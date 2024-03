/FOTOGALERIE/ Krajská fotbalová I. B třída zahájila jarní odvety. Vstup se výborně vydařil fotbalistům Nové Bystřice, kteří s přehledem porazili Slavonice a nahánějí vedoucí Neplachov. Podobně si vedly i další týmy z čela. Horní Žďár si poradil s Lomnicí a Kardašova Řečice uspěla v Ševětíně. Ostudnou porážku s posledními Nemanicemi si naopak připsalo třeboňské béčko. Přinášíme ohlasy.

Fotbalisté Nové Bystřice v jarní premiéře porazili Slavonice | Foto: Andreas Berger

SK Horní Žďár – Tatran Lomnice nad Lužnicí 3:0 (1:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „První jarní zápas moc krásy nepřinesl. Po celou dobu jsme spíš bojovali s nervozitou a tíhou zvládnout vstup než se soupeřem, který nedorazil v nejsilnější sestavě. Dva naše góly padly ze standardních situací, jichž jsme měli nespočet. Až třetí trefu jsme zvládli pěkně vykombinovat, a tím jsme v 80. minutě uzavřeli účet utkání.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Vzhledem k tomu, že ještě v pátek odpoledne jsme nevěděli, zda vůbec k zápasu odjedeme, výsledek není až tak krutý. Jelikož se hrálo v dopoledních hodinách nemohli, někteří kvůli pracovním povinnostem a v kombinaci s dalšími omluvenkami jsme nastoupili ve značně poslepované sestavě. Dík patří všem, kteří nastoupili a my nemuseli potupně zápas rušit!“

Branky: 10. a 61. P. Völfel, 80. Němec. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Mazour – Saidl, Bicek. Diváci: 80.

Jiskra Nová Bystřice – Sokol Slavonice 4:0 (2:0)

Aleš Benkovský, trenér Nové Bystřice: „Fotbal nesl veškeré rysy úvodního jarního utkání. Kvalitě nepomohl ani hrbolatý terén. První poločas byl hodně soubojový. Hosté zahrozili nejvážněji hned na začátku, kdy se Balíkova hlavička otřela o břevno. Z následné akce krásnou uličkou vybídl Frühauf ke skórování Králíčka, který šanci zkušeně proměnil. Po půl hodině hry nejprve zastavil brejk soupeře Janoušek, aby se následně krásně uvolnil a nádherným balonem za obranu našel rozběhnutého Schmidta, který přehodil vyběhnutého slavonického brankáře. Na konci poločasu se po druhé žluté kartě vyfauloval na Schmidtovi slavonický stoper Anděl. Po obrátce jsme trochu zlepšili mezihru, více jsme drželi míč a po přímočaré akci Honzy Schramhausera se podruhé trefil Králíček. Hosté už se moc do zakončení nedostávali, utkání jsme kontrolovali a v závěru se prosadil David Frühauf. Myslím, že výsledek je lepší než předvedení hra.“

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Odehráli jsme tradiční první utkání, ve kterém pravidelně bojujeme spíše sami se sebou než se soupeřem. Zápas jsme herně a výsledkově nezvládli. Domácí nás přehráli ve středu hřiště a na rozdíl od nás využili své šance. Prohru musíme hodit za hlavu a připravit se na první domácí utkání proti Dobré Vodě, kde očekáváme velkou diváckou návštěvu.“

Branky: 7. a 61. Králíček, 25. Schmidt, 87. Frühauf. ŽK: 3:2. ČK: 0:1 (44. Anděl). Rozhodčí: Šíma – Ovčáček, Jelínek. Diváci: 190.

OBRAZEM: Jak se zrodila divizní remíza Jindřichova Hradce s Rokycany

Sokol Suchdol nad Lužnicí – FK Studená 1:1 (1:0)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Utkání pro nás nezačalo vůbec špatně. Ve 2. minutě jsme měli obrovskou šanci, ale neproměnili jsme ji, v 7. minutě už jsme však šli do vedení po pěkné akci, kterou zakončil Daniel Trmal. Zdálo se, že bychom mohli mít zápas pod kontrolou, protože jsme byli lepší na míči, ale postupem času se hra vyrovnala, a tak byly k vidění šance na obou stranách. V závěru jsme, bohužel, vyrobili chybu, po které následovala přísná penalta, kterou hosté proměnili, a tak utkání skončilo remízou.“

