem tabulky nezískali bod, ale dva ztratili, protože jsme měli vyhrát. Mužstvo musím pochválit, tentokrát hrálo dobře a bojovalo celý zápas, nejen v prvním poločase, jak u nás bývá zvykem. Tlačili jsme se dopředu, měli minimálně pět tutovek a patnáct střel na branku, ale máme špatné zakončení a nejsme schopni balon dotlačit do sítě, když třeba zblízka trefíme jen tyč nebo uděláme z gólmana soupeře hvězdu. Máme prostě špatné zakončení a chybí nám typický střelec, což naše snažení neuvěřitelně sráží. Zase jsme nebyli v ideální sestavě, ale dali jsme to nějak do kupy, přijel nám pomoci i brankář Koudelka, přesto jsme Lišov, který má pomalu o třicet bodů víc, dokázali přehrát. I hosté se divili, jak můžeme být v tabulce tam, kde jsme. O to víc nás to samozřejmě pak mrzí. Je to prostě škoda. Nyní hrajeme v Chýnově, tak uvidíme, co bude dál.“

ŽK: 2:0. Rozhodčí: Brych – Mráz, Pánek. Diváci: 50.

N. Včelnice: Koudelka – Tuček, Malý, D. Jaroš, P. Jaroš – Petráš, Pivko, Šlapanský, Novotný, Němeček – L. Zápotoka.