Petr Adamec, trenér Studené: „Od začátku se hrál zápas, ve kterém nebyla nouze o zajímavé momenty. Hned v úvodu tam byla tyčka při našem rohu, následně se naše obrana špatně domluvila s brankářem a již v sedmé minutě jsme inkasovali. Navíc jsme o tři minuty později přišli kvůli zranění o kapitána Lindourka. Poté přicházely příležitosti na obou stranách, my byli o malinko nebezpečnější, ale ani největší tutovku v 45. minutě z malého vápna Přikryl nevyužil. Kluky jsem v poločase nabádal k trpělivosti, věřil jsem, že nějakou ze šancí proměníme. Do nějaké sedmdesáté minuty jsme byli lepší, domácí už nedokázali tolik držet balon a soustředili se na bránění jednobrankového náskoku. Ke konci zápasu jsme již hru více otevřeli a zhruba patnáct minut před koncem nás brankář Víťa Andráško dvěma parádními zákroky udržel ve hře. Suchdol mohl rozhodnout. Místo toho deset minut před koncem došlo k faulu v pokutovém území a Dvořák penaltu s jistotou proměnil. Jsme rádi za bod, protože tento zápas jsme si nezasloužili prohrát. A kdybychom proměňovali šance, mohlo to být i veselejší. Zajímavý duel tak skončil za nás spravedlivě dělbou bodů.“

Branky: 7. D. Trmal – 80. Dvořák (pen.). ŽK: 4:2. Rozhodčí: Svoboda – P. Vican, Kořínek. Diváci: 52.

Sokol Stráž nad Nežárkou – Sokol Neplachov 0:1 (0:0)

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „V prvním poločase se hrálo mezi vápny, kdy oba soupeři měli po pár náznacích šancí. Hlavně ze standardních situacích. Ani po změně stran se obraz hry nezměnil. Bohužel jsme podcenili jednu situaci a přestože bych to šancí ani nenazval, dostali jsme z toho gól. Snažili jsme se vyrovnat, ale byli jsme málo nebezpeční a když už jsme si nějakou příležitost vypracovali, selhali jsme v zakončení. Zápasu by slušela remíza a i když padla jen jedna branka, diváci se rozhodně nenudili. Oproti tragickým vystoupením v přípravě jsme předvedli výkon, na kterém se dá stavět. Závěrem bych chtěl poděkovat našim fanouškům, kteří nás dorazili podpořit v hojném počtu.“

Branka: 55. Novotný. ŽK: 0:3. Rozhodčí: Janovský – Saidl, Devera. Diváci: 80.

SK Ševětín – FK Kardašova Řečice 1:2 (1:2)

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „V první mistrovském utkání se počasí vrátilo k tomu zimnímu, navíc foukal silný vítr. O to byl zápas těžší. Domácí byli nažhavení, připraveni padnout pro tým. Emoce plály na obě strany, jiskřilo se od kopaček, bolelo to. Prostě duel, který musíte odjezdit po zadku, protože soupeř vám nedá nic zadarmo. První velký vzruch přinesla 11. minuty, kdy Tajml po samostatném úniku udělal kličku ševětínskému brankáři, který jej stáhl k zemi, ale penalta je pouze když ji pískne rozhodčí… Následovaly zbytečné protesty a ztráta koncentrace, což se vzápětí negativně projevilo. Domácí zahrávali přímý kop, my si špatně rozebrali protihráče a jeden nehlídaný z voleje propálil našeho gólmana. V 19. minutě však přišla chyba na druhé straně. Kapitán Madar zahrával trestný kop, taková čudla to byla, spíš centr než střela, a brankář si míč plácnul do vlastní sítě. Po zranění Roubíka se na hřiště dostal už v 26. minutě nováček Petrásek, který po necelých deseti minutách na hřišti utkání rozhodl, když jeho zblokovaná střela zapadla za bezmocného gólmana. Akce se přelévaly ze strany na stranu a Ševětínu, který se tlačil za vyrovnáním, dělalo problém překonat našeho brankáře Houdka, který likvidoval jednu šanci za druhou. Naštěstí jsme to dokázali ukopat, žádná krása to nebyla, ale i takové zápasy nás ještě čekají. Myslím, že ze Ševětína se na jaře body moc vozit nebudou.“

Branky: 13. Bárta – 19. Madar, 35. Petrásek. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Trkovský – Brodský, Janíček. Diváci: 60.

Jiskra Třeboň B – SK Nemanice 1:2 (0:2)

Roman Cigáň, asistent trenéra Třeboně B: „Pro nás to byla nepříjemná premiéra. Nemanice v soutěži uhrály čtyři body a všechny s námi, což je ostuda a taky už jsme si to vyslechli na několika frontách. První poločas byl z naší strany hrozný, soupeře jsme podcenili, a oba góly byly víceméně vlastní. Takřka celý druhý poločas jsme hráli bez vyloučeného Bartla, který musel pod sprchy po druhé žluté kartě, ale v deseti jsme paradoxně hráli lépe. Dokázali jsme však už jen korigovat a na vyrovnání už jsme neměli moc času. Nelíbilo se nám to, ale věřím, že se zlepšíme a sezonu zdárně dohrajeme.“

Branky: 84. Beníček – 19. Křiváček, 36. Matoušek. ŽK: 3:4. ČK: 1:0 (52. Bartl). Rozhodčí: P. Vican – Svoboda, Racz. Diváci: 67.

SK Dobrá Voda – AC Buk 4:2 (2:2)

Branky: 5. Novotný, 14. Nekola, 52. Šteyer, 86. Pytlík – 9. Hamr, 39. Heger. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Brodský – Trkovský, Šnedorfer. Diváci: 73.